Doğanın reçetesi: Aromaterapik yağlar
Her bitkinin, meyvenin, çiçeğin tohumu, kökü, çekirdeği ve yaprağında şifalı bir iksir var: Yağlar! Geleneksel tıbbın 6 bin yıldır baş tacı ettiği aromaterapi bitkilerdeki bu yağların gücünden yararlanıyor. Birkaç damla yağla yapılan masaj, kompres, inhalasyon ve banyo belki de uzun zamandır sıkıntısını çektiğiniz sağlık sorununuza çözüm getiriyor. Doğal yağların etkilerini anlatmak bizden, kullanım onayı ise doktorunuzdan gelsin.
- MELEK AYDIN
Alternatif tıpta bitkisel yağlar, tarihin en eski ilaçlarıdır. Bitkisel yağların şifa amaçlı kullanımı olan aromaterapinin kökü 6 bin yıl öncesine dayanıyor. Antik Çin, Hindistan, Yunan, Roma ve Mısır’da hem kozmetik hem de ilaç yapımında kullanılan yağlar 20’nci yüzyılın başında sağlıkta yeniden baş tacı edildi. Doğadaki her bitki, meyve ve çiçeğin yaprağı, kökü çekirdeğinin ilaç deposu olduğu kabul edildi. Her biri bir derde deva olan şifalı yağların bazısı solunarak, bazısı masaj ya da kompres halinde uygulanarak ya da yemeklere, içeceklere damlatılarak alınıyor. Ancak bu konuda da dikkat edilmesi gereken noktalar da var. Örneğin bilinmedik bir markanın yağı, kullanımını bilmediğiniz yağlar size şifa yerine dert olabilir. Bunun önüne geçmek için araştırma yapmalı ve mutlaka bir doktora danışılmalıdır.
HAŞHAŞ: Uyutucu ağrı kesici, öksürük kesici etkileri vardır. Kabızlığı giderir, tansiyonu düşürür.
ISIRGAN TOHUMU: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaşlanma karşıtıdır. Böbrek kumlarını döktüğü ve egzamaya iyi geldiği bilinir.
JOJOBA: Saçlara parlaklık ve yumuşaklık verir. Makyajı kolaylıkla ve temizler. Karın, bacaktaki çatlakları da önler.
KAKAO: Hamilelerde karın çatlaklarının giderilmesinde etkili olduğu kadar bronzlaşmayı da sağlar.
KARABAŞ: Şeker, kolestrole iyi gelir. Uyku problemi yaşayanlar için bir alternatiftir.
KARANFİL: Diş ağrılarında etkilidir. Dişeti çekilmesi ve iltihaplarında faydalıdır. Diş ağrısında pamuğa sürülerek diş üzerine temas ettirilir.
KANTARON: Yaraların iyileşme sürecinde kullanılır. Bebeklerin pişik probleminde etkili bir çözümdür. Ülser ve gastritte iyileşmeyi hızlandırır.
KETEN TOHUMU: Omega-3 zengini, kalp dostudur. Mide, bağırsak sorunlarına iyi gelir. Ağız yolu ile alındığı gibi cilde de uygulanabilir.
KEKİK YAĞI: Soğuk algınlığı, grip gibi solunum yolu rahatsızlıklarına karşı şifalıdır.
LAVANTA: Uykusuzluk problemini giderici özelilği olduğu gibi stres, baş ağrısı gibi rahatsızlıklara da etkilidir. Lavanta yağı saçı bit ve parazitlerden de korur.
MELİSA: Sinir gerginliği ve streste yatıştırıcı etkiye sahiptir. Duşta suya birkaç damla dökülerek kullanılır.
MERSİN YAĞI: Kanı durdurucu etkisi vardır. Sportif incelemelerde ve adale kuvvetlendirmede kullanıldığı bilinmektedir.
NANE: Mide bulantısı, şişkinlik gibi durumlarda kullanılabilir. Sinirsel baş ağrılarında ve migrene karşı kullanılır.
PORTAKAL: Selülitlere karşı kullanılır. Cilt problemlerine karşı oldukça etkilidir.
REZENE: Gaz giderici özelliktedir. Ayrıca emziren anneler için süt yapıcı etkisi vardır.
SUSAM: Cildin yaşlanmasını engeller. Güneşe karşı koruma faktörü vardır.
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ: Göz rahatsızlıkları, şeker hastalığı gibi birçok rahatsızlığa iyi gelir.
ZENCEFİL: Öksürüğü gidermek, kan dolaşımını hızlandırmak, kasları rahatlatmak için kullanılan yağdır. Kusma ve ishal gibi şikâyetler için önerilir.
ZEYTİNYAĞI: Cildi besleyicidir. Aromaterapi de masaj yağı olarak kullanılır.
Modern bilimin aromaterapiyi keşfi 20’nci yüzyılın başlarında, Fransız kimyager René-Maurice Gattefossé’in, laboratuvarda parfüm üretirken kazara yanan eline lavanta yağı sürdüğünde daha kısa sürede iyileştiğini fark etmesiyle oldu.
SAÇLARI GÜRLEŞTİREN FORMÜL
ÇAM TEREBENTİN: Saçtaki kepeğin giderilmesinde ve saçın kuvvetlenmesine yardımcı olur. Saç diplerine masaj yaparak veya şampuana karıştırılarak kullanılır.
ÇÖREKOTU: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Menopoz dönemindeki şişkinlikleri atmaya yardımcı olur. Astım, şeker, sinüzit, romatizmal ağrılara iyi gelir.
DEFNE YAPRAĞI: Solunum rahatsızlıklarında, ağız ve boğaz iltihaplanmalarını iyileştirici özelliğe sahiptir. Ayrıca kadınlarda, adet ağrılarının giderilmesinde etkilidir. Gargara şeklinde kullanılabilir.
DOĞAL GÜL: Gülsuyu doğal tonik etkisiyle cildinizi nemlendirir ve doğal nem dengesine kavuşturur. Sıkılaştırıcı özelliği ile gözeneklerin tıkanmasını önler, cildinize taze ve duru bir görünüm sağlar. Aşure, güllaç başta olmak üzere birçok vanilyalı tatlıda tüketildiği gibi cilde doğrudan da uygulanabilir.
FESLEĞEN: Arı sokmalarına karşı oluşan şişlik ve acıyı azaltır. Keskin kokusu sivrisineği, tahtakurusunu ve diğer haşereyi uzaklaştırır. Kalp sağlığı için faydalıdır.
ADAÇAYI: Bebeklerde grip ve soğuk algınlığında, gaz problemlerinde tedaviye yardımcı olarak karın bölgesine, sırta ve ayak tabanlarına masaj yapılarak uygulanır.Yetişkinlerde mide gazı giderici olduğu gibi astıma da iyi gelir. Kadınlarda adet düzensizliklerinde etkilidir. Bunun yanı sıra cilt bakımında kullanılır. Cilde masaj yapılarak alınabilir.
ARDIÇ TOHUMU:Toksinlerin vücuttan atılmasında yardımcıdır. Kalp yetmezliği soğuk algınlığı ve romatizmal hastalıklarda kullanılır. Burkulma gibi kazalarda ağrı kesici etkisi vardır.
AVAKODO: Her türlü cilt için kullanılabilir. Cildi nemlendirir ve canlandırır. Yaşlanma belirtilerini yavaşlatır. Egzama tedavisinde kullanılabilir. Cilde masaj yapmak suretiyle uygulanabilir.
AT KESTANESİ: Kozmetik ürünlerinde çokça kullanılan bu yağ varis tedavisi başta olmak üzere, güneş lekelerinden de cildi korur. Ayrıca basura da iyi gelir.
BİBERİYE: Hafızayı kuvvetlendirir, konsantrasyonu arttırır. Böbrek ve karaciğer düzenlenmesinde, kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur. Akne tedavisinde, tırnak ve ayaklarda gelişebilecek mantar rahatsızlıklarında tedavi edici özelliktedir.
BUĞDAY: Kuru, çatlak cilt tipine sahip insanlar içindir. Hücrelerin yenilenmesine yara, yanık ve diğer cilt problemlerinde de kullanılır.
CEVİZ: Yüksek miktarda asit ve doymamış yağ asidi içermektedir. Bu doymamış yağlar, tüm cilt problemlerini gidermekte, cildin nemlenmesine, yaşlanmamasına ve yenilenmesine yardımcı olur.
DİKKAT: ÇOCUKLAR VE HAMİLELER BAŞTA OLMAK ÜZERE, ALTERNATİF TIPTA KULLANACAKLARI YAĞLAR İÇİN MUTLAKA DOKTOR ONAYI ALINMALI
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