Doğumda, ölümde kutlamada hayatın her anında yemek var Hayatın her alanında yemek var. Mutfağın önemli isimlerinden Sedef İybar’ın da dediği gibi; ‘Yemek o kadar vazgeçilmezimiz ki savaşta, doğumda, ölümde, kutlamada her yerde var.’ Kimi zaman en keyifli anımızı kimi zaman da en hüzünlü anımızı paylaşan yemekler, bu hafta ise yeni yılımıza eşlik edecek. Yeni yıl sofralarının detaylarını ve tariflerini İybar’dan dinledik.