Geleneksel lezzete farklı yorum Usta Döneci

İyi bir dönerin olmazsa olmazları

Döner normal ateşte pişirilir: Yüksek ateşte pişirilen döner haşlanır. Dışı pişer içi çiğ kalır. Odun ateşiyle pişen dönerin ise odunlardan kaynaklanan isten dolayı tadı bozulur. Gazla pişen döner de aynı şekilde normal ateşte piştiği sürece lezzetli olur ve döner tadını alırsınız. Kömür ateşiyle pişen döner de lezzetli olur. Doğal ateş olduğu için kendi halinde pişer.

İnce parçalara keskin bıçak: Keskin döner bıçak ve sopası olmadan o meşhur dilimler yapılamaz. Çünkü döner ince kesildiği zaman lezzetli olur. Kesim şekilleri yuvarlak ve kare olmak üzere iki tanedir. Bazı dönerciler yuvarlak ya da kare şeklinde keserler.

Lezzetin kaynağı doğru et ve marine: Döner için kullanılacak etler ağırlık olarak dana budu, pençe kafes bölümünden sadece yağsız et ve kol yumurtasıdır. Temizlenen etler açılır ve iç yağla, baharatla terbiye edilir. Az miktarda yoğurt kullanılarak etin yumuşaması sağlanır. En fazla 72 saat terbiye edilen etler düzgün ve yatay olarak üst üste gelecek şekilde dizilir. Ancak buradaki püf nokta şişin altında bulunan aynaya etlerin yapışmasını engellemektir. Bunun içinde önce önce yağ takılır. Daha sonra etler dizilir. 100 kilo ete 30-35 kilo yağ takılır. Et yağdan fazla olur. Dizilişi esnasında bir miktar et bir miktar yağ şeklinde dizilir. Dönerin dağılmaması için üst kısma kuyruk yağı takılır. Ardından pişen döner afiyetle mideyi şenlendirir.