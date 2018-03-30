Düğününüzde şıklıktan ödün vermeyin
Yaz demek düğün sezonu demek. Yaz aylarına adım adım yaklaştığımız bugünlerde düğün hazırlıkları da tam gaz devam ediyor. Sizler için gelinlikten damatlığa, mekandan davetiyeye kadar unutmamanız gereken hazırlık notlarını derledik.
Nisan ayıyla beraber yaz düğün sezonu da açıldı. Düğün öncesi tüm eksiklikleri bitirmek isteyen çiftler ise yaşanan stresle beraber hazırlık sürecinde birkaç şeyi gözden kaçırabiliyor. Öncelikle düğününüzün nerede olması gerektiğine karar verip mekanı tutun. Ardından organizatörlerle birlikte kafa patlatarak düğün konseptinizi belirleyin ve gerisini organizatörlere bırakın. Hemen ardından davetiyenizi seçin. Unutmayın davetiye seçmek bir dakika, dağıtması ise haftalar sürüyor. Davetiyelerle birlikte düğününüze veya nikahınıza katılacak misafirlerinize verilecek hediyeyi seçmeyi de unutmayın.
Sıra geldi gelinlik ve damatlığa!
Kendi düğününde güzel ve şık olmak tüm gelinlerin ve damatların temel arzusudur. Ancak gelinlik seçerken 2018 trendleriyle birlikte klasik bir hava taşıyan modellere odaklanmanız sonradan pişman olmanızı engellemenin en kestirme yolu. Saflığı, berraklığı simgeleyen beyaz ya da sofistike bir görüntünün anahtarı açık krem ya da fil dişi renklerinden birini gelinliğinizde seçerek tarzınızı yansıtabilirsiniz. 2018 trendleri arasında yer alan 3 boyutlu çiçeklerden dantellere, işlemelerden transparan gövdeye, katlı eteklerden pelerinli eteklere, fiyonktan tüy detaylara kadar farklı modelleri tercih ederken vücut ölçülerinizi göz önünde bulundurmayı unutmayın.
Damatlıkta D’S Damat imzası
Düğünde gözler gelinin üstünde olsa da damat da şık ve güzel görünmek zorunda. Bunun en iyi yolu da bir smokine sahip olmaktan geçiyor. Erkek giyim trendinin öncülerinden D’S Damat’ın Ceremony serisi, 2018 İlkbahar Yaz Koleksiyonu ile en mutlu gününüzü en şık gününüze çevirecek.D’S Damat Ceremony serisi 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonu, siyah ve lacivert hâkimiyetinin yanı sıra bordoya ve beyaza yer açıyor. Sezonun renk kodlarıyla uyumlu koleksiyonda jakarlı kumaşlar duruşunuzu orijinallikle birleştirecek. Farklı yaka, düğme ve doku seçenekleri ile zenginleşen gömlek koleksiyonu smokininizin detayları ile uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Smokinin zarafetini ön plana çıkartan yelekler bu sezon kombinlerinizin vazgeçilmezi olurken, şıklığınızı öne çıkartan en önemli detaylardan biri de kol düğmeleri olacak. Gece boyu en göze çarpan aksesuar olmaya aday, ister gümüş ister daha sembolik ve tarzınızı yansıtan kol düğmeleri karakterinizi ön plana çıkarmanıza yardımcı olacak. Farklı dokulardaki papyon seçenekleri yerine tercih edebileceğiniz fular veya zincir detayları ile de farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Kusursuz kalıpları ile D’S Damat smokinler ve özenle hazırlanmış aksesuarlar her daim özel gecelerinizin kurtarıcısı oluyor.
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