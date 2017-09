Defter arasına sakladığınız yaprakları çıkarın

Defterinin arasında sakladığı yaprakları yıllar sonra mesleğe dönüştüren Köroğlu, yaprak sanatının Türkiye’deki öncü ismi. Kurutulmuş bitkilerle oluşturulan bu sanatın Japonya ve Rusya’da yoğun olarak yapıldığına değinen Köroğlu’nun hayali, bu maliyetsiz sanatı Türkiye’de de yaygınlaştırmak.

9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu İzmirli resim sanatçısı Ömür Uçar Köroğlu, yaprak sanatına ilk adımlarını ortaokul döneminde kitap aralarında sakladığı yaprak ve çiçeklerle atıyor. Yıllar sonra bu hobisine işe dönüştürmeye karar veren Köroğlu, malzeme konusunda da hiç zorluk çekmiyor. Çünkü tüm malzemesini doğadan sağlıyor. Başarılı sanatçı önceleri, aşığı olduğu tabiatın, mozaik sanatında olduğu gibi parçalardan oluşan eşsiz bir bütün olduğunu düşünüyor. Kendisi de kuruttuğu ilk yaprakla, tabiatın eteğinden parçalar toplayarak yaratıcının insana sunduğu sanat ve estetik duygusuyla bir mozaik oluşturabileceğine inanıp yolculuğa başlıyor.

Tabiatla iç içe olduğu her an, yeni keşiflerin kapısını aralayan Köroğlu, artık resimlerinde güneş sarışını kayısı çiçeğiyle, gün batımı kızıllığını kurumuş mor menekşeyle yakalayabileceğini anlıyor. Köroğlu, sarmaşıktan hercaiye, havuçtan patlıcana kadar doğada bulunan her türlü malzemeyi kullanıyor. Pisipisi otu, pelin, kayısı çiçeği, gül yaprağı, gül hatme gibi birçok çiçek turunun yanında maydanoz, mor lahana, patlıcan kabuğu, bakla kabuğu gibi malzemelerle de çeşitliliğini artırıyor. 4 bine yakın kurutulmuş bitkisi olan başarılı sanatkâr, İzmir’deki atölyesinde eğitimlerine devam ediyor. Köroğlu, yurt dışında masrafsız olan bu sanatı daha çok kişinin tanınmasını hedefliyor.