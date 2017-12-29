Girişimci ruha Y kuşağının eli değdi

Girişimci kadınlardan bahsetmeyi çok seviyoruz. Her biri kendi belirledikleri alanlarda pek çok yenilik üreterek, sıkı çalışarak ayakta kalmayı başaran güçlü, kreatif kadınlar! Bu hafta tanıştığımız üç kadın da saydığımız bu özelliklere sahip. Ancak bunun yanında onlarda bir de Y kuşağının farklı bakış açısı, bilinci ve cesareti var. Tek yumurta ikizleri Elif ve Eylül Okur ile yakın arkadaşları İnci Akın kimsenin aklına gelmeyen bir konu üzerine kafa yordular; sonunda dünyada emsali bulunmayan bir marka çıktı ortaya Eylüller Dükkan. Peki neydi o fikir? Son derece basit görünen ama ardında derin bir düşünce ve duyarlı bir girişimde bulunmak. Herkes hediye almayı ve vermeyi sever, en güzeli olsun ister bunun için çaba sarf eder, süsler, parlatır. Sonra o süsler çöpe atılır. Hem israf dediğimiz o çağın hastalığı biraz daha yayılmış olur hem de doğa zarar görür sonunda. Onlar doğaya duyarlı, geri dönüştürülebilir hediye paketlerini yaygınlaştırarak dünyayı kurtaramayacaklarının farkında. Ancak insanları düşünmeye iten küçücük bir adımın büyük etkileri olabileceğini de biz biliyoruz. Kumaşlarla ve geri dönüştürülebilir malzemelerle çıktıkları bu renkli yolculuğu yeni neslin akıllı kadınlarından dinledik…

- Sizi tanımak isteriz. Yolculuğunuz nasıl başladı?

Elif Okur: Girişimci olma hayalimi anlatarak kazandığım ‘Çok İstiyorum’ bursu ile İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okuyorum. İnşallah bu yıl mezun olacağım. Şimdilik yarı zamanlı öğrenci tam zamanlı girişimciyim.

İnci Akın: Ben de Elif ile aynı okul ve bölümdeyim. Lisans bitince akademide devam edeceğimi umarak iki üniversitede yüksek lisansa başladım fakat ikisini de bıraktım. Şu anda özel bir firmanın dijital pazarlama ekibinde gündüzleri beyaz yaka, akşamları Eylüller Dükkân’da esnafım.

Eylül Okur: Eylüller Dükkan’ın Eylül’ü, Elif’in tek yumurta ikiziyim. İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji bölümünden 2015’te mezun oldum. Bir yıldır da özel bir firmada Kurumsal İletişim Uzmanı olarak çalışıyorum. Eylüller Dükkân’a kepenkleri kapamadan biraz evvel yetişiyorum, benden bir tane daha olmasa ne yapardım?

- 2017 Bilgi Genç Sosyal Girişimci Ödülleri’nin sahiplerinden oldunuz. Nasıl oldu, projeniz neydi?

Elif: Eylüller Dükkân sürdürülebilir malzemelerle hediye paketleme servisi veren, aynı zamanda hediyelik eşyalar satan bir dükkân. Hediyeleşme kültürünün içindeki israfı insanlara fark ettirmek amacıyla yola çıktık.

İnci: Müşterilerimiz hediyelerini dükkâna getirip istedikleri malzemeleri satın alarak paket yaptırabiliyorlar. Dükkân’a gelemeyenler içinse online sipariş ile ürünleri kargoluyoruz. Instagram’dan da kendilerine paketleme fikirlerini sunuyoruz.

Eylül: Başlangıçta insanları bu fikre ısındırmak için örnek paketleme görselleri paylaşıyor, aynı zamanda sayfamızda malzeme satışı gerçekleştiriyorduk. Paketleme hizmeti sunan bir dükkâna dönüşme hayâlimiz vardı ama talep hızlı gelişince, Üsküdar’daki şirin dükkânımızı açtık. Sadece eş-dost değil, İstanbul’un çok farklı muhitlerinden insanlar kalkıp hediyelerini paketletmeye geliyor ve fikrimizi çok sevdiklerini dile getiriyorlar.