Çağdaş sanat dünyası İstanbul’da

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galerilerinin, sanatçılarının, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, koleksiyonerleri ve sanatseverleri İstanbul’da bir araya getiren çağdaş sanat fuarı sanatseverler ile buluşuyor. Contemporary Istanbul, Akbank desteği ve Ferko ile Yıldız Holding Ortak Sponsorluğunda 14-17 Eylül arasında Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. 20’den fazla ilk katılan, toplam 73 galeri, yaklaşık bin 500 sanat eserinin yer aldığı etkinlikte Amerika, İngiltere, İsviçre, İspanya, Fransa, Romanya, İran, İsrail, Çin gibi ülkelerden galeriler yer alacak. Contemporary Istanbul’un her seneden farklı olarak eylül ayında ziyaretçileri ile buluşacak olmasının altında, yaşanan olumsuz olaylardan sonra ülkeye hiçbir sanatçının gelmek istememesi yatıyor. Etkinlik sanatı İstanbul’un kuvvetli bir ürünü haline getirip motivasyonu arttırmak amacıyla da İstanbul Bienali ile aynı zamana çekildi.

Yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan’ı ağırlayacak olan Akbank Sanat Sergisi’nin yanı sıra, Ferko Signature için Refik Anadol’un özel olarak tasarladığı data painting eseri Winds of İstanbul da dikkat çekenler arasında. Fuarı ziyaret edecek çocukları da unutmayan Yıldız Holding, Ülker Çocuk Sanat Atölyesi ile küçük sanatseverleri de çağdaş sanata alıştıracak. CI’ın geleceği kucaklayan bir uzantısını oluşturan Plugin yeni medya bölümü ise ‘Natura Nova’ başlıklı özel bir sergi ile karşımıza çıkacak. Ayrıca Güney Afrikalı sanatçı Ester Mahlangu’nun tasarladığı 12. BMW Art Car da İstanbul’da sanatseverlerin karşısına çıkıyor olacak. CI, 12. yaşını CI Yayınları’nın ilk kitabı olan Collectors’ Stories ile kutluyor. Türkiye’nin önde gelen 60 çağdaş sanat koleksiyonundan 120 eseri CI sırasında ilk kez bir araya getiren proje kapsamında Türkiye’nin önde gelen koleksiyonerlerinin seçtiği eserler geçen yıl fuar alanında bin 500 metrekareyi aşan bir alanda sergilenmiş ve büyük ilgi görmüştü. Collectors’ Stories sergisinin başarısı ile beraber 2017 yılında Collectors’ Stories Kitabı, Barbaros Reserve Bodrum Projesi’nin desteğiyle hayata geçiyor. 73 Fuarın tartışma ve konuşma serisi CI Dialogues; bu sene hareket konusunu sanatsal bakış açısıyla ele alacak. Konu, insanın günlük hayatının çekirdeğini oluşturan Teknoloji, Mimarlık, Gıda gibi farklı disiplinlerin ilişkisinde tartışılacak.

YENİ DÜNYAYA YENİ BİR BAKIŞ

Bilim ve teknolojinin kesişim noktasında yer alan güncel sanat eserlerini sergilemeye adanmış Plugin, beşinci senesinde yeni medya sanatının dikkat çeken eserlerine ev sahipliği yapacak. Ceren ve Irmak Arkman’ın üçüncü kez küratörlüğünü üstlendiği Plugin, Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda Natura Nova başlıklı özel bir sergi ile karşımıza çıkacak. Natura Nova yeni medya sanatının bugünün ve geleceğin dünyasına dair sorularını ve cevaplarını ortaya koymayı hedefliyor.

İNTERAKTİF RESİMLER

Ferko, medya sanatçısı, yönetmen ve araştırmacı Refik Anadol’u sanatseverlerle buluşturacak. Sanatçı Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan ve marka için özel olarak tasarlanan data painting eserini İstanbul’daki rüzgar bilgilerini yaklaşık 3x6 metrelik dijital bir tabloya sürekli değişen, interaktif resimler olarak yansıttı. CI’ın 12. yaşını kutladığı bu sene BMW, Güney Afrikalı sanatçı Ester Mahlangu’nun eseri olan 12. BMW Art Car’ı fuarda sergileyecek. Arabanın parçaları üzerine yapılan desenler, Afrika geleneği ile markanın ruhunu buluşturuyor.