Erdinç Yýlmaz: En büyük hayalim futbolcu olmaktý

Kimine göre basit bir kitap gibi gözükse de ‘Azmin Zaferi’ büyük bir azmin hikayesi. Henüz dört yaþýndayken milyonda bir görülen, adý bile bilinmeyen, týbbýn çaresiz kaldýðý hastalýða yakalanan Erdinç Yýlmaz, 21 yýllýk hayatýnda kitap olacak birçok aný biriktikmiþ. Hayatýný tekerlekli sandalyede geçiren ve sadece iki parmaðýný kullanabilen Yýlmaz’a en çok destek taraftarý olduðu Fenerbahçe camiasýndan destek gelmiþ. Fenerbahçe’nin kendisinde ne ifade ettiðini sorduðumuzda bile “Fenerbahçe bambaþka bir þey. Fenerbahçeli olunmaz Fenerbahçeli doðulur” diyen Yýlmaz ile ‘Azmin Zaferi’ni ve hikayesini konuþtuk.

Kendinizden bahseder misiniz? Rahatsýzlýðýnýz ne zaman baþladý?

Ben 21 yaþýndayým. Hastalýðým milyon da bir görülen ve tedavisi olmayan bir hastalýk. Üç günlükken geçirdiðim sarýlýk sonucu dört yaþýnda iken ortaya çýktý.

Kitap yazmaya nasýl karar verdiniz?

Kitap yazmaya son bir yýlda okuduðum 100 kitabýn sayesinde karar verdim

‘Azmin Zaferi’nde okuyucularý neler bekliyor?

Bu kitap okuyucularýna çok güzel bir hikaye anlatýyor.

Ne kadar sürede tamamladýnýz kitabý? Zorlandýðýnýz anlar oldu mu?

Üç ay bir günde bitirdim kitabý. Zorlandýðým anlarýn olduðunu söyleyemem. Kitabý yazarken ailemin de desteðini çok gördüm. Ben kitabý yazmaya baþladýðýmda iki parmaðýmý kullanabiliyordum. Kitabýn sonlarýný ise tek parmaðýmla tamamladým.

Kitaplar sizin için en ifade ediyor? Ayný zamanda iyi bir okuyucu musunuz?

Kitaplar benim mutluluk kaynaðým. Çok keyif alýyorum kitap okurken. Çok fazla da kitap okurum.

Baþarýnýn kaynaðýný nasýl açýklarsýnýz?

Baþarýmýn kaynaðý ilk olarak ailem daha sonra da benden desteðini esirgemeyen herkes.

Fenerbahçe’ye olan tutkunuzdan bahseder misiniz? Nasýldýr Fenerli olmak?

Fenerbahçe bambaþka bir þey. Fenerbahçeli olunmaz Fenerbahçeli doðulur.

Doðuþtan gelen bu rahatsýzlýðýnýz size ne kazandýrdý, ne kaybettirdi?

Hastalýk insana ne kazandýrabilir ki. Çoðu zaman kaybettirir...

En büyük hayaliniz nedir?

En büyük hayalim futbolcu olmaktý ama olmadý. Þimdi ki hayalim kitabýmýn Fenerium maðazalarýnda satýlmasý.

Müzikle aranýz nasýl? Piyano da çalýyorsunuz bildiðimiz kadarýyla...

Müzikle aram çok iyi. Evet boþ zamanlarýmda piyona çalmayý çok seviyorum.

Bunlarýn dýþýnda neler yapýyorsunuz?

Sabah 7’de kalkýyorum kitap okuyorum. Sürekli kitap okuyorum. Zaten kitap okumadan kitap yazýlmaz ki.

HERKESÝN BÝR HAYALÝ OLMALI

Hayata karþý büyük bir mücadele veriyorsun. Senin gibi güçlü olmaya ihtiyaç duyan insanlara ne tavsiye edersin?

Ben hayata karþý hep hayallerimle tutundum. Bence herkesin bir hayali olmalý ve ‘Azmin Zaferi’ kitabýný okumalý.

KÝTABI OKUYANLARIN HAYATLARI DEÐÝÞECEK

Kitabý okumak isteyenler için neler söylersiniz?

Kitabýmý okuyanlarýn hayatlarý deðiþecek buna inanýyorum.

Kitabý nerelerde bulabiliriz?

Kitap þu an hiçbir yerde satýlmýyor. Satýn almak isteyenler Twitter’da @Erdinylmaz12 adresinden bana ulaþarak temin edebilirler.