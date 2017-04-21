Bolulu genç edebiyatçılar Köroğlu’nun izinde
Halk şairimiz Köroğlu, kendi doğup büyüdüğü topraklarda yeni nesil edebiyatçılara ilham kaynağı oldu. Bolu’da açılan Köroğlu Yazarlık Okulu’nda üstün yetenekli liseli gençler, şiir, hikaye, deneme ve portre atölyelerinde yazarlık eğitimi alıyor.
Batı Karadeniz’in masalsı şehri Bolu, genç edebiyatçıların başkenti oldu. Bolu Valiliği ve Bolu Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir projeyle edebiyat dünyasına genç isimler kazandınmak için geçen yıl ekim ayında yazarlık okulu projesi başlattı. Şehirde liseli gençler arasından seçilmiş seksen üstün yetenekli öğrenci, şiir, hikâye, deneme ve portre atölyelerinde yazarlık eğitimi görüyor. Atölyeler adını Bolu’nun kahramanı, Anadolu’nun sembol ismi halk ozanı Köroğlu’ndan alıyor. Bolu İl Mili Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in koordine ettiği ve iki haftalık periyotlarla gerçekleştirilen ‘Köroğlu Yazarlık Okulu’nda Adem Karafilik şiir, Mukadder Gemici hikâye, Mehmet Şeker deneme ve Fahri Tuna biyografi-portre yazma deneyimlerini paylaşıyor. Köroğlu Yazarlık Atölyesi çalışmaları, sekiz aylık bir süreci kapsıyor. Altı aydır devam eden çalışmalar meyvesini çok yakında verecek. Köroğlu Yazarlık Okulu öğrencilerinin eğitimi mayıs ayında ödül töreni ile sona erecek. Atölye çalışmalarında yazılan hikaye, şiir, deneme ve portrelerin en iyileri bir kitapta toplanarak yayımlanacak. Proje hakkında konuşan Bolu İl Milli Eğitim MüdürüYusuf Cengiz şu açıklamayı yaptı: Öğrencilerimiz hayatlarında hiç bu kadar kitap okumadıklarını, kitaplar üzerinde bu derece analiz ve yorumlama yapmadıklarını ifade ediyorlar. Amacımız onları ileride ülkeye ve millete faydalı, duyarlı, düşünsel birikime sahip yetişkinler olarak görmek.
Yazarlar bilgilendirdi
Sena Yaman/ 16 yaşında/ Deneme Atölyesi Öğrencisi: Yazıya ilgi duyduğum için bu kursa katılmak istedim. Yazarlarla birlikte yazdığımız yazılar, okuduğumuz kitaplar, ettiğimiz sohbetler beni yazmakla ilgili daha çok bilgilendirdi. Nasıl yazar olunabileceği değil de yazmanın nasıl iyi olabileceğini öğrendik, yazma yeteneğimizi geliştirdik. Yazmayı bilinçli bir hale getirdik.
Disiplinlin şartmış
Sinem Aytuğar / 16 yaşında/ Bolu Sosyal Bilimler Lisesi/ Hikaye Atölyesi Öğrencisi: En önemlisi sürekli yazmaya teşvik etti. Düzenli yazmamı, kalemimin farkında olmamı sağladı. Eksik yanlarımı gördüm, neleri çok iyi yapabildiğimi, nerelerde kendimi geliştirebileceğimi gördüm. Yazarlık okulu çok şey kattı bana.
Bu iş insan sarraflığı gibi
İsmail Can Kaya /17 yaşında/Bolu Sosyal Bilimler Lisesi/ Portre atölyesi öğrencisi: İlk geldiğimizde yazdığımız gibi yazmıyoruz. Biz önce kişi portresi yazarak başladık. Sonra yavaş yavaş bu denemeye kaymaya başladı. Hikaye, şiir, deneme, hepsini yayarak yapıyoruz. Şehir portreleri yazdık. Portre yazmak, bildiğim şeylerin detaylarını keşfetmemi sağladı. Siyaset ya da hukuk okumak istiyorum, portreyle uğraşmak da insan sarraflığı yapmak gibi. Yazarken araştırdıkça ve öğrendikçe mutlu oluyorum.
Paha biçilmez bilgiler
Doğukan Durmuş / 15 yaşında/ Bolu Anadolu İmam-Hatip Lisesi / Şiir Atölyesi öğrencisi: Böylesine kapsamlı ve eğitici bir program olacağını tahmin etmemiştim. Şair ve yazar büyüklerimizden paha biçilmez güzellikte bilgiler alıyoruz. Yazdığımız şiirleri birlikte yorumluyoruz. Kültür ve edebiyata hiç böyle bakmamıştım.
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