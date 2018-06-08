Bu camileri ne satan ne de alan CHP'liler iflah olmadı

CHP tek başına iktidar olduğu 1940-1950’li yıllarda çeşitli bahanelerle bine yakın cami ve mescidin kapatıldığı ortaya çıktı. Birçok cami ise minareleri yıkılarak, depo imalathane, samanlık veya hayvan barınağına dönüştürülmüştü. Bunlardan bir tanesi de günümüz canlı şahidi olan ve beş yıl önce restorasyonu biten Kilis Hacı Derviş Camii. Kilis’te CHP döneminde yaklaşık 35 cami kapatıldı. Bir kısmı yıkıldı bir kısmı ise dönemin CHP’li işadamlarına satıldı.

KİM SATIN ALDIYSA İFLAH OLAMADI

Dönemin canlı şahitleri camileri satın alanların tamamının CHP’li olduğunu ve bunların hiçbirinin gün yüzü görmediğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) çok partili sisteme geçilmesinden bu yana hiçbir zaman iktidar yüzü görmediğini hatırlatan Mehmet Canarslan, “Dünden bu güne milletin değerlerine düşmanlık yapan CHP hiç iflah olmadı. Ne camilerimizi kapatan CHP ne de o camileri iş yeri ve depo olarak kullanan kişiler gün yüzü görmedi” dedi.

Ancak Kilis’te camileri satın alarak işyeri ve depo olarak kullananların her birisinin başına bir musibet geldiği ve iflas ettiği öğrenildi. Dönemin şahitleri bu camileri alan kişilerin istisnasız ya iflas ettiğini ya da kısa süre sonra bir kazaya kurban gittiğini ve aile birliklerinin dağılıp perişan olduklarını vurguladı. Kilis’te camileri depo ve işyeri olarak kullanan kişilerin başına gelenler Kur’an-ı Kerim’in 114’üncü Ayet-i Kerimesi’ni akıllara getirdi. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Allah’ın mescitlerini, içlerinde Allah’ın isminin anılmasından meneden ve onların harap olmalarına sebep olan kimselerden daha zâlim kim olabilir! İşte bunlar, oralara korka korka girmekten başka bir şey yapmazlar. Bunlara dünyada perişanlık, ahirette de büyük bir azap vardır” buyuruyor.

1970’TE MİNAREYİ YIKTILAR

Kilis Derviş Camii de CHP’li işadamları Turhan ve Fahrettin Karadeniz kardeşlere satıldı. Karadeniz kardeşlerin beyaz eşya deposu olarak kullandığı cami yakın tarihe kadar ön bahçesindeki camekânla kamufle edildi. Ancak 1970’li yıllarda CHP’li Turhan ve Fahrettin Karadeniz kardeşlerin bir gece işçilerin ellerine balyoz vererek minaresini yıkmaya çalışması halkın büyük tepkisine neden oldu. Dönemin şahitleri minarenin yıkıldığının duyulmasını ardından halkın galeyana gelerek mağazayı taşladığını ancak buna rağmen tarihi minarenin yıkılmaktan kurtulamadığını söylüyor.

VATANDAŞLAR PARA TOPLAYARAK SATIN ALDI

Osmanlı’nın mirası tarihi camii Vakıflar Bölge Genel Müdürlüğü’nün Koruma Kurulu Kararı ile 2001 yılında dini tesis olarak tescil edildi. 2010 yılında ise Derviş Paşa Camii Yapma Yaşatma ve Koruma Derneği kuruldu ve vatandaşlar tarafından para toplanarak caminin mülkiyeti satın alındı. 2013 yılında restorasyonuna başlanan camii 2015 yılında ibadete açıldı.

DÖNEMİN ŞAHİTLERİ ANLATIYOR

CHP yönetiminin Kilis’te CHP’li iş adamlarına peşkeş çektiği camilere dair yaşananları anlatan Kilisliler o korkunç günlere dair ibretlik anılarını bizimle paylaştı. Sadece Derviş Camii’nin satılmadığını vurgulayan Kilis Kent Konseyi Başkanı Eczacı Mehmet Uğur Tırnaksız, “İnnaplı Küttah Camii, Elmacı Camii, Türkler, Kürtler Camii satıldı. Annem bunu anlatır. Şeyh Camii satıldı. Babam ile beraber halk para toplayarak bu camiyi tekrar satın alarak kurtardı. Yine Şeyh Camii’ni de Tırklı Mahallesi’nin sakinleri aldı, tapusu halen dedemin üstünde çıkıyor. Kilis’te onlarca camii bu şekilde satıldı” dedi.