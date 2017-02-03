Engelleri aştı teknoloji deviyle çalıştı

Hayattaki birçok zorluğun üstesinden gelen 26 yaşındaki Can Kırca, bir teknoloji tutkunu. Doğuştan gelen görme engelinden dolayı hayata daha sıkı tutunan Kırca, hayatın ona sunduğu tüm imkanlarını sonuna kadar kullanıyor. Müziksiz yaşayamayan, kitaplardan kendini alamayan, tiyatro oynayan, sunuculuk yapan ve diksiyonu harika olan bir genç Kırca. Ön yargıları kırmak çok önemli diyen Kırca, “Ben olağanüstü zeki bir insan değilim sadece zekamı nasıl kullanacağımı iyi biliyorum. Bu yüzden herkes kendine inanmalı ve şansını kullanmalı” diyor.

Biraz kendinizden bahseder misiniz?

Halk arasında tavuk karası olarak bilinen bir rahatsızlık bende farklı bir varyasyon göstererek gündüz de etki ediyor. Ben sokakta büyüyen bir nesle mensubum. Böyle olunca da görmeyi hayatımın bir parçası haline getirmeyi öğrendim. Çevremde görmeyen var mı bilmiyordum. İnsanlar görmediğimi biliyordu ama ben farkında değildim.

Hayatınızı çok etkiledi mi bu hastalık?

İnsan engelini kendisi üretiyor. Az gören ya da az duyan bir insan olmanız sizin için çok büyük bir engel değil. Mesela adam görmüyor ama televizyona çıkıp şarkı söylüyor ve adamı alkışlıyorlar. Ama şarkı söylemek bir yetenek değil. Olay insanlar arasında bir şeyler yapabileceğimizi göstermek.

Eğitimiz nasıl ilerledi?

8-9 yaşıma geldiğimde Denizli’de bir engelliler okuluna gittim. Bu okulda yaklaşık dört sene tiyatro oynadım. Sonra müzikle ve bağlamayla tanıştım. Hala çalarım ve çok keyif alırım. Satranç oynadık, örgü ördük aklınıza gelebilecek pek çok şeyi biz orada yaptık. Orada bilgisayar laboratuarının bir anahtarını bana verdiler. O dönem elimden geldiği kadar her şeyi okudum. İlkokul sonuna geldiğimde de artık kendi web sitemi kodlayabilir durumdaydım ve kendi site açtım. Üniversitede ise İngilizce Mütercim ve Tercümanlık okudum.

Apple ile nasıl çalışmaya başladınız?

Avea’da çalıştığım dönemde yabancı bir telefon numarası aradı ve Apple’dan aradığını söyleyip görüşme daveti yolladı. İlerleyen süreçte çalıştığım iş yerinden istifa edip, Apple’da çalışmaya başladım. Ben mağazada hem engelliler için çalışan değildim hem de engelli çalışan değildim. Hiçbir müşteriyle en ufak bir sorun yaşamadık. Markanın saat tanıtımı için İngiltere’ye giden dört kişiden de biri ben oldum. O saatlere Türkiye’den ilk dokunan kişilerden biriyim yani.

Aslında birçok kişiye de örnek oluyorsunuz…

Benimle çalışan birisi yönetici olduğunda ve bir görmeyen geldiğinde “Ne iş yapabilir ki” demek yerine “Bir şans vermeyi kesinlikle hak ediyor” diyecektir. Çalışırken buradaki insanların kafasına biraz bu düşünceyi sokabildiysem, bence zaten üzerime düşeni yapmışımdır.