Çocuklarımıza ‘hayır’ demeyi öğretmeliyiz

Eğitimin ailede başladığı toplumumuzda, çocuklarımızı nasıl yönlendirmeliyiz? Çocukların kendi vücut sınırlarını koruması konusunda ailelere büyük iş düştüğünü söyleyen Aile Danışmanı ve Psikolog K. Begüm Çayır, bu konuda önemli tavsiyelerde bulunuyor:

“Herhangi birisi onlara istemedikleri şekilde dokunduğunda veya onların kendilerine/başkalarına dokunması istenildiğinde ‘hayır’ demeyi çocuklarımıza öğretmeliyiz” diyen Psikolog K. Begüm Çayır, çocukların kendi vücut sınırlarını koruması konusunda anne babaları sıklıkla uyarıyor. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarda mahremiyet duygusunun gelişmesinin son derece önemli olduğunu ifade eden Çayır, anne-babalara düşen ilk ve en önemli görevin okul öncesi dönemde çocuklarını cinsellikle ilgili bilgilendirmeye başlamak olduğunun altını çiziyor. Uzman doktor, ebeveynlerin, çocuğun cinsel anlamda kendisini korumasını sağlamak için yapacakları uyarıyı “Bedenimiz özeldir, oyun oynamak için kullanmayız ve başkalarının da bedenimize dokunmasına izin vermemeli-yiz” şeklinde ifade edebileceklerini söylüyor.

ÖZEL BÖLGELER İÇİN TAKMA AD KULLANMAMALI

Psikolog Çayır, “Konuşmaya başladıkları yaşlarda çocuklara tüm vücut parçalarının adı öğretilirken, özel bölgelerinin adları da göz, kulak, burun gibi öğretilmelidir. Bu bölgelerin anatomik olarak düzgün isimlerinin öğretilmesi ve takma veya oyun isimler kullanılmaması çocuğun bir sorun yaşadığında yardım istediği yetişkinlerle doğru anlaşabilmesi için çok önemlidir. Takma isimlerle konuşan bir çocuğun neden bahsettiği öğretmen veya polis gibi onu yeterince tanımayan yetişkinlerce anlaşılmayabilir” diyor.

Ebeveynlerin de çocuklarının vücut sınırlarına her zaman saygılı davranması gerektiğine vurgu yapan Çayır, “Çocuğa sormadan veya onun itirazına aldırmadan istediğimiz gibi çocuklara dokunmamalıyız. Çocuk istemese de öpmek, sarılmak, gıdıklamak, okşamak gibi dokunuşlar hiçbir istismar içermese de çocuğa kendi vücudu üzerinde etkisi ve hükmü olmadığını öğretir ve çocuk istismara kırılgan olur. Bugün kafasını okşayan yarın özel bölgelerini okşadığında çocuk ona hayır deme, karşı koyma, kendini savunma gücünü kaybeder.” şeklinde konuşuyor.