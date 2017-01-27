Tuba Ünsal: Çocuk oyunları ateşten gömlek gibi

Ata Berk Mutlu, Tuba Ünsal, İbrahim Selim, Sercan Badur, Yeliz Kuvancı ve Hayal Köseoğlu’nun oyunculuğu ve şarkılarıyla sahnede izleyeceğimiz ‘Fantastik Hikayeler Makinesi’ ebeveynleri ve çocukları Lumiere kardeşlerden Wright kardeşlere, Hezarfen Çelebi’den Josephine Cochrane’e kadar birçok mucitle buluşturuyor. İki çocuk annesi Ünsal, çocukların bilinçaltının tertemiz olduğuna dikkat çekerek şu sözleri söylüyor: Çocuk oyunları gerçekten ateşten gömlek gibi. Onlara dikkatlice bir şeyleri öğretip örnek göstermek gerekiyor. Çocukları biraz daha bilinçli yetiştirmenin ebeveynlerin elinde olduğunu düşünüyorum. Teknolojiden çocuğunuzu uzak tutamazsınız tutmamanız da gerekir.

Proje nasıl hayata geçti?

Tuba Ünsal: Hikâyenin çocuklar için uygun, eğitip öğretirken bir yandan da eğlenceli olması, ekibin bu oyunculardan oluşması, yazarının Can Yılmaz olması, Çiğdem Erken’in müzikleri yapması, Serdar Biliş’in yönetmesi zannediyorum hepimizin kabul etme nedeni oldu.

Oyunda birden fazla karakteri canlandırıyorsunuz...

Hayal Köseoğlu: Karakterim Rüya, fantastik hikâyeler makinesini kullanan doğum günü çocuğu Ömer’in en yakın arkadaşlarından. Lumiere kardeşlerden ve Wright kardeşlerden birini de canlandırıyorum.

Yeliz Kuvancı: Oyunda bir fantastik hikâyeler makinesi var. Bu makine sayesinde geçmişe yolculuk edip, mucitlerle tanışıyoruz. Çeşitli icatların yapıldığı döneme gidiyoruz. Ben mağara kadınını da canlandırıyorum Hazerfen Çelebi’yi de.

Tuba Ünsal: Kastı yaparken ‘Öyle Bir Geçer Zamanki’de oynamış olmamıza dikkat ettiler. (Gülüyor) Ben anne karakterini ve bulaşık makinesini icat eden Josephine Cochrane’i canlandırıyorum. Daha önce dizide çok küçük yaşlardan anneyi canlandırmıştım ama şimdi kendi çocuklarım izlerken anneyi canlandırmak enteresan ve keyifli bir iş olacak. Çocuklarım tiyatroya karşı çok ilgili, o yüzden uzun zamandır çocuk oyunu yapmayı istiyordum. Öyle bir durum oldu ki kendi ekibime dönüp “Çocuk oyunu için start verelim” dedikten yarım saat sonra İş Sanat’tan teklif geldi. Çok acayip bir andı. Hepimiz birbirimize bakıp “Tamam, yapılmışı var o zaman” dedik. (Gülüyor)

Tuba Hanım uzun zamandır sizi televizyon projelerinde görmüyoruz özel bir nedeni var mı?

Sezon başından beri kendi oyunum ‘İsimsiz Yıldız’dayım. Geçen sene de ‘Guguk Kuşu’ndaydım. Televizyonu da direnebildiğim yere kadar, sürelerle ilgili sıkıntı çözülene kadar yapmak istemiyorum. Her senaryo geldiğinde ‘Acaba başlayacak mıyım buna’ diye korkarak okuyorum ama şimdilik bir şey yok.

Fantastik Hikayeler Makinesi’nde çocukları neler bekliyor?

Sercan Badur: Yönetmen Serdar Biliş, bizim okula Mimar Sinan Üniversitesi’ne söyleşiye gelmişti. Orada onu dinledikten sonra ‘Ben bu adamın yönetimi altında çalışmak istiyorum’ dedim ve bir hafta sonra böyle bir teklif geldi İbrahim ve Yeliz’le daha önce aynı projede olmuştuk. Oyun eğlenceli olmasının yanında didaktik. Araştırmalarını ve bundan keyif almalarını sağlayabilecek bir oyun. Asıl amacımız da çocuklara merak etmeyi aşılamak.

Ata Berk Mutlu: Ömer karakterini canlandırıyorum. Fantastik hikayeler makinesini kullanan kişiyim. Büyük babam benim için makineyi yolluyor ve oyunun devamında büyükbabamla görüşüp ona makineyi teslim ediyorum.

Tuba Ünsal: Ata Berk sahnede olmaya çok yakışan bir çocuk. Ben bir sürü çocuk oyuncu ile çalıştım. Onlar için üzülürdüm açıkçası ama Ata Berk’te onu hissetmiyorum. Ata Berk, eğleniyor, ekibe çok şey katıyor, sahnede tam performans çalışıyor ve bütün bunları keyif alarak yapıyor.

Oyunda hem karakter canlandırıp hem de şarkı söyleyecek olmanın zorlukları var mı?

Tuba Ünsal: Yo çok güzeliz.

Sercan Badur: Albümümüz çıkıyor. (Gülüyor)

İbrahim Selim: Hiçbir zorluğu yok. Eğlenceli geçiyor. Dansları ve şarkıları çalışıyoruz. Biz fazladan eğlenip aynı zamanda yapabiliyor muyuz diye endişelenip, sonra yaptığımızı düşünüp rahatlayıp sonra tekrar endişelenen bir ekibiz.

Tuba Ünsal: Sercan’ın üzerinde büyük bir yük var. Rap yapıyor. Bir de rap yaparken dans ediyor.

Sercan Badur: Daha önce sahnede hiç şarkı söylememiştim. Bu benim için büyük bir fırsat. Zaten benim profesyonel alanım şarkı söylemek değil ama ne mutlu ki bunlardan keyif alıp deneyimleme fırsatı yaşıyoruz.

ÇOCUĞU TEKNOLOJİDEN UZAK TUTAMAZSINIZ

Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde çocukları tiyatro oyunuyla buluşturmak nasıl bir duygu?

Tuba Ünsal: Hepimizin yola çıkış nedeni senaryoydu. Bu hikâye hakikaten çok iyi bir çocuk oyunu. Ben çocuklarımdan dolayı İstanbul’daki tüm kumpanyalara gidiyorum. Şanslılar mutlaka ayda birkaç oyun izliyoruz. Bir şeyleri araştıran bir anne olarak bazen ‘Bunu nasıl çocuğa izletmemizi bekliyorlar’ diyorum. Bu hafta sonu bir oyun izledim dört yaş üstü bir oyun ama oyunda argo kelimeler vardı ben de çocukları topladığım gibi çıktım. Çocuk oyunları gerçekten ateşten gömlek gibi. Bir tarafta renkli bir dünya varken öteki tarafta da onların bilinçaltı o kadar temiz ki. Onlara dikkatlice bir şeyleri öğretip örnek göstermek gerekiyor. Tiyatro zaten maddi bir beklenti olmadan yapılıyor. Hepimiz bu iş iyi olsun diye çalışıyoruz. Ben çocukları biraz daha bilinçli yetiştirmenin ebeveynlerin elinde olduğunu düşünüyorum. Zaten teknolojiden çocuğunuzu uzak tutamazsınız tutmamanız da gerekir. Kontrollü bir şekilde vermeniz gerekir.

Ata Berk senin teknoloji ile aran nasıl?

Baya iyi. (Gülüyor)

MUMLARI ÜFLEMEMİZE YARDIMCI OLUN

Oyunu izlemeye gelecekler için neler söylersiniz? Ne bulacaklar oyunda?

Yeliz Kuvancı: Çocuklarına gönül rahatlığıyla izletebilecekleri çok keyifli bir oyun. Güvensinler bize ve gelsinler.

Tuba Ünsal: Ben İş Sanat’ın diğer çocuk oyunlarını da izledim. Zaten çok izleniyor. Tiyatro gerçekten sefillikler silsilesi. Hepimiz bu süreci yaşayıp en iyi şekillerde yapmaya çalışıyoruz ama burada fazlaca zarafet var. Tatlı bir ekip bize kendimizi iyi hissettiriyor. Geçen gün ananasımız vardı mesela ben daha da bir şey demem. (Gülüyor) Bilet fiyatlarımız da normal tiyatronun çok altında 15 TL’ye izleme imkânı bulabiliyorsunuz.

Sercan Badur: Biz bir doğum günü partisi ile başlıyoruz. Mumları üflememize yardımcı olsunlar, herkes gelsin...

Ata Berk Mutlu: İsterseniz gelin izleyin bu size kalmış ama biz tavsiye ediyoruz.