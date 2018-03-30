Düğününüzde şıklıktan ödün vermeyin

Nisan ayıyla beraber yaz düğün sezonu da açıldı. Düğün öncesi tüm eksiklikleri bitirmek isteyen çiftler ise yaşanan stresle beraber hazırlık sürecinde birkaç şeyi gözden kaçırabiliyor. Öncelikle düğününüzün nerede olması gerektiğine karar verip mekanı tutun. Ardından organizatörlerle birlikte kafa patlatarak düğün konseptinizi belirleyin ve gerisini organizatörlere bırakın. Hemen ardından davetiyenizi seçin. Unutmayın davetiye seçmek bir dakika, dağıtması ise haftalar sürüyor. Davetiyelerle birlikte düğününüze veya nikahınıza katılacak misafirlerinize verilecek hediyeyi seçmeyi de unutmayın.

Sıra geldi gelinlik ve damatlığa!

Kendi düğününde güzel ve şık olmak tüm gelinlerin ve damatların temel arzusudur. Ancak gelinlik seçerken 2018 trendleriyle birlikte klasik bir hava taşıyan modellere odaklanmanız sonradan pişman olmanızı engellemenin en kestirme yolu. Saflığı, berraklığı simgeleyen beyaz ya da sofistike bir görüntünün anahtarı açık krem ya da fil dişi renklerinden birini gelinliğinizde seçerek tarzınızı yansıtabilirsiniz. 2018 trendleri arasında yer alan 3 boyutlu çiçeklerden dantellere, işlemelerden transparan gövdeye, katlı eteklerden pelerinli eteklere, fiyonktan tüy detaylara kadar farklı modelleri tercih ederken vücut ölçülerinizi göz önünde bulundurmayı unutmayın.