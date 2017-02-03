Gülmeye hasret bünyemize ilaç gibi film

Varol Yaşaroğlu’nun kaleminden çıkan ‘Fırıldak Ailesi’ Grafi2000 ve BKM ortak yapımıyla şimdi de beyazperdede görücüye çıktı. Öyle ki filmdeki olaylar Türkiye’den taa orta dünyaya kadar uzanıyor. Üstelik maceraların hepsi fantastik bir kurgu içinde anlatılıyor. Filmin senaristi ve yönetmeni Dizdaroğlu, “Gülmeye hasret kalan bünyelerinize ilaç gibi gelecek, akıcı ve ateş eden bir film yaptık” diyor.

Dizi nasıl sinema filmi oldu?

2013’de diziye başladığımız günden beri sinemasını da yapmak istiyorduk. Simpson Ailesi oluyor da Türk Fırıldak Ailesi neden sinemada olmasın diyorduk. Dizi televizyondan kaldırıldıktan sonra uzunca bir süre internette Youtube’da devam etti. Orada daha genç nesle hitap etme şansımız oldu ve popülaritemiz arttı. Filmi üzerimde iki yıldır çalışıyoruz. Animasyon olduğu için biraz uzun sürdü.

Simpson’s’tan esinlendiniz yani?

Tam olarak değil. Bir ülkede sitkomu en iyi anlatma şekillerinden biri aile üzerinden verilen donelerdir. Böylece kitlelere daha çabuk ulaşırsınız. Bu durum ABD’de böyle. Çünkü bir ailede bir sürü tipleme vardır. Anne ayrı, baba ayrı, çocuklar apayrı…

‘Fırıldak Ailesi Orta Dünya’ karakterleri nasıl?

Tiplemelerin hepsini içten içe çok iyi biliyoruz. Adından da anlayacağınız gibi ailenin hepsi fırıldak. Üçün beşin hesabını yapan, köşeyi dönmeye çalışan, kısa yoldan sıyrılmak isteyen kurnazlık peşinde koşan bir aile düşünün. Evin babası Sabri, bilmediği şeylerde hep biliyormuş gibi davranan bir tip zaten o durumu komedi yaratıyor. Zeki, evin çocuğu, tam bir liseli ergen, evin annesi Yıldız Hanım, aile bireylerini derleyen toplayan bir karakter. Evin anneannesi Dürdane Hanım ise damadı Sabriyi pek sevmeyen bir kaşık suda boğmak isteyen biri.uFilimde fantastik kurguda görüyoruz...

Dizide yaşanan olayları sinemaya aktardığımızda yetersiz kalacaktı. Seyirci için etkileyici epik bir olay gerekliydi. Bu duruma da orta dünya çok uygunuydu. Çünkü biliyorsunuz ki Cem Yılmaz her şeye el attı. Kovboyları, uzayı, taş devrini yaptı ve biz de sinemada izledik. Yapmadığı bir orta dünya kalmıştı bizde o boşluğu gördük ve değerlendirdik. Orta dünyaya düşen bir ailenin ejderhalarla, yaratıklarla kendi düzenlerini nasıl kurduklarını fantastik-komedi tarzında anlatmaya çalıştık.

Böyle bir senaryo için çok fazla gözlem yapmak gerekiyor sanırım.

Tabii ki. Bir hem yeni nesli hem de geçmişi iyi bilmek lazım. İnternet dünyasında olup her şeyi yakından takip de. Tüm bu malzemelerin içine birazda Türklüğümüzü katarak bir şeyler yazıyorum. Aslında çoğunlukla Türk halkının popüler kültüre entegre olamayışından besleniyorum. Zaten Türk mizahını da bu abeslikler zengin kılıyor.

Ama bu abeslikler Türk halkını yermiyor mu?

Biraz. Ama bunu yapmamızın sebebi Türk halkının her konuda bilgi sahibi olduğunu düşünmesi. Kendimizi bol bol övmemiz. Aslında bunun adı öz eleştiri.

“Cem Yılmaz her şeye el attı; kovboylar, uzay, taş devri... Yapmadığı bir orta dünya kalmıştı bizde o boşluğu gördük ve değerlendirdik.”