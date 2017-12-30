Doğduğumuz toprağa vefa borcumuz var

Başta İstanbul, Paris, Viyana, Newyork ve Bükreş şehirleri olmak üzere 18’i karma toplam 150’den fazla sergiye imza atan Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu ressam Kamer Batıoğlu yepyeni bir proje ile karşımızda. Daha önce 2007 yılında yaptığı Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan ödül alan Küresel Isınma ve iki buçuk yıldır üzerinde çalıştığı Anadolu’ya Yolculuk Sergileri projesi ile yakından tanıdığımız Batıoğlu’nu fırçasını bu kez Hz. Mevlana’nın öğütlerini tuvale dökmek için aldı eline. Sanatçının 24’üncü kişisel sergisi Rumi Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Altında yatan felsefe ile de dikkatimizi çeken sergi hakkında detaylı bilgiyi ressam Kamer Batıoğlu’ndan aldık.

İyi insan yedi öğütte anlatılıyor

Avrupa ve ABD’de de kişisel ve grup sergileri açan ve pek çok uluslararası ödülün sahibi olan ressam Kamer Batıoğlu, yeni sergisi Rumi’de Hz. Mevlana’nın yedi öğüdünün kendisinde uyandırdığı hisleri, sanat severlere aktarıyor. Mevlana’nın, “Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol, şefkat ve merhamette güneş gibi ol, başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol, hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol, hoşgörülükte deniz gibi ol, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol” dediği 7 öğüdünü kendine has tekniklerle yorumlayan ressam Batıoğlu, yaklaşık yedi yıl Mevlana şehrinde zaman geçirerek Mevlevilik felsefesini araştırdığını belirtiyor. Mevleviliğin dinler üstü bir felsefe olduğunu düşündüğünü ve sahip olduğumuz bu değerin evrensel boyutta olduğuna dikkat çekmek istediğini söyleyen Batıoğlu “Mevleviliğin yurt dışında daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Mevlana sadece ‘Ne olursan ol yine gel’ sözüyle bile evrensel bir felsefenin temelini oluşturabilmiş. 7 öğüdüyle de insan olabilmenin kurallarını ne kadar basit ve anlaşılabilir olduğunu göstermiş. Ben de bu felsefeyi tuvallerime aktararak anlatmaya çalışıyorum. Ayrıca öğrendiklerinin yeterli olmadığını düşünerek ‘Cesaretim cehaletimdendir’ diyerek izleyicinin anlayışına sığınıyorum” diye anlatıyor. Ziyaretçilerin sergiye gösterdiği yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu da dile getiren sanatçı, “Ülkemizin sahip olduğu bu değerlere sahip çıkıp uluslararası düzeyde tanıtımını yapmalı, doğduğumuz topraklara vefa borcumuzu ödemeliyiz” şeklinde düşündüğünü ve eserlerini bu amaca uygun ürettiğini belirtiyor.