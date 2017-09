Ekim ayı demek, film demek

Zengin programıyla şehrin favorileri arasında gösterilen sinema etkinliği İstanbul dışında yedi şehirde daha düzenlenecek. 6-8 Ekim Edirne, 13-15 Ekim Eskişehir, 13-17 Ekim Ankara, 20-22 Diyarbakır ve 20-24 İzmir 27-29 tarihlerinde ise ilk defa Bodrum’a da gerçekleşecek 16’ncı Filmekimi programında, günümüz Fransız sinemasının dehalarından Bruno Dumont’un Jeanne d’Arc’ın çocukluk ve gençlik dönemini müzikal formunda anlattığı filmi Jeanette’ten, Cannes’da Lynne Ramsey’ye En İyi Senaryo ödülünü getiren You Were Never Really Here’a, yine Cannes’dan dört ödülle dönen Robin Campillo’nun yönettiği Kalp Atışı Dakikada 120’den, rapçi bir kızı anlatan Patti Cake$’e kadar birçok film yer alıyor. Ayrıca, Onur Ünlü’nün son filmi Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok ve Can Evrenol’un yeni filmi Housewife prömiyerleri de Filmekimi’nde yapılacak.