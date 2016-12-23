Dilara: Dans ve müzik bir arada herkesin harcı değil

Dilara kendi yazdığı ‘Erkekler’ şarkısı ile piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Yedi yaşından beri dans edip şarkı söyleyen şarkıcı, şarkısını kalbi kırılan kadınlara yazmış. O’nunla müziğini ve dansı konuştuk.

Müzik geçmişinizde neler var?

Yedi yaşında çocuk senfoni orkestrası korosunda korist olarak yer aldım. İzmir’de Süleyman Kıvrak’tan sekiz yıl boyunca şan eğitimi aldıktan sonra dansa yoğunlaştım. Aynı zamanda piyano ve gitar dersleri almaya devam ediyordum. Ayrıca İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Şan Bölümü mezunuyum.

‘Erkekler’ şarkısının hikayesi nedir?

Şarkıyı yazarken kalbi kırılmış genç kızları düşündüm. Onları teselli edecek sözler yazmaya çalıştım. “Erkekler döktüğün yaş kadar” derken, yaşanılan sıkıntının gözyaşı kadar ufak ve geçici olduğunu vurgulamak istedim. Biri bana şöyle yazmış: “Ah bu erkekler ah” tam da şarkının ismi bu aslında.

Müzik tarzını nasıl tanımlıyorsunuz?

Aslında alternatif pop en doğrusu olur. Farklı enstrümanlar çaldığımdan şarkılarımın tarzı değişebiliyor.

Sizin için ‘müziğin rengi’ diyorlar...

Bunu çok sevdim. Aslında her şeyin bir rengi vardır. Çiçeklerin rengi olduğu gibi insanların rengi, hayatın rengi, aşkın rengi. Beni ise hayatımda en değer verdiğim şeylerden birinin rengine benzetiyorlar. Müziğin rengi. Bu harika! Müzik birileri için yeterince renkli değilse bunu değiştireceğime inanıyorum.

Müzik sektörüne yeni girmiş biri olarak eksik gördüğünüz ya da sizi üzen bir durumla karşılaştınız mı?

Sizin de dediğin gibi daha çok yeniyim. Şu an her şey rüya gibi. Hassas yapıda olmama rağmen olumsuz eleştirilere bile üzülmek yerine onları dikkate almayı tercih ediyorum.

Dans eden bir şarkıcı olarak, Türkiye’de ki şarkıcıları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dans edebilen herkesin müzik kulağı gelişir. Ama yine de sesini eğitmesi gerekir. Dans edebilmek için de ses gibi bedeni eğitmek lazım. Bu ne yazık ki birkaç ay bir koreografiyi çalışmakla olmaz. Bunun için istikrarlı ve çok çalışmak gerekiyor. Bunun için uğraşan şarkıcıları görüyorum ve takdir ediyorum. Ama yürüyecekleri uzun bir yol olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim.

İlerisi için planlanınız ne?

İki ay kadar sonra bir single daha düşünüyorum. Sonra da bir maksi single. 2017 kışı bitmeden de 12-13 şarkılık bir albüm hayal ediyorum.

“Her şeyin bir rengi var. Beni hayatta en değer verdiğim şeye benzetiyorlar: Müziğin rengi.

Sosyal medya karakterime uygun değil

Sosyal medyanın müzikteki gücünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sosyal medya kullanımı karakterime uygun değil. Ama müzik sektöründe ciddi bir önem taşıyor. Ben de hesaplarımı yeni açtım ve alışmaya çalışıyorum.

Baleye erken başladım

Siz aynı zamanda bir balerinsiniz...

Aslında bale derslerini küçükken almaya başladım. Fakat 14 yaşımda ODTÜ Dans Günleri’ne katıldım ve modern dansa aşık oldum. Ardından Victor Ullate Ballet School’da Contemporary Dance okudum. İspanyol koreograf Marco Blazquez ile tanıştım. Marco ile yazları hala İspanya’da beraber çalışıyoruz.