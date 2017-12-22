Film değil gerçek film değil gerçek

Teknolojinin yakın geçmişte fimlere, kitaplara konu olmuş hayal ürünü öğeleri yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Hızla ilerleyen iletişim çağında, akıllı telefonlarımız başta olmak üzere artık işlerimizi kolaylaştıracak dijital yardımcılarımız var. Algoritmalar denizinde karmaşık kodlamaları saniyeler içinde çözerek harikalar yaratan mikro işlemciler artık yeni bir boyuta taşınıyor. Yapay zekanın 1956 yılında başlayan serüveni, büyük bir ivme ile günümüze ulaştı. Satranç şampiyonu bilgisayarlardan sonra ‘hissedebilen’, gerçek insanı ‘ikna edebilen’ robotlar üretildi. Hatta öyle ki, ünlü fantastik kahraman Harry Potter serisini baştan sona okuyan yapay zekalı bilgisayar, seriye bir devam kitabı bile yazdı. Hal böyle iken bu muhteşem gelişmeler hepimizin hayatına entegre olmaya başladı. Biz de yapay zeka ürünlerinden birkaçını sizler için derledik. Bu ürünleri Apple’ın Siri’si, Google’ın Assistant’ı, Microsoft’un Cortana’sı, Amazon’un Alexsa’sından farklı kılan en önemli özelliği, yapay zeka mimarisi içerisinde yer alan ‘Deep Learning’ (Derin Öğrenme) felsefesi ile imal edilmiş olmaları. Yani sizden aldığı verileri işliyor, size cevap veriyor ve aklında tutuyor. Sonraki işlemlerde aklında tuttuğu verileri de kullanıyor ve kendi yeteneklerini geliştiriyor.

Tapia Robot Çok sevimli gözlere sahip bu robot, sizin için hem asistan, hem de bir arkadaş olabilir. İnsan seslerini birbirinden ayırt edebilen Tapia, ihtiyaçları daha iyi karşılamak adına eylemleri de sentezleyebiliyor. Günlük programınızı organize etme, hava durumu, yol bilgisi ve haberlere erişmeye, akıllı ev sisteminizle ve diğer medya cihazlarınız arasında bağlantılı kalmanıza olanak sağlayan robot Tapia’yı kullanmayı öğrenmek zorunda değilsiniz. Bunun yerine o öğreniyor. Doğum günlerini ve isimleri her konuşmada aklında tutuyor ve hatırlıyor. Çocukların gelişimine de oldukça fayda sağlıyor. Bu harika cihaz şu an Japonca olarak kullanılıyor ama İngilizce versiyonu için ön sipariş sistemi de mevcut. Fiyatı ise 7 bin dolar civarında. Mycroft AI Home “Herkes için yapay zeka” felsefesi ile yola çıkan Mycroft, bu gücü evinize getiriyor. Çok güzel ve akıllı olan bu cihaz, sesli komutlara yanıt veriyor, evinizi yönetebilmeniz için diğer cihazlarla iletişim kuruyor. Farklı dillerle çeviri yapabilen asistanın bir başka özelliği ise paylaşılmış deneyimlerin harmanlaması ile yeni yetenek kazanmaya açık kodlamaya sahip olması. Fiyatı ise 180 dolar. Vi kişisel yapay zeka antrenörü Sporla ilgileniyorsanız iyi bir eğitmene ihtiyacınız var demektir. İyi bir antrenör sizi tanır ve motivasyonunuzu sağlar. Bu felsefe ile üretilen Vi kişisel yapay zeka antrenörü, sizi tanıyor ve alışkanlıklarınızı öğreniyor. İhtiyacınız olan kişisel fitness programını oluşturuyor ve sizi fit tutmaya yardım ediyor. Fiyatı ise 160-250 dolar arasında. Vortex robotik oyuncak Oldukça eğlenceli ve çocukların yaratacılığını geliştirmeye yardımcı, devrim niteliğinde bir ürün olan Vortex’le oyuncak adeta yeniden icat edildi. Oyun oynarken programlama da yapabilen akıllı ve duyarlı olan bu robotla farklı oyunlar oynanabiliyor. Çocuklar oyunlarla eğlenirken robotik hakkında bilgi sahibi oluyor ve hatta kendi robotlarını tasarlayabiliyor. Vortex, kutudan çıktığı anda Bluetooth aracılığıyla akıllı telefonlarla (Android veya iOS) hemen eşleşiyor. Dahili bilgisayarı ve sensörleri ile hareket eden Vortex’e telefon ekranından komutlar verip oyun nesneleri ile etkileşim kurmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu sayede manevra kabiliyeti sağlanıyor. Vortex, önceden kurulu Bumping Fight, Virtual Golf, Driving ve Robot Soccer oyunları ile birlikte geliyor. Bu oyunların yapay zeka için sezgisel olarak tasarlandığını da özellikle belirtelim. Bu oyuncak robotun fiyatı 70 dolar. CHiPK9 yapay zekalı köpek Evinde hayvan beslemek isteyen ama karışıklıktan, tüylerden ve masraflardan çekinenlerin imdadına CHiPK9 yetişiyor. Bu robot tıpkı gerçek bir köpek gibi eğlenceli, zeki… Akıllı bandı taktığınızda sizi tanıyor, takip ediyor, eve gelmenizi bekliyor ve hatta beslenme zamanını hatırlatıyor. Basit komutları öğreniyor ve barındırdığı yapay zeka teknolojisi ile kendi karakterini oluşturuyor. Gerçek bir köpek gibi hızlı ve çevik hareket eden CHiPK9 180 dolardan satılıyor.