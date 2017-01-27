Neslihan Günaydın Aka: Güvenli tek kalem ailemdir 

TRT1 ekranlarının günlük dizi filmi ‘Adını Sen Koy’ önemli bir izleyici kitlesine sahip olunca karakter oyuncularının da milyonlarca seveni oldu. Ekranların sevilen yüzü Neslihan Günaydın Aka, Cevriye Hala karakteriyle kısa sürede izleyicinin vazgeçilmezi oldu.

Birçok yapımda anne karakteriyle izleyicinin karşısına çıktınız. TRT1 ekranlarında ise hala karakteriyle sevenlerinizle buluşuyorsunuz. Bu sizin tercihiniz miydi?

Ben yedi buçuk yaşındayken kardeşim doğdu ve ben o günden itibaren resmen onun küçük annesi oldum. Çünkü annem bana özgüvenimin artması için kardeşimin sorumluluğunu vermişti. Okul toplantılarına vemaçlarına ben giderdim. Sonrasında ortaokul ve lise çağlarımda da hemen hemen bütün arkadaşlarım bana abla derdi (Aynı yaşta olmamıza rağmen) Bu anaçlık durumu bende çok yoğun anlayacağınız. Sanıyorum karakteristik yapımdan dolayı çekiyorum.

En iyi anne karakteri ödülünün de sahibisiniz bu sizin için ne ifade ediyor?

Şimdiye kadar 21 reklamda rol aldım. Hemen hemen yüzde 90’ında anneyi canlandırdım. Hatta o dönem hiçbir elemeye girmeden direkt set saati için ararlar ve reklam çekimi olduğunu söylerlerdi. Arka arkaya sürekli anneyi canlandırınca beni böyle bir ödüle layık gördüler. Tabii ki çok kutsal bir durum anne olmak ve ben de böyle bir ödül aldığım için onur duydum.

Genellikle aile temalı yapımlarda yer alıyorsunuz. Ailenin sizin için anlamı nedir?

Aile benim için kaledir. Kendimi güvende hissettiğim tek yerdir. Baba vardır hırsız girmez, anne vardır aç kalınmaz, kardeş vardır keyif eksik olmaz. Benim ailem İzmir’de yaşıyor. Elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum ama burnumda tütüyorlar. Allah başımdan eksik etmesin ailemi.

Gün geçmiyor ki dizi setlerinden bir kavga ya da aşk haberleriyle ortalık karışıyor. ‘Adını Sen Koy’ seti nasıl?

Ben diziye sonradan girdim. Girdiğimde doğal olarak oturmuş bir set vardı. Diziye dahil olacağım kesinleştiğinde ufak bir kaygı yaşadım açıkçası. Ama daha kostüm provasına gittiğimde yeğenimi oynayan Aykut İğdeli direkt halacığım gelmiş diyerek boynuma sarıldı. Set ekibinden oyuncu kadrosuna kadar herkes inanılmaz derecede kucak açtı bana. Oldukça huzurlu, sıcacık bir set bizimkisi.

Canlandırdığınız Cevriye Hala karakteri nasıl biri? Karakteri ortaya çıkarırken dikkat ettiğiniz unsurlar ve çevrenizde ‘Cevriye Hala budur, ekrana onu yansıtacağım’ dediğiniz kişi oldu mu?

Cevriye Hala, çok doğal, bütün tepkilerini anında yüzünde yaşayıp dile döken bir kadın. Halk insanı, şu ayıplar mı, bu kızar mı kaygısı gütmeyen bir kadın. Ben ilk defa cebimde biriktirdiğim, gözlemlediğim karakterleri değil, kendimi oynuyorum. Özel hayatımda da sürekli atasözleri söyleyen, ayol diye konuşan, hiç o ne der bu ne der diye düşünmeyen bir insanım. O yüzden Cevriye benim.

Reklam filmlerinizle sektörün yakından tanıdığı bir oyuncusunuz. Cevriye Hala karakterini reklamcılar keşfeder mi?

Reklamların oldukça halk tipi olmasından abartısız, ütopik olmayanından yanayım. Cevriye zaten doğal bir kadın. Keşfedilmemesi imkansız gibi bir şey.

Oyunculuktan sizine vazgeçirir?

Büyük konuşanı Allah sevmez derler. Ama sağlığım, fiziğim el verdiği müddetçe oyunculuktan vazgeçmem.

Zerrin Tekindor’u örnek alıyorum

Örnek aldığınız oyuncular var mı?

Elbette var Perran Kutman, Zerrin Tekindor başta olmak üzere birkaç tane isim var.

Oyunculukta çizdiğiniz bir yol var mı?

Ben yol çizmem, muhakkak çizilen bir yol vardır sadece ona yön vermeye çalışırım. Kaderciyimdir. Allah izin verdiği müddetçe de işimi son nefesime kadar yapmayı isterim. Yaşı olmayan bir mesleği icra ettiğim için ayrıca mutluyum.

Oyunculuk kariyerinde başarıya ulaşmak isteyen yeni isimlere ne tavsiye edersiniz?

Kalıcı olmak isteyenlere tavsiyem sabırlı olmalarıdır. Sabırla koruk, helva olur der eskiler (Cevriye’leştim).