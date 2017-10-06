Doğanın reçetesi: Aromaterapik yağlar

Alternatif tıpta bitkisel yağlar, tarihin en eski ilaçlarıdır. Bitkisel yağların şifa amaçlı kullanımı olan aromaterapinin kökü 6 bin yıl öncesine dayanıyor. Antik Çin, Hindistan, Yunan, Roma ve Mısır’da hem kozmetik hem de ilaç yapımında kullanılan yağlar 20’nci yüzyılın başında sağlıkta yeniden baş tacı edildi. Doğadaki her bitki, meyve ve çiçeğin yaprağı, kökü çekirdeğinin ilaç deposu olduğu kabul edildi. Her biri bir derde deva olan şifalı yağların bazısı solunarak, bazısı masaj ya da kompres halinde uygulanarak ya da yemeklere, içeceklere damlatılarak alınıyor. Ancak bu konuda da dikkat edilmesi gereken noktalar da var. Örneğin bilinmedik bir markanın yağı, kullanımını bilmediğiniz yağlar size şifa yerine dert olabilir. Bunun önüne geçmek için araştırma yapmalı ve mutlaka bir doktora danışılmalıdır.

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