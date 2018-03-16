Geleneksel lezzete farklı yorum Usta Döneci

Türkiye’de hızlı servis restoran sektörünün lideri konumunda yer alan TAB Gıda’nın 20 yıllık deneyimini aktardığı Usta Dönerci, 120’den fazla restoranı ile döner lezzetini, hızlı servis ve yüksek kalite anlayışıyla sunuyor. En uygun fiyat ve en üstün hizmet kalitesi ile zengin bir menüye sahip olan Usta Dönerci lezzetli et ve tavuk döner menüleri, çorba, salata, tatlı ve içecek seçenekleri ile tüm damak zevklerine hitap ediyor. İskender lezzetine farklı bir yorum katan Usta Dönerci acılı iskender seçeneği ile acı severlerin de beğenisini kazanıyor. Döner lezzetini farklı sos ve ekmek çeşitleriyle sunarak, farklı damak tatlarına hitap eden Usta Dönerci, ızgara ateşinde tam kararında pişmiş köftelerini Pideli Köfte ve Porsiyon Köfte seçenekleri ile Usta Dönerci’de lezzet severleriyle buluşturuyor.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’ne giren lezzet

Fast food içerisinde tüketilen yiyecekler arasında dünyada ilk sıralarda gelen geleneksel Türk dönerinin tarihi de ibir o kadar eskiye dayanıyor. Yapım tekniğinin, Türk mutfağında kullanılan pişirme tekniklerine benzerlik göstermesi, döner kebaba geleneksel Türk yiyeceği olma özelliğini kazandıran faktörlerden biri. Yaklaşık 150 yıl evvel ilk kez Bursa’da yaşayan İskender Bey tarafından, kuzu çevirme yemeğinin yapım tekniğinden yararlanarak kemiksiz kuzu ve dana etlerinin şişe takılması ve ateş karşısında pişirmesi ile ortaya çıktığı biliniyor. Diğer taraftan dönerin mucidinin Kastamonulu bir aşçı olan Hamdi Usta olduğu iddiası da öne sürülüyor. İcat ettiği döner sayesinde Kastamonu’da meşhur birisi olan Hamdi Usta’nın öğrencileri Şükrü Gülsunar ve Raif Gülsunar döneri yayan ikinci kuşak ustalar olmuşlar bu iddiaya göre. Öte yandan dönerin Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde övgü ile anlatıldığı düşünülürse konu çok farklı yerlere gidiyor.