En iyi öksürük şurubu tavuk suyu ve pekmez!

Dünyada etkinliği kanıtlanmamış üstelik pek çok yan etkisi de olan ama buna karşılık en çok kullanılan ilaçların başında ‘öksürük şurupları’ geliyor. Ancak kışın soğuk havada öksürük sorunuyla karşılaşan da bu ilaçlardan çözüm buluyor. Öksürüğü ilaçsız kesmek mümkün mü, bu şurupların başlıca zararları neler, kimler asla kullanmamalı... Halk Sağlığı Uzmanı, İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Özyaral sorularımızı yanıtladı.

ABD’de yapılan araştırmayla piyasadaki öksürük şuruplarının yararsız olduğu görüldü...

Öncelikle öksürük bir hastalık değil, herhangi bir hastalığa bağlı ortaya çıkan sonuçtur. Dolayısıyla burada yapılması gereken önce hastalığın nedenlerini sorgulatmaktır.

Öksürük şuruplarının içeriğinde ne var? İşe yarar mı?

Öksürük şuruplarının içerisinde yer alan bir takım kimyasalların yan etkileri olduğu biliniyor. Doğal yollarla şifa edinmek varken bu kadar kimyasal formülle vücudun karşı karşıya gelmesine hiç gerek yok. Son yıllarda önemi artan fitoterapik yaklaşımlar bu konuda en iyi çözüm. uÖksürük şurupları bağımlılık yapar mı?

Özellikle herhangi bir kür uygulaması alanlar. Yani belli hastalıktan ötürü ilaç kullananlar, bağışıklık sistemi düşmüş olanlar, hamileler, emzikli anneler, bebekler mutlak surette hekim kontrolünde bu tip ilaçları kullanmalıdırlar. Altı yaşın altındaki çocukların boğmaca dışında hiçbir şekilde bu tip ilaçları kullanmaları önerilmemektedir.

Yan etkileri var mı?

Her ilacın yan etkisi vardır. Kişinin yapısına cinsiyet, yaş ve hastalık hikâyesine göre farklı sağlık sorunları ile ilgili tablolar gelişebilir.

İnsanlar reçetesiz öksürük şurubu kullanıyor bunun sakıncası var mı?

Reçetesiz ilaç kullanımı diye bir kavramın olmaması gerek. İlaç zehir yönetme sanatıdır. Sadece hekim kontrolünde alınması tavsiye edilir. Eczacı günlük doz, içeriği, yan etkileri hakkında hastayı takip eder ve önermelerde bulunur. Tavsiyemiz bir hekimin ya da fitoterapistin kontrolünde uygulamaların yapılması önerilir.

Grip, soğuk algınlığı ya da öksürük için hangi karışımlar kullanılabilir?

Geleneksek yöntemlerin başında bol sebze, soğan, sarımsak, baharat ve tavuk suyu çorbası gelir. Kuru öksürük ve soğuk algınlığına karşı bir yemek kaşığı elma sirkesine bir yemek kaşığı bal karıştırılıp bir yemek kaşığı ılık suyla seyreltilip taze olarak hazırlanıp içilebilir. Öksürüğe karşı bir diğer çözüm pekmezdir. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir çay kaşığı toz zencefil, bir tatlı kaşığı tarçın ve 5 tatlı kaşığı dolusu keçiboynuzu (harnup) pekmezi bir karıştırılır, günde 3-4 kez birer tatlı kaşığı kadar tüketilebilir. Öksürük kesici ve balgam sökücü olarak evde özel bir karışım hazırlamak mümkün. Temiz bir cam kavanozun içerisine bir kuru soğan istediğiniz tarzda doğranır, kabuklarıyla birlikte ezilen 5-6 diş sarımsak konur, üzerine bir adet limonun suyu taze sıkılır ve bir bardak daha önceden kaynatılıp ılıştırılmış su eklenir. Bu sıvı kısma 3 yemek kaşığı dolusu çiçek balı ilave edilir, 1 tatlı kaşığı toz tarçın ile yarım tatlı kaşığı kadar zencefil konup, güzelce çalkalanır ve serin bir yerde 4-5 gün bekletilir. Bu karışım daha sonra süzülür ve günde ortalama üç tatlı kaşığı kadar tüketilebilir.

ZEYTİNYAĞI ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ

Grip geçse de öksürük kalıyor. Bunu geçirmenin yolu nedir?

Bu durum alerjik reaksiyonların gelişmesi anlamına da gelir. Herhangi bir tepkime, alerjik reaksiyon söz konusu değilse bir fındık büyüklüğünde taze rendelenmiş zencefil ile çay demlenir, suyu süzülür, içerisine 3-4 adet karanfil ve bir parça kabuk tarçın konur, bal ile karıştırılır üzerine taze sıkılmış bir limonun suyu eklenir. Bu karışım ılık olarak günde en fazla iki kez taze olarak hazırlanıp tüketilebilir.

Peki ya hırıltı ve ateş durumunda ne önerirsiniz?

Öksürük ve göğüste hırıltının yanı sıra ateş varsa, saf zeytinyağı ile karıştırılan acı pul kırmızıbiber bir tatlı kaşığı sabah ve akşam iki kez içilebilir. Ayrıca bu karışım göğüs bölgesine sürülür bir havlu ile bölge sarılır, sıkıca giyip, vücudun terlenmesi beklenebilir. Daha sonra duş alınır. Bir diğer öneri ise boğaz ağrısının azaltılmasına yarımcı olduğundan taze soğan ve sarımsak çiğ olarak yenilmelidir. Salatalara bolca elma sirkesi ilave edilmelidir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Boğaz ağrısı için taze öğütülmüş bir yemek kaşığı toz tarçın ve bir yemek kaşığı karabiber önceden kaynatılmış 3 bardak ılık suyla karıştırılır. Karışım dinlenmeye bırakılır. Tarçın ve Karabiberin antimikrobiyal etkisinden faydalanılan bu çözeltinin gargara olarak kullanılması tavsiye edilir.

ÇOCUKLAR İÇİN TEDAVİ

Çocuğun istirahat etmesi gerek. Sıcak banyo ve buhar kürü nefesinin açılmasını destekler. Ayrıca burun ve geniz yollarının rahatlatılması için deniz tuz, kaya tuzu ya da sofra tuzu ile hazırlanan solüsyon burnuna damlatılabilir. Dört yaş üzeri bu solüsyonla gargara yapabilir. Bolca sıvı tüketilmeli. Öğünlerde taze sıkılmış portakal suyu içerisine bir adet limon suyu ilave edilebilir. Altı ayın üzerindeki çocuklara limonlu ve sebzeli tavuk suyu çorbası içirilebilir. Yıldız anasonu çayı yarım fincan içirilebilir. Bir tatlı kaşığı kadar elma sirkesi faydalı olabilecektir. Ayrıca zencefil çayı verilebilir. Bir yaşın üzerindeki çocukta öksürük kesmek için en etkili çözüm baldır. Bal karabiber karışımı göğse sürülüp üzerine bir havlu sarılırsa göğsü yumuşatmaya da yardımcı olur.

EN İYİ BİTKİSEL KARIŞIMLAR

Öksürüğe iyi gelen bitki çayları da var. Hazır bitki çaylarının yanı sıra evde kendimizin de hazırlayabileceği çaylar olarak fesleğen çayı, bal ve zencefil çayı, zerdeçal ve tarçın çayları kendi başlarına kullanılabildiği gibi birlikte hazırlanan karışımlarda mevcuttur. Bunun yanı sıra öksürük kesici, nefes açıcı ve ateş düşücü özelliğinden ötürü günde üç-dört defa taze hazırlanan nane limon çayı tüketilmesi önerilir.

İLAÇ GİBİ BAHARATLAR

Tarçın, zencefil, karabiber, karanfil, acı kırmızıbiber, acı pul kırmızıbiber öksürük için en çok tercih edilenlerdir. Öksürük için ev tipi hazırlanan kürler arasında ballı öksürük şurubu da folklorik tedavi yöntemleri arasında önemli bir yer almaktadır. Bunun için 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı zencefil, bir tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 5-6 adet tane karanfil bir cam kavanoz içerisinde 1 tatlı kaşığı bal ve 1 adet taze sıkılmış limon suyu ile karıştırılır. Günde 3 gereği hallerde 4 kez bir tatlı kaşığı kadar tüketilebilir.