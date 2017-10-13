Gündüz beyaz yakalı hafta sonu pistlerin kralı
Orhan Avcıoğlu, haftanın beş günü bir şirkette çalışıyor. Ancak genlerinde taşıdığı hız tutkusu onu hafta sonlarında pistlerin süper kahramanı yapıyor. Dünya Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağını bitiren Toksport takımının pilotu Avcıoğlu, hikayesini anlattı.
- SELİM EFE ERDEM
O bir süperkahraman. Haftanın beş günü bir teknoloji şirketinde çalışan sessiz sakin bir genç adam. Ama hafta sonları damarlarında taşıdığı hız tutkusu onu pistlerin tozunu attıran adrenalin canavarına dönüştürüyor. Eski rallici Beyza ve Azmi Avcıoğlu’nun çocukları Orhan Avcıoğlu, Dünya Ralli Şampiyonası’nda göğsümüzü kabartıyor. Maddi imkansızlıklar ve sponsor bulamamasına rağmen birincilik hayalinden vazgeçmeyen Avcıoğlu’nun co-pilotu Burçin Korkmaz ile kurdukları takıma Toksport adını verdi. Ekibi geçen pazar günü İspanya Catalunya’da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağında izledik. Skoda Fabia R5 ile yarışan ekip finişi sekizinci sırada gördü. Ralliye Türk damgasını vurmaya niyetli Orhan Avcıoğlu yarış sonrası star Cumartesi’ye konuştu.
- Ekip olarak bu yıl Türkiye yarışlarında birçok sıkıntı yaşamanıza rağmen, dünya şampiyonasında frene basmadınız. Neler oldu, bize anlatır mısınız?
Bu sene Toksport olarak Türkiye Ralli Şampiyonası’nda ve Balkan Ralli Şampiyonası’nda zafer elde etmek hedefleriyle sezona başladık. Balkan Ralli Kupası’nın bitimine iki yarış kala üçüncü konumdayız. Sırbistan ve Marmaris rallilerinde şampiyon olmayı hedefliyoruz. Avrupa Ralli Kupası’nı ülkemize getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda ise İzmir’de zaferimizden sonra üst üste üç yarış şanssızlıklar yaşadık. Sporun içerisinde bu tip mekanik arızalar olabiliyor, motivasyonunuzu kaybetmeden bir adım geri çekilip büyük resme bakabilmek gerekiyor. Bu durum karşısında elimizdeki kısıtlı imkanları hedeflerimize hazırlanmak için kullanmaya karar verdik. Dünya Ralli Şampiyonası’nda İspanya ve İngiltere rallilerine katılıyoruz. WRC2 klasmanında yarışan ilk Türk takımı olacağız.
- WRC2’nin önemi nedir?
Dünya Ralli Şampiyonası (WCR) bu sporunun en üst platformudur. Tommy Makinnen, Colin McRae, Carlos Sainz ve Sebastien Loeb gibi efsanevi pilotlar buradan çıktı. WCR’yi besleyen alt kategorilerden en önemlisi WCR2. Burada R5 sınıfı otomobiller yarışır. Yarışmak için WRC2 kaydı yapılır ve en az yedi yarışta start alma zorunluluğu vardır. WRC2’ye bugüne kadar Türkiye’den katılan Türk pilot yok. Ülkemiz adına bir ilki gerçekleştiriyoruz.
- Yani önümüzdeki yıllarda Dünya Ralli Şampiyonası’nda bir Türk pilot göreceğiz.
Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışmak en büyük hedefimiz. Toksport WRT olarak bu yıl bir ilki gerçekleştirerek WRC2 klasmanında yarışacağız ve 2018 ve sonrası için hazırlıklarımızı yapacağız. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ülkemizi yurt dışında temsil eden yarışmacılar için çeşitli destek programları üzerinde çalışıyor, doğru koşullar sağlanırsa WRC’de bir Türk pilot görebiliriz.
- WRC2’de yarışan başka Türk takımı olmadı mı?
Hayır olmadı. Takımım Toksport WRT ve co-pilotum Burçin Korkmaz ile ekim ayında ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirdik. Yarışmacı olarak bizler için bir ilk olsa da,Toksport WRT, kuruluşundan bu yana Dünya Ralli Şampiyonası’nda, Avrupa Ralli Şampiyonası’nda, Ortadoğu Ralli Şampiyonası’nda sürekli otomobil yarıştıran bir takım. Sadece ralli değil pistte ve crosscountry yarışlarında da mücadele ediyor. Bu bakımdan Toksport WRT vizyoner, tecrübeli ve bilgili bir takım. Özetle işbirliği yapmak için en uygun takım.
FİYAKA ÇOK AMA SPONSOR YOK
- WRC2’ye katılmak için büyük bir kaynak gerekiyor. Sponsor desteği alıyor musunuz?
Önümüzdeki yıl için sponsor arayışımız sürüyor. Bu yıl yarışacağımız yurtdışı WRC2 yarışlarına tamamen kendi kaynaklarımızla gidiyoruz. WRC2, aslında bir sponsor için çok farklı bir boyut. WRC2 kategorisi; WRC yarışları ile aynı organizasyon kapsamında düzenlendiğinden görünürlük olarak farklı mecralarda bizleri milyonlarca kişiye ulaştırıyor. WRC’nin kapsamlı yayın hakları anlaşmaları ile dünya çapında canlı yayınlarla televizyonlardan internete, milyonlarca insana ulaşmak anlamına geliyor ve yoğun ilgi görüyor. Şimdilik kendi kaynaklarımızla katılsak bile, sürdürülebilirlik adına özellikle önümüzdeki sene ve bir sonraki sene için ciddi desteğe ihtiyacımız olacak.
- Hafta içi ofiste çalışmak rallide motivasyonunuzu bozmuyor mu?
Kesinlikle hayır. Türkiye’nin gerçekleri bu, bir yandan profesyonel iş hayatımızı sürdürmek zorundayız. Ralli hayatımdaki en önemli motivasyon kaynağım. Burçin de ben de sporu sürdürebilmek için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz ve iki hayatı paralel yürütüyoruz. İnsanı en iyi dinlendiren olgunun beynini günlük hayatından tamamen boşaltabildiği bir spor, hobi veya faaliyet olduğuna inanıyorum. Bir yarışın hazırlığı bazen haftalar öncesinden başlıyor, ancak hafta sonu yapılacak ralli için çarşamba gününden iş şalteri kapanıyor ve artık tamamen ralliye odaklanıyoruz.
RALLİ KÜRSÜSÜNDE TÜRK BAYRAĞI DALGALANDIRACAĞIZ
- Peki, önümüzdeki dönemde hedefleriniz neler?
Biz basamakları teker teker çıkmaya özen gösteriyoruz. Bu seneki hedefimiz Balkan Şampiyonluğu ve ardından Portekiz’deki Avrupa Ralli Kupası finalinde dereceye girebilmek. Co-pilotum Burçin Korkmaz ve takımımız Toksport ile bir sonraki hedefimiz, Dünya Ralli Şampiyonası’nda Türkiye’yi podyumda temsil edebilmek. 2018-2019 ve 2020’de WRC2’yi ilk üçte bitirebilmek ana hedefimiz. Başaracağımıza inanıyoruz.
ANNE BABA DA YARIŞÇI
- Anneniz ve babanız da eski rallici. Pilotluk serüveninizde aile desteği aldınız mı?
Annem ve babam da eski birer rallici olarak, çok heyecanlılar ve destekliyorlar. Desteklemek, maddi anlamda değil, en önemlisi psikolojik ve manevi olarak yanımdalar. Katıldığım bazı söyleşilerde veya panellerde yarışmak isteyen arkadaşlar, ailelerinin korktuğunu ve kendilerine izin vermediklerini dile getiriyorlar. Ralli parkurları ve ralli otomobilleri, hızlı gitmek için azami güvenlik önlemleri alınmış bir organizasyondur. Ralli parkurlarında yarışmak, bir yayanın karşıdan karşıya geçip geçmeyeceğini bilmediğiniz ya da peyzaj sulamasının karşınıza çıkacağını kestiremediğiniz sokaklarda gaza basmaktan çok daha güvenlidir.
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