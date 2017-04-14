Gece gerdanlık gündüz seyranlık Mezopotamya’nın incisi Mardin

GÖRMEDEN DÖNMEYİN DARA HARABELERİ

Mardin’in güneydoğusunda, Nusaybin’e 30 kilometre uzaklıktaki Oğuz Köyü’nde bulunan Dara Harabeleri, binlerce yıllık tarihiyle turistleri büyülüyor.

Romalı İmparator Konstantinos’un 394 senesinde ele geçirip başkent yaptığı antik kent birkaç yıl önce keşfedildi. Roma antik kentinde savaşta öldüğü tahmin edilen 4 bin kişinin kemiklerinin bulunduğu mezarın yanı sıra anıtsal yapılar göze çarpıyor.

Altunboğa Medresesi: Tekke Mahallesi’nde bulunan Altunboğa Medresesi Kâtip Ferdi’nin kayıtlarına göre Melik Mansur’un veziri Altunboğa tarafından yaptırılmıştır. Kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamış. Ancak, Melik Mansur’un hüküm sürdüğü dönem ve medresenin mimari yapısı 13’üncü yüzyılın sonu ile 14’üncü yüzyılın başında yapıldığını gösteriyor.

Deyrulzafaran Manastırı:Tarihi Mardin kuruluşu kadar eski. Deyrulzafaran Manastırı’nın tavanının ihtişamı görülmeye değer. Tavandaki taşlar sıra halinde dizilmiş ancak taşların aralarında harç kullanılmadan birbirine kenetlenip geometrik şekil verilmiştir.

Savurkapı Medresesi:Merkez ilçedeki Bab es Sur Camii’nin yanında bulunan Savurkapı Medresesi şehrin tarihine ışık tutuyor. Medrese, tahminlere göre Artukoğulları döneminde inşa edilmiş.

Kayseriye Çarşısı:Ulu Camii’nin kuzeyinde konumlanmış, 1500 yılından kalma Kayseriye Çarşısı, Mardin’in ünlü çarşılarından biri. Kuruyemişten sabuna, el işlerinden bakır aksesuarlara kadar yöreye özgü pek çok ürün çarşıda bulunuyor.

Mardin Kalesi:Adına şarkılar dahi yazılan Mardin Kalesi’ne yaklaştıkça hem yapısının ihtişamına hem de sunduğu manzaraya hayran kalacaksınız.

Mardin Ulu Camii:Caminin kapısındaki tarihe göre 1190 yılında inşa edilmiş. Caminin iki minaresinden biri kimine göre bir yıldırım düşmesi nedeniyle, kimine göre ise deprem sonucu yıkılmış. Mardin Ulu Camii’nin en önemli özelliği dört büyük mezhebe hitap etmesi. Ulu Cami’nin minaresinde on sahabenin ismi yazıyor.

Mor GabrIel Manastırı:Mardin’de bulunan Mor Gabriel Manastırı Midyat ilçesine 23 kilometre uzaklıkta ve Süryani cemaatine ait. Yapı, Deyrulumur Manastırı olarak da biliniyor.

Gelüşke Hanı:1903 senesinde Sürani Musa Samas tarafından inşa edilen han eskiden ticari ve konaklama amaçlı kullanıyormuş. Daha sonra pazar olarak hizmet veren han, restorasyon çalışmalarından sonra turistlerin uğrak yerlerinden biri haline gelmiş.

Kasımiye Medresesi:Gün batımını karşılamak için dünyanın sayılı yerlerinden biri. Dağların arasında uzanan rengarenk çiçeklerle bezeli uçsuz bucaksız ovalara bakarken, sonsuzlukta kaybolmuş gibi hissedeceksiniz. Gün batımı medresenin duvarlarında beliren ışık hüzmeleri illüzyon etkisi yaparken, yapının gizemli çeşmesine hayran kalacaksınız. Rivayete göre öğrenciler bir zamanlar çeşmedeki suya vuran yıldızları gözlemleyerek astronomi çalışırmış.

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