Çocuk istismarcısı terör örgütleri
Eli kanlı terör örgütleri gözünü çocuklara dikti. FETÖ, PKK, DHKP-C ve DEAŞ, aralarında ilkokul çağlarında öğrencilerin bulunduğu binlerce çocuğu vatan haini birer caniye dönüştürmek için tetikte! AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, acı tabloyu, kirli planın perde arkasını anlattı.
- KEMAL GÜMÜŞ
FETÖ, PKK, DHKP-C ve DEAŞ en kanlı terör örgütleri olarak tarihin kirli sayfalarında yer aldı. Eylemleriyle ölüm kusan, din, dil ve ırk ayırımı yapmayan, kaos ve korku ile hüküm sürmeye çalışan bu kanlı terör örgütleri her geçen gün destekçi ve eleman bulmakta zorlanıyor.
FETÖ 40 yıl boyunca eğitim maskesini kullanarak binlerce çocuğu vatan haini birer caniye dönüştürdü. On binlerce ailenin hayırlı evlat olarak yetişmesi için FETÖ’nün okul ve dershanelerine teslim ettiği çocuklar yıllar sonra vatanına milletine ihanet edebilen nesiller olarak çıktı. FETÖ beyinlerini yıkadığı çocuklarla 15 Temmuz darbe girişiminde işlediği katliamlarla Cumhuriyet tarihinin en kanlı ve sinsi örgütü olarak kayıtlara geçti.
PKK’da on yıllardır sayısız cinayete imza attı. AK Parti iktidarının hayata geçirdiği demokratik atılımlarla büyük bir darbe yiyen örgüt, son yıllarda ilkokul çocuklarını dahi dağa kaçırmaya başladı. DHKP-C de çocuk istismarcılığı yaparak masum bedenleri eylemlerde kullanırken, DEAŞ barbarlık sınırlarını zorluyor. Suriye ve Irak’ta büyük kayıplar veren DEAŞ zaman zaman canlı bomba eylemlerinde çocukları kullanıyor. Örgüt çocukları canileştirmek için 4-5 yaşından itibaren kan donduran eğitimlere tabi tutuyor. Terör örgütlerinin hedefindeki yetim, yoksul ve kimsesiz çocukları ve onları istismar eden terör örgütlerini AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış’la konuştuk.
FETÖ yapılanması üzerine kitap yazdınız.
FETÖ çocuklara nasıl yaklaştı?
Öncelikle şunun altını çizeyim; millet, devlet ve siyaset; terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimini birlikte püskürttü ama örgüt bu ülkenin tüm imkânlarını seferber ederek yetiştirdiği nesilleri hepimize karşı düşmanlaştırdı. Çocuklar eğitimle devşirildi. FETÖ, çocukları eğitim bursları, eğitim imkânları ve kariyer vaadiyle zehirledi. Çocukların beyni yıkandı, mankurtlaştırdığı nesil ile sadece devletin değil toplumun da kılcallarına kadar sızmada başarı elde edildi.
Süreç ve sızma nasıl başladı?
1986 yılında başladı. İzmir’in Bozyaka semtindeki Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı adına açılmış olan öğrenci yurdunun ‘Yamanlar Koleji’ adıyla koleje çevrilmesiyle FETÖ, örgütü her anlamda besleyen can damarı olan ve yıllar sonra tüm dünyaya yayılacak okullar zincirine başlamış oldu.
DEAŞ ÇOCUKLARI SAVAŞ MAKİNESİ OLARAK YETİŞTİRİYOR
DEAŞ, birtakım dini argümanları kullanarak gençleri tuzağa düşürüyor. Bunun iktisadi, siyasi, toplumsal ve kültürel nedenleri var. Özellikle dışlandıklarını hisseden Müslüman genç nüfus üzerinde propaganda yürütüyor. DEAŞ ayetleri bağlamından koparan bir yaklaşımla hareket ediyor, dinin temel amaçlarını yok sayıyor. Yaptıkları İslam’ın asla razı olmayacağı bir insanlık suçu. Son yıllarda DEAŞ’e katılım düşmüştü. Bundan dolayı DEAŞ gençlerden daha çok çocuklara yöneldi. Kaçırdığı, rehin aldığı, alıkoyduğu çocukları kamplarda zorla eğitiyor ve onları birer savaş makinesine dönüştürüyor, canlı bomba yapıyor. PKK, FETÖ ya da DEAŞ, yok birbirlerinden farkları. Materyalleri farklı olabilir ama yöntemleri aynı. Bir terör şebekesi olduğu kadar en büyük çocuk kaçakçılığı şebekesi bunlar.
FETÖ 28 ŞUBAT YASAKLARIYLA PALAZLANDI
Üniversiteye hazırlık kurslarına olan ihtiyacın fark edilmesiyle aynı yıllarda Fırat Eğitim Merkezi (FEM) ile bu alana yönelmiş, 1986’da Millet Dershanesi ve 1987’de Ankara’da Maltepe Dershaneleri’ni kurmuş. Bu okullar ve dershaneler örgütün arka bahçesi olmuş, yetiştirilen seçme öğrenciler, ‘mankurtlar’ haline getirilmiş. Mankurtlaştırılan nesiller, askeri liselere ve polis kolejlerine yönlendirilerek 15 Temmuz işgal planlarına o yıllarda hazırlıklar başlatılmıştır. FETÖ, 28 Şubat yasakları, eğitim sistemindeki engellemeler, eksiklikler, din eğitiminin önündeki engeller ve din öğretimindeki boşluklardan faydalanarak çocukları istismar etmiştir. FETÖ’nün mankurtlaştırma projesine 28 Şubat’ın darbecileri destek vermiştir.
KİRLİ PLANLAR İÇİN KİRLİ NESİLLER YETİŞTİRİLDİ
İlerleyen yıllarda sistemde başarılı olmak için hırsızlığa yönelmeleri de zor olmamıştır. Çünkü ilkeleri de değerleri de yoktur. Sızmaları derinleşmeye başladığında ‘Ağabeylerin çıkacak bazı soruları rüyalarında gördüğü’ gibi kılıflarla seçilmiş çocuklara çalınan sorular verilmiş, gelecekteki kirli planlarına kirli nesiller hazılayarak yürümeye başlamışlardır.
Peki yurtdışı faaliyetleri hakkında neler söylemek istersiniz?
FETÖ/PDY, yurtdışına da eğitim kuruluşları ve seçilmiş çocuklar aracılığıyla açılmıştır. FETÖ’nün iddia edildiği üzere; İslam dinini yayma, İslam adına tebliğ, irşad faaliyeti yürütmek gibi bir amacı ve hedefi yoktur. Amacı mankurtlaşmış bir nesil ve o nesil üzerinden dünyayı işgal etmektir.
DAĞDAKİ ÇOCUKLARIN YÜZDE 70’İ ZORLA TUTULUYOR
PKK/KCK da çocukları kullanmıyor mu? Bir istatistik var mı?
2013-2016 yıllarında teslim olan bin 949 PKK’lıdan yüzde 61’i 18 yaşının altında. Yaş aralıkları 15 ile 17 arasında. BM raporlarında ise, YPG’nin, Afrin ve El Haseke’de 12 yaşındaki çocukları örgüte eleman olarak kazandırdığı, Suriye’de 14 ile 17 yaş grubunun terörist gruplara katıldığı belirtiliyor. Yine ulusal ve uluslararası raporlarda, PKK/KCK terör örgütünün çocukları, hukuki ehliyetsizliklerinden faydalanarak, şehir merkezlerinde kundaklama, keşif ve istihbarat çalışması yapma gibi eylemlerde kullandığı vurgulanıyor. Bu çocuk istismarıdır. PKK’nın kentlerde 13-18 yaş arası çocuklara uyuşturucu sattırdığı, onları canlı kalkan olarak kullandığı da acı bir gerçek.
PKK ÇOCUK KAÇAKÇISI
PKK’nın dağ kadrosunun yüzde 40’ı çocuklardan oluşuyor. Çoğu kaçırılmakta, aldatılmakta ve kandırılmaktadır. Yani PKK bir terör örgütü olduğu kadar bir çocuk kaçakçılığı şebekesidir. Bu çocuklar kanlı eylemlerde bile bile ölüme gönderiliyor, eve dönmek istediklerinde örgüt içinde infaz ediliyor. Dağ kadrosu yöneticilerinin ve örgütün siyasi ayağını oluşturanların çocukları dağlarda değil, çoğu batı ülkelerinde eğitim ve öğretimlerine devam ediyor.
Siz aynı zamanda hukukçusunuz. Bu durum Uluslararası Hukuk açısından nasıl?
PKK’ya katılan çocukların yüzde 71’i zorla ve tehditle alıkonulmuş. Bu tüm uluslararası sözleşmelere, insan haklarına ve evrensel hukuka aykırı bir durum. Batı, kendi çalışmalarında bile bu raporlara yer verip durumu kabul ederken, örgütü kınamaması ve engellemeye yönelik çalışma yapmaması da ayrı bir çalışma konusu. Artık Üniversite gençliği PKK’nın kirli yüzünü görüyor. Kürt gençliği net bir şekilde terörle arasına mesafe koyuyor, sempati duyanları sorguluyor. Onun için PKK/KCK daha çok lise ve ilköğretim okullarında çalışma yapmaya odaklandı. Bu alanda başarı elde edemeyince, çok çocuk sahibi aileleri ikna etmeye, ikna edemediklerinde alıkoymaya çalışıyor. İkna yöntemleri çocuklara ‘kahramanlık’ yükleme ya da fakir ailelere ‘gelecek vaad etme’ şeklinde. Okuyamayan çocuklara KCK’nın “Seni okutacağız” diyerek dağa götürdüğü biliniyor. Ailevi sorunu olan çocuklar da KCK’nın hedefinde. O çocuklara ulaşmak için uyuşturucu kirli bir yöntem. Bazı çocuklar ise aileleriyle tehdit ediliyor. Ailesinin başına bir şey gelmemesi için çocuklar dağı tercih ediyor. Kısacası PKK, kirli emellerine ulaşmak için küçük çocukları kullanıyor. KCK/PKK’nın kullandığı ve teröriste dönüştürdüğü çocukları insan hakları örgütlerinin, BM’nin ve benzer kuruluşların görmezden gelmesi içler acısı bir durumdur. Son süreçte ise devlet ve millet buluşması, İçişleri Bakanlığımızın etkili operasyonları PKK’nın belini kırdı. Etkili operasyonlar sayesinde terör örgütüne katılım dibe vurdu. Kent merkezleriyle örgütün sınır ötesi bağları koparıldı, PKK çöküşe geçti.
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