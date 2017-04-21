Bolulu genç edebiyatçılar Köroğlu’nun izinde

Batı Karadeniz’in masalsı şehri Bolu, genç edebiyatçıların başkenti oldu. Bolu Valiliği ve Bolu Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir projeyle edebiyat dünyasına genç isimler kazandınmak için geçen yıl ekim ayında yazarlık okulu projesi başlattı. Şehirde liseli gençler arasından seçilmiş seksen üstün yetenekli öğrenci, şiir, hikâye, deneme ve portre atölyelerinde yazarlık eğitimi görüyor. Atölyeler adını Bolu’nun kahramanı, Anadolu’nun sembol ismi halk ozanı Köroğlu’ndan alıyor. Bolu İl Mili Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in koordine ettiği ve iki haftalık periyotlarla gerçekleştirilen ‘Köroğlu Yazarlık Okulu’nda Adem Karafilik şiir, Mukadder Gemici hikâye, Mehmet Şeker deneme ve Fahri Tuna biyografi-portre yazma deneyimlerini paylaşıyor. Köroğlu Yazarlık Atölyesi çalışmaları, sekiz aylık bir süreci kapsıyor. Altı aydır devam eden çalışmalar meyvesini çok yakında verecek. Köroğlu Yazarlık Okulu öğrencilerinin eğitimi mayıs ayında ödül töreni ile sona erecek. Atölye çalışmalarında yazılan hikaye, şiir, deneme ve portrelerin en iyileri bir kitapta toplanarak yayımlanacak. Proje hakkında konuşan Bolu İl Milli Eğitim MüdürüYusuf Cengiz şu açıklamayı yaptı: Öğrencilerimiz hayatlarında hiç bu kadar kitap okumadıklarını, kitaplar üzerinde bu derece analiz ve yorumlama yapmadıklarını ifade ediyorlar. Amacımız onları ileride ülkeye ve millete faydalı, duyarlı, düşünsel birikime sahip yetişkinler olarak görmek.

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