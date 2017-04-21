En sık kullanılan diyetler

Protein tüketimi serbest.

Karbonhidrat tüketimi sınırlı.

İki hafta boyunca uygulanır.

AVANTAJLARI

Hızlı kilo kaybı sağlar.

Bol miktarda protein tüketimine rağmen kilo verilebilir.

DEZAVANTAJLARI

İlk başlarda hızlı kilo veriliyor fakat bu uzun sürmüyor.

Yüksek protein tüketimi böbrekleri yoruyor.

Egzersiz yapanlar için uygun değil vücuttan daha fazla kas dokusu ve su kaybedilmesine yol açıyor.

Diyet uzun süreli bir sağlıklı zayıflama sağlamadığından tavsiye edilmiyor.

Atkin’s Diyetinde Dikkat

Edilmesi Gereken Noktalar:

-Bu diyete mutlaka bir doktor kontrolü ile başlanmalıdır. Atkin’s gibi yüksek proteinli diyetler için bu önemli bir noktadır. Çünkü bu tür diyetlerin böbrek, kalp damar hastalıkları ve obezite sorunu olan kişiler için uygun değildir.

- Diyette iki haftayı aşmamak gerekir, uzun süre yapıldığında yüksek kolesterol ve kas zayıflığı gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir