'Ezberlenmiş sinema türlerinin sınırlarını zorlayacağız'

23-25 Kasım tarihleri arasında ilki gerçekleşecek olan İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali, Türkiye’de sinemanın imajını değiştirmeyi arzulayan bir grup sanatçı tarafından yönetiliyor. Festivalin ana hedefi, eserlerini estetik ve felsefi kaygıları gözeterek üreten sanatçı ve film yapımcılarıyla, verimli bir iletişim ağı ve sergileme alanının oluşmasını sağlamak. Festivali düzenleyenler amaçlarını şöyle özetliyor: “Bizler sinemada çağdaş bir yaklaşım benimseyen ve sinemanın sınırlarını zorlayan bir bakış açısıyla üretilen eserleri desteklemekteyiz. Önceliğimiz ise, bu festival ile oluşturmak istediğimiz kültürel alanda izleyiciye yeni bir soluk katmak ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası sanatçıların ve yapımcıların en özgün ve en ilgi çekici işlerini sergilemek.”

HAZIR TÜRLERİN DIŞINA ÇIKMAYI HEDEFLİYOR

Festival bu ilk yılında, sinema sanatının sunduğu bütün olanaklarla; kurgu, belgesel ve görsel sanatlar arasındaki sınırları aşmayı mümkün kılan her türlü yöntemi tüm çeşitliliğiyle sunmayı amaçlıyor. Öte yandan festival, çağdaş sinema sanatında bağlam, yapı ve ritimden çekim aşamasına kadar verimli ve sıra dışı bağlantılar oluşturmak, güncel ilgi alanlarının kültürel etkilerine dikkat çekmek istiyor. Bu bağlamda ise hazır sinema türlerini belirleyen sınırların boşluklarında gezinen ve bir kalıba sığmayan eserleri görmeyi/sergilemeyi arzuluyor. Festival organizatörleri tüm yönetmen ve film yapımcılarının, amatör, öğrenci ya da tecrübeli sinemacıların belirtilen alanlardaki çalışmalarını festivale beklediklerini ifade ediyor.

BAŞVURULAR 1 KASIM’A KADAR DEVAM EDİYOR

Gösterimlerinin Beyoğlu Yeşilçam Sineması’nda olacağı İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali’nin “Kısa Metraj Deneysel (En fazla 50 dk.)”, “Uzun Metraj Deneysel” ve “Müzik Video“ kategorilerinde başvuruları 1 Kasım’a kadar devam ediyor. Yapım aşamasındaki işlerin de kabul edildiği festivalin başvuru koşullarının başında film ve videoların tüm haklarına sahip olmanız geliyor. Ayrıca filminiz İngilizce dışında bir dilde ise, İngilizce altyazı dâhil edilmeli. Festivale aynı kategoride birden fazla başvuru yapabileceğiniz gibi yine birden fazla film de sunabilirsiniz. Başvuruda yer alan ya da kullanılan herhangi bir ses, müzik, görüntü veya grafiğin özgünlüğünden tamamen başvuru sahibinin sorumlu tutulduğu festivalde, hangi filmin gösterileceğine festival jürisi karar veriyor.