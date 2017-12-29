Doğumda, ölümde kutlamada hayatın her anında yemek var
Hayatın her alanında yemek var. Mutfağın önemli isimlerinden Sedef İybar’ın da dediği gibi; ‘Yemek o kadar vazgeçilmezimiz ki savaşta, doğumda, ölümde, kutlamada her yerde var.’ Kimi zaman en keyifli anımızı kimi zaman da en hüzünlü anımızı paylaşan yemekler, bu hafta ise yeni yılımıza eşlik edecek. Yeni yıl sofralarının detaylarını ve tariflerini İybar’dan dinledik.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
Kendini mutfağa adayan bir kadınla birlikteyiz bu hafta; Sedef İybar. Yemeğe olan mimarının babaannesi olduğunu söyleyen İybar, 10 yaşında girmiş mutfağa. Şimdilerde beIN GURME kanalında Sedef’li Lezzetler isimli yemek programı sunan İybar, mutfağında zeytinyağını ve ev yoğurdunu eksik etmediğini söylüyor. 2018’de organik gıdaların öne çıkacağına değinen İybar ile yeni yıl sofralarını konuştuk.
- Yemeğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?
Yemeğe olan ilgim 9-10 yaşlarımda babaanneme asistanlık yaparak başladı. Babaannem mükemmel yemek yapan birisiydi. Ben de onun yanında mutfaktan hiç ayrılmadan hayran hayran onu seyrederdim. Zaman için de ben de iyi yemekler yapmaya başladım. Yani yemeğe olan merakımın mimarı babaannem diyebiliriz.
- Eğer sizi mutfakta görmeseydik ne yapıyor olurdunuz?
Herhalde sahne sanatlarından dansı seçerdim. Belki de bale olabilir. Dansa çok fazla ilgim var çünkü. Mutfak dışında bana en keyif veren iş sanırım bu olurdu.
- Mutfak ve yemek sizin için ne demek? Bu kelimeler size ne ifade ediyor?
Mutfak ve yemek benim için paylaşmak, birleşmek, anlatmak… Belki anıları anlatırken gülmek, biraz romantizm, biraz hüzün… Aslında çok şey kapsıyor. Yemek o kadar vazgeçilmezimiz ki savaşta, doğumda, ölümde, kutlamada her yerde yemek var. Yemeksiz bir eylemi düşünemiyorum.
- Mutfağınızın olmazsa olmaz malzemesi nedir?
Mutfağımın olmazsa olmaz malzemesi, iyi bir zeytinyağı, doğru yerden alınmış çok taze baharatlar, iyi bir yoğurt ya da süzme yoğurt hatta mümkünse ev yapımı yoğurt.
- İyi bir yeni yıl sofrasının illaki olması gerekenleri neler?
İyi bir yeni yıl sofrasında kumaş örtü ve kumaş peçete, çok abartılı olmayan zarif bir çiçek olmalıdır. Herkesin elinde yapabileceği zarif bir buket vardır. Sokakta satılan kokinaları alıp bir adet gül ve yeşil bir kurdele ile bağlasanız bile size harika bir demet ortaya çıkar. Şatafata hiç gerek yok. Sadece dikkatle ve özenle dizilmiş tabaklar ve bardaklar da yerli yerinde ise tamamdır.
- Bizlere çorbasından etine, salatasına kadar bir yeni yıl reçetesi verir misiniz?
Benim yılbaşı menüm; çok az krema ile tatlandırılmış pırasa çorbası, ardından mandalinalı kereviz ya da yazdan dondurduğunuz varsa enginarlar, onların üzerine sadece avokado koyuyorum. Ardından mürdüm eriği ile torbada pişirdiğim hindi, kestaneli pilav ve yanında da ıspanak püresi.
- Peki, bu menüye nasıl bir tatlı gider?
Ben bu menünün sonuna mutlaka meşhur mozaikli pastamı yapardım. Tabii dediğim yılbaşı sofrasının yanında, dondurmayla ya da kaymakla ikram edebileceğiniz tarçınla pişmiş elma tatlısı da olabilir.
- Bomonti için de hazırladığınız şık yeni yıl sofralarının ipuçlarından bahseder misiniz?
Biraz tabakların, çatalların, bardakların nerede olması gerektiğini anlattım. Kış renkleri, koyu yeşiller, bordolar, belki biraz pırıltılarla her şeyi kolay bulunabilen malzemelerle sofra kurmak önemli.
İyi bir zeytinyağı, doğru yerden alınmış taze baharatlar ve süzme yoğurt hatta varsa ev yapımı yoğurt mutfağımın olmazsa olmazlarından.
2018 ORGANİK ÜRÜNLERİN YILI OLACAK
- Peki 2018’in mutfak trendleri neler olacak? Yenilikler var mı?
2018 yılı özellikle son dönemde ülkemizde de başlayan yerinde, doğal üretime destek veren projelerin yılı olacak. Biz kendi memleketimizde hangi bölgede ne yetiştiriliyorsa onun kıymetini bilip, sahip çıkıp, yeni tarifler, yeni yemekler yapmayı geliştirip öğreneceğiz başka yolu yok.
KESTANELİ PİLAV
- 1 su bardağı pirinç
- 1,5 bardak tavuk suyu
- 15 adet kestane
- 1 çorba kaşığı dolma fıstığı
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 demet dereotu
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Karabiber
Kestaneli pilav hazırlarken pilav tenceresine zeytinyağını dökün, az pişmiş kestaneleri ortadan ikiye bölün ve dolmalık fıstıkla beraber zeytinyağında kavurun. Yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinçleri de kestanelerin üzerine ekleyip kavurmaya devam edin. Kestaneli pilav tarifimizin üzerine tuz, tarçın ve isteğe göre karabiber ekleyip biraz daha kavurun. Ardından tavuk suyunu ve 1 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Pilav pişmeye yakın kıyılmış dereotunu ekleyin ve servis edin.
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