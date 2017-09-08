Bomonti’de sokaklar rengarenk

Semtin organik pazarı ve antika pazarı olarak bilinen en işlek yerlerinden biri olan Feriköy pazarı otopark alanında gerçekleşecek olan Bomonti Sokak Festivali, önümüzdeki hafta kapılarını açıyor. Semt ile özleşerek uzun soluklu bir etkinlik haline gelmeyi amaçlayan festival, gündüz 12’den gece 12’ye kadar ziyaretçilerini bekliyor. Sokak müzisyenlerinden gün boyu canlı müzik dinleyebileceğiniz iki günlük festivalde, çeşitli sokak lezzetleri, tasarımcılar, çocuklar için oyun alanı, çeşitli aktiviteler, atölyeler, söyleşiler, ünlü dj’ler ve dansçılardan performanslar yer alacak. 16 Eylül günü saat 19.15’te Kolektif İstanbul, 17 Eylül’de de Sattas sahnede olacak. Ceyda Torun imzalı belgesel Kedi ve Guillaume Canet ve Marion Cotillard’ın başrollerinde yer aldığı Rock’n Roll filmi de festivalde misafirleri ile buluşacak.

Bomonti sokak festivalinin doğuşu nasıl gerçekleşti?

Aslında Sokak Festivalleri çok uzun süredir yurtdışında takip ettiğimiz organizasyonlar. Bugüne kadar yaptığımız müzik festivallerinin yanına özellikle sokak kültürü ile ilişkili hikâyeler eklemeyi hedefliyorduk.

İki gün boyunca festivale katılanları neler bekliyor?

Festival, hepimizin bildiği Bomonti’deki organik ve antika pazarlarının gerçekleştiği yerin üzerindeki belediye’ye ait otopark alanında gerçekleşecek. Girişin özellikle ücretsiz olmasını tercih ediyoruz. Festival’de iki gün boyunca sokak lezzetleri, tasarımcılar, sokak müzisyenleri, dj’ler ve açıkhava sineması gibi birçok organizasyon olacak.

Açıkhava sinemasındaki filmler, konserler belli oldu mu?

Bir yerli bir yabancı film olacak. Gün boyu süren etkinlikler akşam saatlerinde Sattas ve Kolektif İstanbul konserleri, Kedi ve Rock’n Roll filmlerinin gösterileceği açık hava sineması ile sona erecek. Bu bölümün çok keyifli geçmesini bekliyoruz.

Festivalin devamı gelir mi?

Kesinlikle sürdürebilir olmalı. Burada çevreye rahatsızlık vermeden tüm semt halkını içine alacak bir etkinlik planlıyoruz. Umarım keyifli geçer ve devamı gelir. Hepimiz sokaklar ile nefes alıyoruz ve bu kültür hepimizin hayatının bir parçası.Yakın çevrede veya dışarıda olan herkesi 16-17 Eylül’de Bomonti’ye bekliyoruz.