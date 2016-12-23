Dört adımda şişkinliğe son veren yöntemler

1. Şeker ile tahılı birlikte tüketmeyin

Lifli gıdaları şekerle beraber tüketmek karnınızın tehlikeli bir şekilde şişmesine neden olabilir. Çünkü lifler midede uzun süre kalır, şişer ve tok tutarlar. Bu yararlı bir şeydir. Ama lifli besinlerinizin içine şeker eklerseniz maya bakterilerini harekete geçirir, karnınızın şişmesine neden olursunuz. Bu yüzden tam tahıllı ekmeğin üstüne çikolata sürmeyin.

2. Acil durum çayı

Çok hızlı yediğiniz için midenize oturduysa her şey, şu karışık çayı hazırlayıp için: Eşit miktarlarda anason, rezene ve çöreotunu karıştırın. Bu karışımdan 1 porsiyon alarak biraz havanda dövdükten sonra 200 ml sıcak su ile çay haline getirin. 10 dakika fincanda demlenmeye bırakın, sonra için.

3. Soyaya dikkat

Bezelye, yerfıstığı ve soya gibi baklagiller, neredeyse tüm insanlarda gaz yapar. Mutlaka uyulması gereken öneri: Fasulyeyi her zaman uzun süre suda bekletin, yavaş ve uzun süre pişirin

4. Sütle meyve yemeyin

Bir başka sakıncalı kombinasyon da meyve ve süttür. Sık sık şişkinliğe neden olan bu durumun nedeni, metabolizmanın süt yağı ve meyve şekeri bileşimini çok daha yavaş sindirmesidir. Meyveler bağırsaklarda uzun süre kaldıkları için mayalanmaya başlarlar.

ARALARDA ACIKIYOR MUSUNUZ?

Elma mideyi doldurur

Atıştırma için elma idealdir. İçeriğindeki C vitamini ile organizmaya güç sağlar. Bu sayede maksimum yağ yakmanız için enerji verir. Kabuğunun altındaki süper lif maddesi pektin, midede şişer ve uzun süre tok tutar.

Papaya sindirime yardımcı

Papaya meyvesi papain adı verilen özel bir enzim içerir ve proteinin sindirilmesini destekler. Vücut tarafından kolay değerlendirilir dolayısıyla metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olur.

Mavi yabanmersini doygunluk sinyali veriyor

Mavi yabanmersini içinde bulunan eter yağlar, boya ve enzimler, yağ yakılımını ve sindirimi hızlandırırlar. Çok su da içerdiklerinden, mideye tokluk sinyalinin gönderilmesini sağlarlar. 100 gramında yalnızca 37 kalori bulunur.

Kereviz açlığa karşı

Canınız tatlı değil, doyurucu bir şeyler mi çekiyorsa, kereviz deneyin. Bu sebze midenizi karmaşık karbonhidratla doldurduğundan tam 3 saat açlığı önler. 100 gram kerevizde sadece 17 kalori bulunur.

Yani kerevizi biraz otlu labne peynirine banarak yiyebilirsiniz.