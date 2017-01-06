Çatlak, selülit ve kırışıklıkların çözümü Radyo frekans

Radyo frekans deri boyunca yol alan bir elektromanyetik enerjidir. Bu elektro manyetik enerji bir dirençle karşılaştığında (yağ dokusu ve bağ dokusu) ısı üretir. Radyo frekansla derin dokularda 42-45C derece bir sıcaklık sağlanır. Normalde vücut ısısı 36-37C derecedir. Aynı zamanda cilt altında bulunan su ve iyonlarını (sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum) harekete geçirir. Bunların hareketlenmesine bağlı olarak enerji açığa çıkar ve bölge ısınır. Bu ısı da yağ hücrelerinin etrafındaki zarı etkiler. Bipolar radyo frekans, vakum tedavi, Kriyoterapi (soğutma) ve yoğun LED ışınlarını kullanır. Birçok estetik cerrah liposuction ameliyatı öncesi ve sonrası radyo frekansı önermektedir. Böylece yağ dokuları uyarılarak harekete geçirilir.

Bipolar radyo frekans: Seçilen derinlikteki dokunun ısısını artırabilme özelliğine sahiptir. Cilt yüzeyini aşırı ısınmaktan korurken derin katmanlarda etkisini gösterir. Yağ dokuları, selülit ve kolajen üzerinde son derece etkilidir. Dolayısıyla yağların yakımını ve lenf damarlarına drenajını sağlar.

Vakum: Cilt altına radyo dalgalarının daha fazla geçmesini sağlar. Radyofrekans bir vakum sistemi ile çalışmaktadır. Radyo frekansın etkilerini artırır ve yağ dokuları ile selülit tedavisinde etkin bir rol üstlenir. Vakum uygulaması aynı seans içerisinde ayrıca drenaj, cilt tonüsünü artırma ve masaj işlemi yapar.

Kriyoterapi (soğutma): Thermo-C benzer cihazlarda olmayan teknolojileri kullanarak etki mekanizmasını geliştirmiştir. Peltier soğutma sistemi kullanarak aşırı ısınma hissi olmadan uygulamaların yapılmasını sağlar. Ayrıca radyofrekansla beraber oluşan sıcak-soğuk etkisi cilt elastikiyeti ve tonlamasını artırır.

Süper yoğun LED ışınları: Kan dolaşımı ve kolajen üretimi üzerinde doğrudan etkisi olan kırmızı LED ışınlarını kullanır. Kırmızı LED ışınlarının kromoterapik etkisi kolajen üretimini ve mikrodolaşımı stimüle eder. Fibroblastlar üzerinde de etki yaratarak kolajen yapılanmasını hızlandırır. Buradaki LED ışınları fibroblastların uyarılmasını sağlayarak kolejen ve elastin liflerin üretimini hızlandırır. Bu da cilde güzel sıkı bir görünüm verir.

KULLANIM ALANLARI

- Cilt yüzeyini ve alttaki bağ dokularını sıkılaştırır. Dolayısıyla kalça, basen, karın, bacak, diz içi ve bacaklardaki sarkmaları önleyerek çok sıkı bir görünüme sahip olunur.

- Selülitin ( portakal kabuğu) görünümünü azaltır.

- Cilt direncini artırır ve bağ dokusunu güçlendirir.

- Yüzde kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltır.

- Vücutta oluşan çatlakların görünümünü azaltır.

- Derin kan dolaşımını artırarak cilde parlaklı sağlar.

Tedavi nasıl uygulanır

Seans süresi duruma bağlı olarak; 30 ila 40 dakika sürer. Toplam 10 ila 15 seanstan oluşur. Otomatik programları sayesinde Radyo frekans hastalara ağrısız ve acısız yan etkisiz, etkili ve rahatlatıcı bir tedavi uygulaması sunmaktadır. Seanslar hastanın yaşına ve hastalığının durumuna göre haftada 1 veya 2 olarak düzenlenir. Tedaviye düzenli bir şekilde devam edilirse seans bitiminden sonra; iyilik dönemi 1-2 yıl devam eder. Radyo frekans bazı durumlarda Lipoliz ve Mezoterapi ile uygulanabilir. Selülit ve zayıflama tedavisindeki başarı hastanın doktorun verdiği diyeti tam uygulamasıyla doğru orantılıdır. Hasta ayrıca günde en az 2-3 litre su içmelidir. Ergenlik çağına gelmiş herkese uygulanabilir.