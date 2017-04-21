En sık kullanılan diyetler
Hepimizin korkulu rüyası fazla kilolar ile baş etmede en çok kullanılan yöntem spor ve diyet yapmak geliyor. Ama diyet yapanların işi hiç kolay değil. Çünkü bu kez de bir yığın diyet içerisinde kendine en uygun olanı bulmak gerekiyor.
- MURAT TOPOĞLU
MONTIGNAC DİYETİ
Bu diyetin en önemli özelliği, proteinlerle karbonhidratların farklı öğünlerde tüketilmesi. Montignac diyetinin ilk aşamasında beyaz un ve şeker tamamen beslenmeden çıkarılıyor. Kepekli un ya da kabuklu pirinçle hazırlanmış yiyeceklerin tüketiminde rahat davranabilirsiniz. Ancak karbonhidratlı bir öğünün ardından en az üç-dört saat ara vererek diğer öğüne geçmeniz gerekiyor. Proteinli öğünler için de bu kurala uymanız şart. Bu diyet sırasında vücudunuzun tatlı ihtiyacını ise ilk aşamada meyve, badem, ceviz, fındık, kuru meyve, yağsız yoğurt, şekersiz marmelat gibi ürünlerle gidermelisiniz. Ancak diyetin ikinci aşamasında, früktozla yapılmış ya da yüksek oranda kakao içeren bitter çikolata gibi gıdaları, yine miktarına dikkat etmek şartıyla tüketebilirsiniz.Montignac diyeti, insanı acıktıran ve aynı zamanda yağların depolanmasına yol açan etkenin, insülinin aşırı salgılanması olduğu gerçeğinden yola çıkıyor. Bu amaçla proteinlerle karbonhidratlı gıdaların aynı zamanda alınmamasını ve insülin salgılatıcı özellik anlamına gelen glisemik indeksi yüksek, şeker, beyaz un, patates ve pirinç gibi gıdalardan uzak durulmasını amaçlıyor.
ATKIN’S DİYETİ
Bu diyette, karbonhidrat seviyesi düşürülerek vücudun enerji gerektiğinde yağları yakması sağlanmaya çalışılır. Kalori hesabı yerine gram hesabı yapılır. Bu yüzden hangi grup yiyecekte hangi tür karbonhidratın bulunduğu bu diyet için önemli bir noktadır.
PÜF NOKTALARI
Protein tüketimi serbest.
Karbonhidrat tüketimi sınırlı.
İki hafta boyunca uygulanır.
AVANTAJLARI
Hızlı kilo kaybı sağlar.
Bol miktarda protein tüketimine rağmen kilo verilebilir.
DEZAVANTAJLARI
İlk başlarda hızlı kilo veriliyor fakat bu uzun sürmüyor.
Yüksek protein tüketimi böbrekleri yoruyor.
Egzersiz yapanlar için uygun değil vücuttan daha fazla kas dokusu ve su kaybedilmesine yol açıyor.
Diyet uzun süreli bir sağlıklı zayıflama sağlamadığından tavsiye edilmiyor.
Atkin’s Diyetinde Dikkat
Edilmesi Gereken Noktalar:
-Bu diyete mutlaka bir doktor kontrolü ile başlanmalıdır. Atkin’s gibi yüksek proteinli diyetler için bu önemli bir noktadır. Çünkü bu tür diyetlerin böbrek, kalp damar hastalıkları ve obezite sorunu olan kişiler için uygun değildir.
- Diyette iki haftayı aşmamak gerekir, uzun süre yapıldığında yüksek kolesterol ve kas zayıflığı gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir
İSVEÇ DİYETİ
İsveç diyeti çok iddialı bir diyet. İki haftada yedi ile 20 kilo vermenizi sağlıyor. Üstelik iki yıl boyunca hiç kilo almamanızı garanti ediyor. İsveç diyetiyle alınan kalori miktarı vitamin ve mineral açısından yoksun, kolesterol yönünden zengin bir beslenme biçimini ortaya çıkarıyor. Bu da diyabet ve kalp hastalığı riskini arttırabilir. Vücudun kendini az yemeğe programlaması metabolizma hızını yavaşlatabilir.
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