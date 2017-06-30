Çocuk istismarcısı terör örgütleri

FETÖ, PKK, DHKP-C ve DEAŞ en kanlı terör örgütleri olarak tarihin kirli sayfalarında yer aldı. Eylemleriyle ölüm kusan, din, dil ve ırk ayırımı yapmayan, kaos ve korku ile hüküm sürmeye çalışan bu kanlı terör örgütleri her geçen gün destekçi ve eleman bulmakta zorlanıyor.

FETÖ 40 yıl boyunca eğitim maskesini kullanarak binlerce çocuğu vatan haini birer caniye dönüştürdü. On binlerce ailenin hayırlı evlat olarak yetişmesi için FETÖ’nün okul ve dershanelerine teslim ettiği çocuklar yıllar sonra vatanına milletine ihanet edebilen nesiller olarak çıktı. FETÖ beyinlerini yıkadığı çocuklarla 15 Temmuz darbe girişiminde işlediği katliamlarla Cumhuriyet tarihinin en kanlı ve sinsi örgütü olarak kayıtlara geçti.

PKK’da on yıllardır sayısız cinayete imza attı. AK Parti iktidarının hayata geçirdiği demokratik atılımlarla büyük bir darbe yiyen örgüt, son yıllarda ilkokul çocuklarını dahi dağa kaçırmaya başladı. DHKP-C de çocuk istismarcılığı yaparak masum bedenleri eylemlerde kullanırken, DEAŞ barbarlık sınırlarını zorluyor. Suriye ve Irak’ta büyük kayıplar veren DEAŞ zaman zaman canlı bomba eylemlerinde çocukları kullanıyor. Örgüt çocukları canileştirmek için 4-5 yaşından itibaren kan donduran eğitimlere tabi tutuyor. Terör örgütlerinin hedefindeki yetim, yoksul ve kimsesiz çocukları ve onları istismar eden terör örgütlerini AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış’la konuştuk.

FETÖ yapılanması üzerine kitap yazdınız.

FETÖ çocuklara nasıl yaklaştı?

Öncelikle şunun altını çizeyim; millet, devlet ve siyaset; terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimini birlikte püskürttü ama örgüt bu ülkenin tüm imkânlarını seferber ederek yetiştirdiği nesilleri hepimize karşı düşmanlaştırdı. Çocuklar eğitimle devşirildi. FETÖ, çocukları eğitim bursları, eğitim imkânları ve kariyer vaadiyle zehirledi. Çocukların beyni yıkandı, mankurtlaştırdığı nesil ile sadece devletin değil toplumun da kılcallarına kadar sızmada başarı elde edildi.

Süreç ve sızma nasıl başladı?

1986 yılında başladı. İzmir’in Bozyaka semtindeki Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı adına açılmış olan öğrenci yurdunun ‘Yamanlar Koleji’ adıyla koleje çevrilmesiyle FETÖ, örgütü her anlamda besleyen can damarı olan ve yıllar sonra tüm dünyaya yayılacak okullar zincirine başlamış oldu.

DEAŞ ÇOCUKLARI SAVAŞ MAKİNESİ OLARAK YETİŞTİRİYOR