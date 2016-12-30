Bu gece sofrada neler var ?

Heyecan dorukta! Bu geceden itibaren hayatımızda yepyeni bir sayfa açıyoruz. Saat gece 12’yi vurduğunda dileğimizi tutacak ve 2017’ye ‘merhaba’ diyeceğiz. Siz de bu coşkuyu evinde sevdikleriyle geçirecek olanlardansanız muhtemelen şimdiden menünüzü belirlemişsinizdir. Ama hala ne yapacağına karar veremeyenler varsa star Cumartesi olarak yardım etmekten memnuniyet duyarız! Frankie İstanbul HeadChef Serdar Madakbaş bize 2017’nin trend yemeklerinden, yılbaşı sofrasının olmazsa olmazlarına kadar pek çok konuda fikir verdi. Bir de üzerine yılbaşı sofrasının olmazsa olmazı fırında hindi tarifi...

SOFRANIZDA YER AYIRIN

Uzun yıllar İngiltere’de çeşitli restoran ve otellerde çalışan Serdar Madakbaş son bir yıldır ise Frankie İstanbul mutfağında HeadChef olarak görev alıyor. Bütün hindi, pilav, Brüksel lahanası, karışık sebzeler özellikle brokoli, kuşkonmaz ve havuç ardından kök sebzeler ile yapılmış salata, kestane ve yaşlandırılmış peynir çeşitlerini yılbaşı sofrasının olmazsa olmazları olarak sıralayan şef bizim için önerilerini sıraladı. Hayali bir yılbaşı sofrası kuran Madakbaş’ın menüsündekiler size de ilham verir diye düşündük: Yılbaşı soframda klasikleşmiş bir lezzet olan bütün hindi, tabii eğer bulunabilirse bir İzmit Kandıra hindisi, damaklarda lezzet şöleni yaratacaktır. Hindinin yanında vazgeçilmez olarak görülen bir iç pilav eşleşmesi yapılabilir. Yılbaşı denilince akla bir diğer gelenler arasında sayabileceğimiz ise tabi ki kestane. Kestaneyi hindiyi haşladığımız suyu da değerlendirerek güzel bir kestaneli çorba ve yanına garnitür olarak haşlanmış Brüksel lahanası, mor havuç tercih ederdim. Sonrasında ise çemen tozu ile dana pancetalı fırında kızarmış bebek patates-pancar, siyah turp, alabaş, greyfurt birleşiminden kök kış sebzeleri salatası, mandalina ve çerez olurdu.

FIRIN HİNDİ EN KOLAY NASIL YAPILIR

“Size yılbaşı sofrasının yıldızı olabilecek bir yavaş pişmiş fırın hindi tarifi vermek isterim. Kasaptan alınan temizlenmiş 4 kg hindi yeterince büyük tencereye konur içme suyu ile bir sefer kaynatılır. Kaynatma suyu değiştirilip ilave olarak iki adet defne yaprağı 5 adet kırılmış karabiber bir miktar tuz bir dal taze biberiye iki dal taze kekik,küçük doğranmış orta boy soğan,havuç ile bir saat orta ateşte pişirilir. Fırın tepsisinin içine iki adet soyulmuş patates, soğan, havuç ortadan ikiye bölünüp koyulur. Yarı haşlanmış hindi bu fırın tepsisine koyulup üzerine fırça yardımı ile bir miktar tereyağı sürülüp 160 derecelik fırında iki saat yavaş kızarılmaya bırakılır. Ara sıra kontrol edilip tepsiye düşen hindi suyu ve yağı kaşık yardımı ile üzerine tekrar dökülür. Pişme süresi hindinin ağırlığına göre kısalabilir ya da uzayabilir. Yardımcı garnitür tarifi ise, 500 gr. taze patatesler yıkanıp tencereye konur üzerini örtecek kadar soğuk içme suyu konulur, kaynamaya başlayınca altı kısılır, on dakika kadar haşlanır. Suyunu süzdürüp patatesler dörde bölünür fırın tepsisinin içinde bir miktar tereyağı tuz karabiber vebir çay kaşığı çemen tozu ile harmanlanıp 180 derecelik fırında on beş dakika fırınlanır.”