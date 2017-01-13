Hafta bitmeden

20 OCAK - BALKAN EZGİLERİ BU SAHNEDE

Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, en sevdiğiniz şarkılarla 20 Ocak’ta Beyrut Performance sahnesinde. Kosova'dan göç edene kadar Türk derneğinin çocuk korosunda bulunan Türk kökenli Kosova doğumlu sanatçı Kardeş, repertuarında yer alan Türk sanat müziği ve Türkçe sözlü popüler bilinen şarkılar dışında Boşnakça, Arnavutça, Hırvatça Makedonca, Sırpça ve Roman şarkılarla da dinleyenlerin kulaklarının pasını siliyor.

14 OCAK - BONOMO RÜZGARI

Alternatif müzik sanatçısı Can Bonomo, bu akşam IF Performance Hall Beşiktaş'ta sahne alıyor. İlk albümü Meczup ile kalabalık bir takipçi kitlesi oluşturmayı başaran Bonomo, ikinci albümü ‘Aştan ve Gariplikten’ ile de aynı başarıyı yakaladı.

20 OCAK - DENİZİN ARKA YÜZÜ

Yılların eskitemediği sanatçılar arasında yer alan ve hala dillerden düşmeyen şarkıları ile herkesin sık sık anımsadığı Mirkelam, son albümü ‘Denizin Arka Yüzü’ ile müsikseverlerle buluşuyor. Usta şarkıcı 20 Ocak’ta IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde dinlenebilir.

24 OCAK - KUŞAĞININ EN SEVİLEN SANATÇISI İSTANBUL’DA

Virtüözitesiyle büyüleyen Fransız flüt sanatçısı Emmanuel Pahud, Almanya’nın seçkin oda müziği topluluklarından Kammerakademie Potsdam ile İş Sanat sahnesine bir kez daha konuk oluyor. Türkiye’deki klasik müzikseverlerin yakından tanıdığı Fransız flüt virtüözü 24 Ocak’ta dinlenebilir.

18 OCAK - UNUTULMAZ ŞARKILARLA…

Uzun yıllar yurtiçi ve yurtdışında, sokakta ve performans mekanlarında konserler veren halk sanatçısı Koray Avcı, 18 Ocak'ta Jolly Joker Sahnesi’nde. Sahne performansları, güçlü ve samimi yorumu ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, yeni albüm şarkıları ve yorumladığı unutulmaz eserlerle müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

GÖRMEDEN OLMAZ

16 – 22 OCAK - GÖÇMEN RENKLER

Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kosovalı altı ünlü ressamı Beşiktaş Belediyesi Kültür Merkezi’nde 16 Ocak’ta açılacak ‘’Göçmen Renkler/Ngjyra Emigrantë’ sergisinde bir araya getiriyor. Pesent Doğan, Daut Hamolar, Eşhref Qahili, Gültekin Serbest gibi isimler eserleriyle sergide olacaklar.

18 OCAK - ÖNCE BOŞLUK OLDU…

Massk Sahne bir başyapıta daha ev sahipliği yapıyor. İnsan kaçakçılığını konu alan ‘Önce Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi’, adlı oyun Talimhane Tiyatrosu tarafından ülkemize uyarlanıyor. Esra Bezen Bilgin ve Güliz Gençoğlu’nun başrollerinde yer aldığı oyun 18 Ocak’ta sahnede.

24 OCAK - ENKA’DA PERDELERİNİ AÇIYOR

Kültür sanatın daimi destekçisi ENKA Kültür Sanat, 24 Ocak’ta perdelerini bir kez daha tiyatroya açacak. Tiyatro Buluşmalarının ilk haftasında, son dönemin sevilen ve merak uyandıran oyunlarından İçerdekiler, Kundakçı ve O/Hakkâri’de Bir Mevsim, ENKA sahnesinde olacak.

18 – 25 OCAK - GİTARIN USTALARI İSTANBUL’DA

Akbank Sanat, ocak ayında gitarın dünyaca usta dört ismini ağırlıyor. Ortadoğu, Akdeniz, Brezilya ve Arjantin müziğine olan ilgisiyle tanınan dünyaca ünlü Alman gitarist Nora Buschmann’ın 18 Ocak’ta Herbie Hancock, Ron Carter, Benny Golson gibi caz devlerine eşlik etmiş olan ünlü Fransız gitarist Michel Perez, basçı Diego Imbert eşliğinde 25 Ocak’ta İstanbul’da olacak.

20 OCAK - BİR KADININ TRAJİKOMİK HİKAYESİ

Kemal Hamamcıoğlu’nun yazdığı, Şebnem Bozoklu ve Kerem Fırtına’nın başrollerinde yer aldığı TOY Prodüksiyon oyunu ‘Kaplan Sarılması’ tiyatro tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 20 Ocak’ta Toy İstanbul’da sahnelenecek oyun izleyiciyi sürprizlerle dolu bir kadının trajikomik hikayesiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

20 – 22 OCAK - TATİLİN EN KEYİFLİ OYUNU

Sömestr tatilinin en büyük ve en heyecan verici prodüksiyonu geliyor. Türkiye’nin ilk uluslararası standartlardaki müzikal prodüksiyonu Animals Musical, 110 kişilik dev kadrosuyla 22 ve 29 Ocak’ta UNIQ Hall’de. Müzikal Türkiye’de alışılagelmiş müzikal mantığını silip atmayı hedefliyor.

MEKAN

İTALYAN MUTFAĞI SEVENLERE

Mezzaluna, ocak ayına özel olarak hazırladığı şefin spesiyalleri menüsüyle İtalyan mutfağı severleri yine farklı lezzetlerle buluşturuyor. Mekanın İtalyan şefi Fabio Brambilla’nin özel spesiyallerinden oluşan menüsü sizi farklı tatlar denemeye çağırıyor. Fesleğen pesto ile lezzetlendirilen “Patlıcan ve domates ‘caponatalı’ karides ve kalamar salatası”, yemeğe keyifli bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir.

DÜNYANIN EN SEÇKİN MUTFAKLARI

İstanbul Marriott Hotel Şişli, 2017 boyunca misafirlerini her ay Dünya’nın farklı mutfaklarıyla buluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde Tay mutfağı ile başlayacak etkinlikler önümüzdeki aylarda İspanyol, Çin, Fransız, Türk, Meksika, Ortadoğu, Japon, Hint, İtalyan ve Alman mutfakları ile devam edecek.

AŞK DOLU BİR GECE

Restoranlar, kafeler, tasarım ve sanat galerileriyle dolup taşan tarihi Akaretler Sıraevler'in merkezinde yer alan W Istanbul, 14 Şubat’ta çiftleri Allen Hulsey & Ada Sanlıman sahne performansı ile romantik bir gece geçirmeye, W Lounge SUPERJAZZ a davet ediyor. Jazz sanatçısı Ada Şanlıman ve Allen Hulsey eşsiz performanları ve şarkıları ile eşlik edeceği gecede menü fiyatı ise 175 TL.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Anadolu Yakası'nda, ailece uzun zamanlar geçirebileceğiniz mekanların başında gelen Dalyan Club çocuklarınızın kaliteli vakit geçirmesi için birbirinden eğlenceli ve farklı etkinlikler düzenliyor. Siz Dalyan Club'te keyifli bir gün geçirirken çocuğunuzda Kids Club'ta uzman eğitmenler eşliğinde etkinliklerin tadını çıkarabilir. Ocak ayı boyunca her hafta cumartesi günleri gerçekleştirilecek etkinliklerde 14 Ocak Cumartesi günü Tabaktan Balık Yapımı, 21 Ocak Cumartesi günü Maske Yapımı, 28 Ocak Cumartesi günü Mukavvadan Tabak Altı etkinliği gerçekleştirilecek.

HEMEN OKUMALI

BİN GÖLGE BİR AYNA ARZU GENÇOSMAN

Dört yaşında okuma-yazmayı kendi kendine öğrenen ve 8 yaşında şiir yazmaya başlayan edebiyat dünyasının genç şairi Arzu Gençosman’ın, gelirinin tamamını kanserli çocuklara ithaf ettiği kitabı ‘Bin Gölge Bir Ayna’ çocuklara umut oluyor.

ARKADAŞIM OLACAKSIN VE ÖĞRETMENİM

BİR CANAVAR PETER BROWN

New York Times En İyi Resimli Kitap Ödülü dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olan ve kitapları New York Times Çok Satanlar Listesi’nde beş kez yer alan Peter Brown’un yazdığı ve resimlediği, Sevin Okyay’ın Türkçeleştirdiği ‘Arkadaşım Olacaksın ve Öğretmenim Bir Canavar’, raflardaki yerini aldı. Kitap, güne büyük bir heyecanla başlayan, ilerleyen saatlerde yeni bir arkadaş bulacağından fazlasıyla emin Lucy’nin hikâyesi anlatıyor.

MARY SHELLEY FRANKENSTEIN

Büyülü Fener Çocuk Klasikleri, klasik eserlerin en güzel örneklerini günümüz genç okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu koleksiyondaki kitaplardan biri, yazar Mary Shelley’nin 1818 yılında 21 yaşındayken yayımladığı ve yayımlandığı anda büyük başarı getiren ‘Frankenstein’.

KOD ADI: MATRUŞKA HULUSİ ŞENTÜRK

Kitap, yazar Hulusi Şentürk’ün kalemiyle bizleri 15 Temmuz Darbe girişiminin gerçek yüzüyle buluşturuyor. Yazar “15 Temmuz, iç içe geçmiş sayısız gizli ve akıl almaz ilişkinin bir bileşkesidir. Başka bir söyleyişle karşımızda basit bir bebekten ziyade iç içe geçmiş bir bebek demeti; karmaşık bir ağ, bir matruşka modeli bulunmaktadır” diyor.