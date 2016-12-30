Bu yüzden zihinlerin şefiyim

Dile kolay tam 180 yıldır Beyaz Fırın hayatımızda... 1800’lerden bugüne, tutkuyla üretmeye devam ediyor. Nathalie Stoyanof Suda, markanın beşinci kuşak temsilcisi. Yani işin içine doğmuş. Ama bununla yetinmeyip Cordon Bleu’da da pastacılık eğitimi almış. Suda ile markayı konuştuk.

Nasıl başladı hikayeniz?

Ailem 1836 yılından beri bu işi yapıyor. Makedonya’dan İstanbul’a geldiklerinde Balat’ta fırın açılıyor. Büyük-büyük-büyük dedem çocuklarına Karaköy, Üsküdar ve Sarıyer’de dükkan açıyor. Ben de çocukluğumdan beri işin içindeyim. İlkokulda mutfağa girip çilekli çikolatalı muhallebi yapmıştım. Giriş o giriş... Tabii St. Benoit Lisesi’nde okumam ve pastacılığında Fransız literatüründe olması işimi çok kolaylaştırdı.

Başka bir meslek seçme şansınız olmamış gibi...

Dedem babama bile bu meslek için bir şey empoze etmeye çalışmamış. Ama insanın ister istemez kulağına kar suyu kaçıyor. Benimki de o hesap. Her nesil kendinden farklı şeyler ekleyerek devam etmiş. Kuru poğaçalardan başlayan bu tutku şimdilerde tam teşekküllü bir marka.

Beyaz Fırın ismi nereden geliyor?

Un beyaz, tuz beyaz, şeker beyaz olunca Beyaz Fırın olsun demişler. Aslında pastaneyiz ama adımız fırın olmuş. Sonrasında biz de değiştirmek istemedik.

Eskilerden bugüne gelen ürünleriniz hangileri?

Babamın ürün gamımıza eklediği patatesli sarmamız var. Patatesli sarmanın hikayesi de şöyle: 1980 yılında fırınlara bir vergi getiriliyor. Açma-poğaça belli bir fiyatın üstünde satılmaz deniyor. O fiyatta maliyeti karşılamayınca babam kaliteyi düşürmemek için hamurunda patates kullanıyor. Vergi kalkmasına rağmen müşteriler sevdiğinden babam yapmaya devam ediyor. Ünü bugünlere kadar geliyor.

Sizin ürün gamına kattığınız lezzetleriniz nelerdir?

Çarşı pazar dolaşırken gördüğüm şeylerle yeni ne yapabilirim diye düşünürüm. Bütün hinlikler benden çıkar bu yüzden! Biraz da zihinlerin şefiyim. Beyaz çikolatalı frambuazlı profiterol, mangolu portakallı pastalar... Makaronu da Türkiye’de ilk biz yaptık.

Pastacılığa dair küçük sırlarınız var mı?

Dedem bu konularda çok hassastı. İyi bir kandil simidinin 30 cm yükseklikten bırakıldığında olduğunu, paskalya çöreğinin de iyi piştiğini anlamak için yanlarından kendini biraz açıp yarması gerektiğini söylerdi. Ben sadece tereyağ konusunda çok mücadele verdim. İnsanlar artık terayağ kokusunu unuttu ve bu yağın kokusu ağır gelmeye başladı. Ne yazık ki insanlar kötü damak tadına alışıyor.

1980 yılında gelen vergiler yüzünden babam patatesten hamur yapmıştı. Şimdi o müşterilerin favorisi!