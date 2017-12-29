Doğumda, ölümde kutlamada hayatın her anında yemek var

Kendini mutfağa adayan bir kadınla birlikteyiz bu hafta; Sedef İybar. Yemeğe olan mimarının babaannesi olduğunu söyleyen İybar, 10 yaşında girmiş mutfağa. Şimdilerde beIN GURME kanalında Sedef’li Lezzetler isimli yemek programı sunan İybar, mutfağında zeytinyağını ve ev yoğurdunu eksik etmediğini söylüyor. 2018’de organik gıdaların öne çıkacağına değinen İybar ile yeni yıl sofralarını konuştuk.

- Yemeğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Yemeğe olan ilgim 9-10 yaşlarımda babaanneme asistanlık yaparak başladı. Babaannem mükemmel yemek yapan birisiydi. Ben de onun yanında mutfaktan hiç ayrılmadan hayran hayran onu seyrederdim. Zaman için de ben de iyi yemekler yapmaya başladım. Yani yemeğe olan merakımın mimarı babaannem diyebiliriz.

- Eğer sizi mutfakta görmeseydik ne yapıyor olurdunuz?

Herhalde sahne sanatlarından dansı seçerdim. Belki de bale olabilir. Dansa çok fazla ilgim var çünkü. Mutfak dışında bana en keyif veren iş sanırım bu olurdu.

- Mutfak ve yemek sizin için ne demek? Bu kelimeler size ne ifade ediyor?

Mutfak ve yemek benim için paylaşmak, birleşmek, anlatmak… Belki anıları anlatırken gülmek, biraz romantizm, biraz hüzün… Aslında çok şey kapsıyor. Yemek o kadar vazgeçilmezimiz ki savaşta, doğumda, ölümde, kutlamada her yerde yemek var. Yemeksiz bir eylemi düşünemiyorum.

- Mutfağınızın olmazsa olmaz malzemesi nedir?

Mutfağımın olmazsa olmaz malzemesi, iyi bir zeytinyağı, doğru yerden alınmış çok taze baharatlar, iyi bir yoğurt ya da süzme yoğurt hatta mümkünse ev yapımı yoğurt.

- İyi bir yeni yıl sofrasının illaki olması gerekenleri neler?

İyi bir yeni yıl sofrasında kumaş örtü ve kumaş peçete, çok abartılı olmayan zarif bir çiçek olmalıdır. Herkesin elinde yapabileceği zarif bir buket vardır. Sokakta satılan kokinaları alıp bir adet gül ve yeşil bir kurdele ile bağlasanız bile size harika bir demet ortaya çıkar. Şatafata hiç gerek yok. Sadece dikkatle ve özenle dizilmiş tabaklar ve bardaklar da yerli yerinde ise tamamdır.

- Bizlere çorbasından etine, salatasına kadar bir yeni yıl reçetesi verir misiniz?

Benim yılbaşı menüm; çok az krema ile tatlandırılmış pırasa çorbası, ardından mandalinalı kereviz ya da yazdan dondurduğunuz varsa enginarlar, onların üzerine sadece avokado koyuyorum. Ardından mürdüm eriği ile torbada pişirdiğim hindi, kestaneli pilav ve yanında da ıspanak püresi.

- Peki, bu menüye nasıl bir tatlı gider?

Ben bu menünün sonuna mutlaka meşhur mozaikli pastamı yapardım. Tabii dediğim yılbaşı sofrasının yanında, dondurmayla ya da kaymakla ikram edebileceğiniz tarçınla pişmiş elma tatlısı da olabilir.

- Bomonti için de hazırladığınız şık yeni yıl sofralarının ipuçlarından bahseder misiniz?

Biraz tabakların, çatalların, bardakların nerede olması gerektiğini anlattım. Kış renkleri, koyu yeşiller, bordolar, belki biraz pırıltılarla her şeyi kolay bulunabilen malzemelerle sofra kurmak önemli.