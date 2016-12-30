Davulunun sesini dünyaya duyurdu

Elinin altına gelen her şeyle ritim tutmayı sevdiğini söyleyen usta sanatçı Gencer Savaş, bugünlere gelmesinin en önemli sebeplerinden birinin Mustafa Ceceli olduğunu söylüyor. Yıllarca Ali Aslanbay ile çalışan ve onun vefatından sonra kendi ekibini kurup ilk defa Mustafa Ceceli’nin konserinde sahneye çıkan Savaş, “Gelen güzel tepkiler bizi gelişmeye itti ve bugünkü halimizi aldık” diyor. 20 yılı aşkın süredir müzikle uğraşan Savaş ile dünü ve bugünü konuştuk.

Farklı tarzda müzik yapıyorsunuz...

Benim müzik tarzım yok. Her tarzda hoşuma giden bir şeyler bulurum. İlk kaydım 2004 yılında İsviçre’de bir plak olarak çıktı. Bu sene de dört albüm yayınladım. Bunlardan biri Gencer Savaş Bandosu’nun albümü. Ayrıca darbuka sololarından oluşan bir albüm yaptım. Sonra meditasyon ve chill out...

Sokak müziğinin öncülerinden Siya Siyabend ve Alatav gruplarına üyesiniz. Bu gruplarla hikayeniz ne?

Antalya’da 16-17 yaşlarındayken beraber müzik yaptığımız ve yıllarca görmediğim Önder Yalçın’la bir gün metro istasyonunda karşılaştım. O karşılaşmanın ardından beraber çalmaya başladık Alatav grubu kuruldu ve yıllarca Taksim tünelde çaldık. Bu vesileyle Siya Siyabend grubuyla tanışıp onlarla da İlhan Erşahin prodüktörlüğünde kayıtlar yaptık.

Şu ana kadar çalışmak isteyip de çalışamadığınız müzisyen oldu mu?

Hiçbir konuda tek bir hedefim ya da beğenim olmadığı gibi bu konuda da yok. Ama şaşırtan hayranlık uyandıran ve sürekli bir şeyler öğrenebildiğim bir müzisyenle çalışmak çok keyifli, tabii ki o da Mustafa Ceceli.

Gencer Savaş Bandosu ne yapıyor?

Birinci plandaki aktivitemiz düğünlerde pasta çıkarma gösterisi yapmak. Latin’den Alaturka’ya her tarzda çaldığımız bir program var. Karnaval kostümleri ve benim icadım olan ışıklı davullarla yaptığımız gösteri oldukça ilgi görüyor. Onun dışında kurumsal davet, tanıtım, fuar gibi organizasyonlarda da yer alıyoruz.

Yurt dışındaki müzisyenlerle iletişiminiz nasıl?

Açıkçası yabancıların bana ilgisi Türklerden daha fazla ve destek olmaya çalışıyorlar. Her zaman değişik coğrafyaların müziklerini öğrenmeye çalıştım ve yabancı müzisyenlerle bağ kurmamda büyük yarar sağladı. Alman enstrüman firması Meinl Percussion ‘un resmi sanatçısıyım. Ama zillerim tabi ki İstanbul Agop çünkü dünyanın en iyi zillerini onlar üretiyor. Bu da gurur verici.

MUTFAK GEREÇLERİ, ARABA PARÇALARI HATTA KOVALARLA MÜZİK YAPIYORUZ...

Benim yaşantım hep bir şeylere vurup güzel sesler yakalamaya çalışmakla geçiyor. Artık yaşam tarzımız oldu. Mutfak gereçleriyle çalmaya kendi mutfağımızda başladım. Sonra İzmir Gourmet Guide adlı yemek kitabının tanıtım filmine kadar uzandı bu ve çok güzel bir reklam çektik.

GENCER SAVAŞ BANDOSU’NUN OLUŞMA SÜRECİNDE MUSTAFA CECELİ’NİN EMEĞİ BÜYÜK

Aslında Brezilya perküsyon grubu olarak başka isimle uzun yıllardır çalıyorduk. Ustamız Ali Aslanbay’ın zamansız vefatından sonra dağıldık. Daha sonra kendi ekibimi kurdum ve ilk defa Mustafa Ceceli’nin konserinde sahneye çıktık. Gelen güzel tepkiler bizi gelişmeye itti ve bugün ki halimizi aldık.