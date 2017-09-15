Güçlü ve eğlenceli kadın İstanbul sokaklarında

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’da ‘Bianca’ adını verdiği 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu görkemli bir defile ile sunan ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı izleyicileri 70’li yılların disco dönemine götürdü. Bianca Jagger’in stilinden ilham alan tasarımcının podyumunda dönemin ışıltılı kumaşları, işlemeleri, vatka detayları, tek kollu tasarımları, kapüşonluları arz-ı endam etti. Rashid by Raşit Bağzıbağlı adını verdiği hazır giyim markası ile lüksü ulaşılabilir kılmayı hedeflediğini vurgulayan Bağzıbağlı’nın koleksiyonunda bizim dikkatimizi en çok kullandığı kumaşların kalitesi ve işlemeler çekti. Defileyi izledikten sonra hemen kendimizi kulise attık ve koleksiyonunu “Asi, güçlü ve eğlenceli kadın” olarak özetleyen Bağzıbağlı’yı tebrik ettik.

Neler var koleksiyonda?

Bu koleksiyonu hazırlarken 1970’li yıllardan esinlendim. İlham kaynağım ise Bianca Jagger’dı. Yaşadığı dönemi düşününce akla ilk önce disco’lar, Studio 54 geliyor. Bu nedenle pul payetler ön plana çıktı tasarımlarda. Jagger o dönemin en önemli ikonlarından biriydi. O şu an Rashit by Raşit Bağzıbağlı giyse nasıl bir koleksiyon tercih ederdi diye düşündüm. Bir de biliyorsunuz Rashit adını verdiğim markamda hazır giyim üzerine çalışıyorum. Bu nedenle de fiyat olarak da daha ulaşılabilir olmasına özen gösterdim.

Kaç parça var, nasıldı hazırlık süreci?

30 parça var . Defileye de 30 model çıktı. Yaklaşık üç buçuk aydır bu koleksiyon üzerine çalışıyorum. Yaz sezonu bizim için çok yoğun geçti. Gelinlikler, abiyeler derken hemen akabinde bu defile için çalışmaya başladık. Hiç tatil yapmadım.

Hazır giyim ama Haute Couture’ü aratmayan işlemeler gördük.

Evet, yine lüks ama ulaşılabilir bir koleksiyon. Özellikle kumaş seçimlerimde bunu göz önüne bulundurdum ince işlemeleri kullanmaktan da geri durmadım.

Tasarımlarda kullanılan kumaşlar defileyi izleyenleri çok etkiledi.

Kumaş benim için çok önemli! 60 yıldır kumaş sektöründe olan bir ailenin oğluyum. O neden ister istemez insanlarda böyle bir beklenti oluşuyor. Bu nedenle benim için de kumaş kalitesi ilk sırada geliyor.

GELECEĞİ DÜŞÜNMELİYİZ Mercedes-Benz Fashion Week bu yıl 10’uncu sezonunu kutluyor. Bazı moda tasarımcıları başından beri tam destek verirken bazıları da eleştiriyor ve katılmak istemiyor. Ben beşinci kez katılıyorum bu sezon. Bence destek verilmesi gereken bir organizasyon. Evet, bizim için önemli ama aynı zamanda genç jenerasyon tasarımcıları da şevklendiren bir şey. Biz bunları yapmazsak, bizden sonraki nesil bu işi nasıl devam ettirecek? Dolayısıyla önce onların şevkini kırmamak ve yol gösterebilmek için bir şeyler yapmalıyız. Hepimiz yurtdışında defileler yapıyoruz ama bence insan ilk başta nerede başladıysa orada devam etmeli. Yurtdışında defile yapsam da İstanbul’da olmaya her zaman devam edeceğim. TESETTÜR MODASINA İKİ YENİ SÜRPRİZ Tesettür modası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu benim çok önem verdiğim bir konu. Tesettürlü kadınların en büyük problemi kendi zevkine uygun modern tasarımlar bulamamalarıydı. Bu nedenle daha modern çizgide tasarımlar yapmaya çalışıyorum. İki proje hazırladık. Türkiye çok büyük bir mozaik. Herkesin tercihine sonsuz saygı duyduğum için tasarımlarımı ona göre hazırlıyorum. Projeleri öğrenebilir miyiz? Özel bir mağazaya özel bir koleksiyon bir de ulaşılabilir rakamlarda hazırlanacak kapsül koleksiyon hazırlayacağım. Henüz tam detaylar netleşmedi. Bir tanesi kısmetse Ekim’de sergilenecek ve beni çok heyecanlandıran bir proje. Alışveriş

Minimalde kalın

Tergan yeni sezon çanta koleksiyonunda yalın ve minimal detayları ön plana çıkardı. Bu sonbahar print baskılı tasarımlar, clutchlar, bavul çantalar ve çapraz askılılar bordo, pudra, lacivert, siyah ve kahve tonlarında karşımıza çıkıyor. Rutinler değişiyor Sonbahar için güzellik rutinlerinizi yenilediniz mi? L’Oréal Paris yepyeni bir şampuan formülü hazırladı. Elseve 3 Mucizevi Kil serisinde favorimiz şampuan öncesi kil maskesi oldu. Denemeye değer! Bir tıkla kolay bakım Türkiye’nin ilk ve tek trikoloji merkezi olarak anılan Akademi Saç Terapi, e-ticaret sitesini hayata geçirdi. Merkezde kullanılan losyon, şampuan ve toniklere www.akademisacterapi.com adresiyle rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yeni sezona ilk adım