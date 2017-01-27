Festivale hazır mısınız?

Avrupa’nın en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erzurum Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için artık son hazırlıklar yapılırken iOS ve Android işletim sistemli telefon ve tabletler için resmi bir uygulama hazırladı. Bu uygulamayı telefonunuza indirerek organizasyonla ilgili tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. EYOF 2017 mobil uygulaması sayesinde günlük müsabaka programları, haberler, müsabakaların canlı sonuçları, video ve fotoğraflara kolayca ulaşabilirsiniz. Tesis, branş ve sporcu bilgileri de dahil olmak üzere organizasyonla ilgili tüm detaylar hakkında bilgileri de bu uygulama bu uygulamada mümkün.

Sonuçların canlı aktarılacağı uygulama sayesinde, özellikle takip etmek istediğiniz spor dalını, ‘Programlar’ bölümüne girip kaydederek başlama saatinden önce bildirim alabilir ve canlı takip etme şansını yakalayabilirsiniz. Hatta organizasyon ile ilgili detayların yanı sıra Erzurum’un tarihi ve kültürel mekanları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir ve şehir içi ulaşım güzergâhlarını da görebilirsiniz.