Edebiyat sayıları değil değerleri kaydeder

NECİP TOSUN HİKAYE-ROMAN ÖDÜLÜ / SANAT DÜNYASI CANLANDI

“Edebiyatın, sanatın bir toplum için vazgeçilmez bir değeri vardır. Edebiyat olmasa Yunus gibi inancımızı, Köroğlu gibi başkaldırımızı, Şeyh Galib gibi aşkımızı anlatamazdık. Edebiyat olmasa Moğol yağmasının açtığı yaraları Mevlana ile saramaz, atlatamazdık. Edebiyat olmasa emperyalistlere olan öfkemizi Mehmet Âkif vasıtasıyla haykıramazdık. Edebiyat olmasa Binbir Gece biriktirdiğimiz hakikatleri birbirimize aktaramazdık. Masumların kanı ve sömürü üzerine oturmuş emperyalist bir dünyanın farkına ancak edebiyatın sezgileri ve keşifleriyle varırız. Kör siyasetin ötekileştirici, ayrıştırıcı, nefret diline karşı, edebiyatın, sanatın birleştirici ortak dili, birbirimizi anlamamızı sağlayabilir, farklı anlayışlara köprü olabilir, birbirimizin acılarını, sevinçlerini paylaşmamızı sağlayabilir” diyen yazar Necip Tosun, Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü’nün bu yılki sahibi.

Ödülü aldığında içinden geçenleri sorduğumuz Tosun “İnsanın kendi dışında gelişen organizasyonlar tarafından takdir edilmesi güzel bir duygu. Hele gençliğinizden bu yana okuduğunuz, etkilendiğiniz, baş tacı ettiğiniz bir yazar adına verilen ödüle layık görülmek artı bir sevinç. Bu nedenle Necip Fazıl adına düzenlenen bir ödülde teveccühe mazhar olmak benim için onurdur. Özellikle değerli jürisi, iyi organizasyonu ve yaygın tanınmışlığı olan bir düzenlemede ödül almak bir yazarı her anlamda mutlu kılar. Yazara şevk ve heyecan verir. Yazdıklarının boşa gitmediğini, emeklerinin karşılık bulduğunu somut olarak hissettirir. Çünkü ülkemizde yazının geri dönüşü pek yoktur. İnsan bazen böyle durumlarda kendisini yazar olarak hissediyor” diyor ve ekliyor: Ödül veren kurumun ciddiyeti, ödülün istikrarı ve ödül jürisinin oluşumu ödülün kurumsallaşmasında hayati rol oynar. Bu bağlamda Necip Fazıl Ödülleri düzenlemesi kamuoyunu tatmin etmiştir diyebiliriz. Öncelikle Beşir Ayvazoğlu, Turan Karataş, Osman Konuk, M. Fatih Andı, Hicabi Kırlangıç gibi değerleri tartışmasız bir jürinin oluşturulması herkese güven vermiştir. Necip Fazıl Ödülleri’nin Türk edebiyatına olumlu katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir büyük yazar olan Necip Fazıl ismi yeniden gündeme gelirken, ödül alan yazarlar açısından da teşvik edici bir yanı var. Eğer ödül istikrar kazanır, kalıcı olursa sanat-edebiyat-kültür dünyamıza bir canlılık getirir.

EDEBİYAT FLÖRT SEVMEZ CİDDİ OLACAKSIN

“Edebiyatımız, yayın dünyasında, bireysel ve toplumsal düzlemde, yönetici-yönetilen pozisyonunda, teknoloji alanında, piyasa alanında sorunlar yaşıyor. Bu da üretilen eserleri, onların pazarlanmasını, satılmasını, değerlendirilmesini ve paylaşılmasını etkiliyor. Daha çok popüler diyebileceğimiz bir eser/yazar anlayışı nitelikli edebiyat ortamını kapladı” diyerek günümüz Türk Edebiyatını değerlendiren yazar: Nitelikli edebiyatın kayıt altına almadığı eserler her durumda edebiyat dışında kalacaktır. Çünkü edebiyat sayıları değil değerleri kaydeder. Bu anlamda yarınlarda çok satanlar değil, değerli yazarlar ve eserler var olacak. Zaman göstermiştir ki günübirlik tanınmışlık ve istismar peşinde koşan yazarlar bir süre sonra unutulup giderler. Ama nitelikli eser üreten kişiler tek bir kitapla bile edebiyat tarihine geçerler. Bu işe gönül veren gençlerin öncelikle bu popüler anlayıştan uzak durmalarını öneririm. Yazmak çileli, zor, neredeyse karşılıksız bir hayata talip olmak demektir. Çünkü edebiyat insandan bir hayat talep eder. Siz ona koşulsuz teslim olmadan o gizlerini, güzelliklerini açmaz. Asla flörtü kabul etmez apaçık bir evlilik ister. Bu bağlamda okuma/yazma ile hayat arasında çelişik bir durum var. Bir başka deyişle okuma/yazma ile hayat arasında bir seçim yapmak şart: Ya gündelik hayatın sıradan ilişkileri ya da “Örnek bir çilekeş hayatı”. Yazıyı seçmeden, bu alanda ısrarlı olmadan kalıcı olmak zordur. Edebiyat uğraşısı ne gelir geçer bir heves ne de belli zaman aralıklarına sıkıştırılmış bir uğraştır. Bütün bir hayatı kapsar ve ısrar, devamlılık ister. Genç yazar yazıyla ilişkilerini sorgulamalı ve yazının kendilerinde ciddi bir karşılığının olduğunu anlamalarından sonra bütün bir hayatlarını buraya kanalize etmeleri gerekir.