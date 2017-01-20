Ebeveynlere sömestr dersi

Çocukların yoğun bir dönem sonrası ödüllendirilmek istediklerini anlatan DBE Çocuk ve Genç Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ayşen Kayahan, “Yarıyıl tatili programı kadar önemli bir diğer konuda karne hediyesi. Çocuklara abartılmadan ve sonradan daha büyük sorunlara yol açmayacak hediyeler seçilmeli. Geziler, küçük tatiller gibi etkinlik içeren hediyeler olabilir. Her ailenin makul sınırlar içinde kalması, özellikle pahaca yüksek olmayan ama mutlu eden ve birlikteliği besleyen ödüller belirlemesi uygun olacaktır. Hediye, sevincin kutlanması olmalıdır” diyor.

Arkadaşlar ve aile büyükleriyle zaman

Yarıyıl tatilinin aileler için, çocuklarıyla zaman geçirmek adına iyi bir fırsat olduğunu anlatan Kayahan, “Birlikte tatil yapmak, yakında gezilecek, görülmesi gereken yerleri ziyaret etmek herkese iyi gelecektir. Yaşadığınız şehri keşfedin, şehrinizdeki müzeleri, tarihi yerleri gezin, turlara katılın. Ziyaret öncesi çocuğunuzdan gideceğiniz yerlerle ilgili araştırma yapmasını ve bilgi toplamasını isteyin, yaşı küçükse birlikte araştırın. Kitapçıları dolaşın, kendi istediği kitaplar üzerinden uzlaşarak kitaplar alın ve evde birlikte okuyun. Size anlatmasını isteyin. Çocuğunuzu hem fiziksel hem sosyal gelişimine çok büyük katkı sağlayan sporla ve sporun çeşitli dallarıyla tanıştırın. Ayrıca okul zamanı pek vakit bulunamayan sinema, gösteri, tiyatro gibi etkinliklere gidin diyor.

Çocuğunuzun sevdiği arkadaşlarını davet edip, okul dışında zaman geçirmelerini sağlamanın da büyük faydaları olduğuna değinen Kayahan, tatilde kuralların biraz esneyebileceğine de dikkat çekiyor; “Çocuklar okul zamanında daha kolay kurallara uyar. Tatilde kurallar kısmen esnetilebilir ama tamamen kaldırılmamalı. Çocuk bu dönemde ekran ya da teknolojik makinelerle daha fazla zaman geçirmek isteyebilir. Okul zamanından daha uzun süre ekranda kalınabilir lakin bir sınırı olmalı. Çalıştığı ya da okuduğu süre/sayfa sayısı belirlenen günlük ekran zamanına bonus olarak eklenebilir.” Yarıyıl tatilinde çocuğun dinlenmesine, eğlenceli zaman geçirmesine, kitap okumasına ve ödevlerini bitirmesini sağlamak gerektiğine de dikkat çeken Kayahan, yasaklar getirerek ilişkiyi germek yerine, alternatif etkinlikler planlamak gerektiğini anlatıyor. Kayahan, “Akrabaları, aile büyüklerini ziyaret edebilir, arkadaşlarını davet edebilirsiniz. Yapılması gereken çalışmalara biraz keyif katabilirsek, tatil anlam kazanmış olur” dedi.

Çocukları siber tehditlere karşı korumanın yolu

1.Çocuklarınızı kişisel bilgiler paylaşmamaları konusunda uyarın. İnternette ve sosyal ağlarda hiçbir zaman telefon numarası, ev adresi ya da parolalar gibi özel ve kişisel bilgileri paylaşmamaları gerektiğini anlatın.

2. İnternette paylaşılan hiçbir bilginin kaybolmadığını hatırlayın, hatırlatın. Bir fotoğrafı sildiğinizde hatta tüm hesabınızı kapattığınızda tüm verinizi otomatik olarak sildiğinizi zannetmeyin. Resimler veya kişisel bilgiler çoktan başka birinin bilgisayarına kaydedilmiş olabilir. Çocuklar ve aileleri, hangi resim ve bilgilerin internete koyulacağını iki defa düşünmeliler.

3. Çocuğunuzu internette sahipsiz bırakmayın. Gözetiminizde internete girmesine izin verin. Sosyal medya sitelerini kullanmaya başladıysa hangi siteleri kullandığını bilin. Ebeveyn olarak bu sitelerde çocuğunuzun arkadaşı ve takipçisi olarak kendinizi ekleyin. Bu sayede çocuklarınızın kiminle arkadaş olduğunu, neler paylaştığını yakından takip edebilirsiniz.

4. İnternet tarayıcınızın tarama geçmişini ara sıra inceleyin. Geçmiş silinmiş ise çocuğunuzla bir konuşma yapma vakti gelmiş demektir.

5. Akıllı telefonların da birer bilgisayar olduğunu unutmayın. Çocuklarınıza aldığınız ya da kullanması için verdiğiniz cep telefonlarında sadece oyun oynanmadığını göz önüne alın. Bilgisayarlar için aldığınız önlemleri akıllı telefonlar için de almayı ihmal etmeyin.

6. Güncel güvenlik yazılımı kullanın. Global ölçekte her gün milyonlarca virüs, truva atı, solucan ve oltalama yazılımı sanal alemde dolaşarak önce bilgilerinize oradan da finansal kaynaklarınıza ulaşmaya çalışıyor. Profesyonel dijital önlem almadan bunlarla başa çıkmak artık mümkün değil.

7. Web kamerası bağlantısının izinsiz kullanılmadığından emin olun! Kameranın üzerine bant yapıştırmaya gerek yok. Bilgisayardaki kameraya erişmek isteyen uygulamaları denetleyen ve kontrol dışı çabaları engelleyen yazılımlar kullanabilirsiniz.

KİTAP OKUMA SAATLERİ BELİRLEYİN

Öğrencilere yarıyıl tatilinde ödev verilmemesi uzmanlar tarafından olumlu bulunuyor ancak bu, aileler ve öğrenciler tarafından kitap okumama olarak algılanmamalı. Okumak, çocukların okuduklarını anlaması, bunlar üzerinde düşünmesi, eleştirmesi, günlük hayatla ilişkilendirmesi, bireysel ve sosyal değerlerini, dünya görüşünü geliştirmesi, olayları incelemesi ve değerlendirmesi açısından önemli.

Yarıyıl tatili, eğlenme, dinlenme, aile ve arkadaşlarla daha fazla zaman geçirmek demek. Çocuklar, tatilde bir taraftan eğlenmeli ve dinlenmeli, bir taraftan da düşünme, anlama, sorgulama, araştırma, problem çözme, karar verme gibi becerilerinin gelişmesi için kitap okumalı. Bu yüzden çocuklar için en önemli modelin büyükler olduğu ve büyükleri kitap okurken gören çocuğun okumanın önemi ve değeri hakkında fikir edindiği unutulmamalı. Evde okuma saati belirlenebilir. Bu çabalar, onun okulda başarılı olması için iyi bir temel olacaktır. Okuma saatleri, çocukla hoş zamanlar geçirmeye, büyüklerle iletişimin güçlenmesine, ilişkilerin sağlam ve güçlü olmasına yardım edecektir. Öğrencilerle birlikte okunan kitaplar hakkında sorgulama, değerlendirme ve çıkarımlar yapmak önemli. Bu tartışmalar, öğrencinin kişisel görüş geliştirmesine ve okunanları derinlemesine anlamasına da yardım eder.