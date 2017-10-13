Gündüz beyaz yakalı hafta sonu pistlerin kralı

O bir süperkahraman. Haftanın beş günü bir teknoloji şirketinde çalışan sessiz sakin bir genç adam. Ama hafta sonları damarlarında taşıdığı hız tutkusu onu pistlerin tozunu attıran adrenalin canavarına dönüştürüyor. Eski rallici Beyza ve Azmi Avcıoğlu’nun çocukları Orhan Avcıoğlu, Dünya Ralli Şampiyonası’nda göğsümüzü kabartıyor. Maddi imkansızlıklar ve sponsor bulamamasına rağmen birincilik hayalinden vazgeçmeyen Avcıoğlu’nun co-pilotu Burçin Korkmaz ile kurdukları takıma Toksport adını verdi. Ekibi geçen pazar günü İspanya Catalunya’da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağında izledik. Skoda Fabia R5 ile yarışan ekip finişi sekizinci sırada gördü. Ralliye Türk damgasını vurmaya niyetli Orhan Avcıoğlu yarış sonrası star Cumartesi’ye konuştu.

- Ekip olarak bu yıl Türkiye yarışlarında birçok sıkıntı yaşamanıza rağmen, dünya şampiyonasında frene basmadınız. Neler oldu, bize anlatır mısınız?

Bu sene Toksport olarak Türkiye Ralli Şampiyonası’nda ve Balkan Ralli Şampiyonası’nda zafer elde etmek hedefleriyle sezona başladık. Balkan Ralli Kupası’nın bitimine iki yarış kala üçüncü konumdayız. Sırbistan ve Marmaris rallilerinde şampiyon olmayı hedefliyoruz. Avrupa Ralli Kupası’nı ülkemize getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda ise İzmir’de zaferimizden sonra üst üste üç yarış şanssızlıklar yaşadık. Sporun içerisinde bu tip mekanik arızalar olabiliyor, motivasyonunuzu kaybetmeden bir adım geri çekilip büyük resme bakabilmek gerekiyor. Bu durum karşısında elimizdeki kısıtlı imkanları hedeflerimize hazırlanmak için kullanmaya karar verdik. Dünya Ralli Şampiyonası’nda İspanya ve İngiltere rallilerine katılıyoruz. WRC2 klasmanında yarışan ilk Türk takımı olacağız.

- WRC2’nin önemi nedir?

Dünya Ralli Şampiyonası (WCR) bu sporunun en üst platformudur. Tommy Makinnen, Colin McRae, Carlos Sainz ve Sebastien Loeb gibi efsanevi pilotlar buradan çıktı. WCR’yi besleyen alt kategorilerden en önemlisi WCR2. Burada R5 sınıfı otomobiller yarışır. Yarışmak için WRC2 kaydı yapılır ve en az yedi yarışta start alma zorunluluğu vardır. WRC2’ye bugüne kadar Türkiye’den katılan Türk pilot yok. Ülkemiz adına bir ilki gerçekleştiriyoruz.

- Yani önümüzdeki yıllarda Dünya Ralli Şampiyonası’nda bir Türk pilot göreceğiz.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışmak en büyük hedefimiz. Toksport WRT olarak bu yıl bir ilki gerçekleştirerek WRC2 klasmanında yarışacağız ve 2018 ve sonrası için hazırlıklarımızı yapacağız. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ülkemizi yurt dışında temsil eden yarışmacılar için çeşitli destek programları üzerinde çalışıyor, doğru koşullar sağlanırsa WRC’de bir Türk pilot görebiliriz.

- WRC2’de yarışan başka Türk takımı olmadı mı?

Hayır olmadı. Takımım Toksport WRT ve co-pilotum Burçin Korkmaz ile ekim ayında ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirdik. Yarışmacı olarak bizler için bir ilk olsa da,Toksport WRT, kuruluşundan bu yana Dünya Ralli Şampiyonası’nda, Avrupa Ralli Şampiyonası’nda, Ortadoğu Ralli Şampiyonası’nda sürekli otomobil yarıştıran bir takım. Sadece ralli değil pistte ve crosscountry yarışlarında da mücadele ediyor. Bu bakımdan Toksport WRT vizyoner, tecrübeli ve bilgili bir takım. Özetle işbirliği yapmak için en uygun takım.