Hafta bitmeden

21 OCAK /AÇIK HAVADA MÜZİK KEYFİ

Rock müziğin başarılı temsilcisi Gripin, bu akşam Trump Alışveriş Merkezi’nin açık hava terasında müzikseverlerle buluşuyor. Başarılı grup dünden bugüne sevilen şarkılarını bir kez daha hayranları için seslendirecek. Konsere katılım ise ücretsiz.

21 OCAK / BELÇİKALI GRUPTAN İSTANBUL ÇIKARTMASI

Son olarak Temmuz ayında ‘The Game’ single’ını yayınlayan Belçikalı elektronik pop grubu Oscar and the Wolf, Volkswagen Arena’nın etkileyici akustiği ve izleyiciyi içine çeken siyah küp atmosferinde Pozitif deneyimiyle bu akşam müzikseverlerle buluşuyor. Şimdiye kadar gerçekleşen bütün konserlerinin biletleri kısa süre içerisinde tükenen Oscar and the Wolf konseri için son biletler biletix.com ve Biletix satış gişelerinde.

21 OCAK / DEĞMESİN ELLERİMİZ

2007 yılında Model isimli rock müzik grubuna katılan ve Sertab Erener ve Demir Demirkan ile birlikte çalışma fırsatı bulduğu ‘Diğer Masallar’ albümünden yayınlanan ‘Değmesin Ellerimiz’ ve ‘Pembe Mezarlık’ şarkıları ülke çapında büyük ilgi gören Fatma Turgut şimdilerde yoluna tek başına devam ediyor. Turgut, en sevilen şarkıları ile bu akşam Jolly Joker İstanbul sahnesinde.

21 OCAK / ÜÇ BAŞARILI İSİM AYNI SAHNEDE

Göksel, Mabel Matiz ve Kalben bu akşam Zorlu PSM Ana Tiyatro’da sevenleriyle buluşuyor. Yerli müzik sahnemizin bu üç başarılı ismi, birbirini takip eden üç ayrı konser gerçekleştirecek. Pop müziğinin başarılı isimleri bu özel gecede kulakların pasını silmeye hazırlanıyor.

EĞLENCELİ AKTİVİTELER

Tatilde Optimum AVM’ler ve Piazza AVM’ye gelen çocuklar eğlenceli aktivitelerle buluşuyor. İstanbul Optimum minik ziyaretçileri için Mini Sürüş Akademisi düzenlerken, İzmir Optimum Candy Crush, Adana Optimum Emojilerle Çılgın Eğlence, Ankara Optimum Angry Birds etkinliğiyle minik misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

KÜÇÜK KORSANLAR

Watergarden İstanbul, “Hayata Yepyeni Bir Tat” sloganıyla hayatımıza lezzet ve eğlence katmaya devam ediyor. Korsan Adası sömestir tatilinde çocukları eğlenceli, bir o kadar da maceralı bir serüvene davet ediyor. Çocukların keyifle vakit geçirmesi için Taze Pazar katında bulunan etkinlik alanına bir korsan adası inşa eden mekân, İstanbul, birbirinden eğlenceli aktivelerle korsan adasını adeta bir eğlence merkezine dönüştürüyor.

KUKLA VE MASKELER DİLE GELİYOR

Türk tiyatrosunun duayen ismi Ali Poyrazoğlu’nun Kukla ve Maske Sergisi, yaratıcılık atölyesiyle 5 Şubat’a kadar Akasya’da ziyaretçilerini bekliyor. Ayrıca ünlü tiyatrocu 20 Ocak-5 Şubat 2017 tarihleri arasında altı farklı günde 3 seans olarak düzenlenecek yaratıcılık atölyesinde8-13 yaş arasındaki çocuklarla bir araya gelecek.

29 OCAK / MAŞA İLE KOCA AYI

Çocuklar karne sevincini 29 Ocak’a kadar Maşa ile Koca Ayı’nın Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan muhteşem sahne şovuyla Trump Alışveriş Merkezi’nde yaşayacak. Eğlence, aksiyon ve maceralarla dolu muhteşem şovun ardından Maşa ile Koca Ayı, çocuklarla fotoğraflar çektirecek, posterlerini hediye edecekler.

KIYAFETLERİNİZLE DESTEK OLUN

Korunmaya muhtaç çocuklara sağlıklı bir aile ortamı sunan ve anne şefkati veren Koruncuk Vakfı’na destek olmak için, 1 Şubat’ta İstanbul Teşvikiye’deki Rack Istanbul’da Garage Sale düzenliyor. Bu etkinlik sonucunda kıyafetlerin satışından elde edilen gelirin tamamı Koruncuk Vakfı’na bağışlanıyor.

21 OCAK / TİYATRO TUTKUNU MİNİK SANATSEVERLERE

Çocukların sömestir tatilini daha eğlenceli ve keyifli geçirmelerini sağlamak amacıyla Leyla Gencer Opera ve Sanat merkezinde birçok oyun yer alıyor. Bugün Sinderella, yarın Balerin Prensesler, 23 Ocak’ta Kutup Masalı, 25 Ocak’ta Oz Büyücüsü, 26 Ocak’ta Çirkin Ördek Yavrusu, 27 Ocak’ta ise Çizmeli Kedi Müzikali minik sanatseverleri bekliyor.

21 OCAK / TÜRK RESSAMLAR MİNİKLERİ BEKLİYOR

İstinye Park, 2017 senesinde Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu’nda yer alan ünlü Türk ressamları ve eserleri ile tasarlanan atölye programı ile çocukları buluşturuyor. Atölyelerin ikincisi bugün ve yarın tarihlerinde Osmanlı-Türk kültür ve sanat dünyasının en önemli ismi sayılan Osman Hamdi Bey’in ‘Arzuhalci’ eserinin sergilenmesiyle başlayacak.

HEMEN OKUMALI

101 AHLAK İKİLEMİ- MARTIN COHEN

İngiltere ve Avustralya’da çeşitli üniversitelerde ders verdikten yazarlığa yönelen İngiliz felsefeci ve editör Martin Cohen’in ‘101 Ahlak İkilemi’ adlı kitabı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitapta toplam 101 ahlak ikilemi yer alıyor.

SIRADAN ZAFERLER - MANU LARCENET

Çizgi romanın Cannes’ı sayılan Angouleme’de büyük bir ödül kazanıp ve 2015 yılında Fransız yönetmen Laurent Tuel tarafından filme uyarlanan roman, 20’li yaşlarında bir fotoğrafçı olan Marc’ın hikayesini anlatıyor. Çizimler, karakterleri karikatürize bir şekilde resmediyor.

YASEMİN VE AYÇEKİRDEĞİ- MUHENNED AL-AKUS

Yazar Muhenned Al-Akus’un kaleme aldığı ‘Yasemin ve Ayçekirdeği’ ilkbaharın mutluluğunu yaşayan Yasemin’in maceralarını anlatıyor. Baharın ilk günlerini evinin balkonunda tıpkı bir yıldız gibi sabahlayarak bekleyen Yasemin’in maceraları anlatılıyor.

ÇOK MU ÇIPLAK-PELİN ERDOĞAN

Pelin Erdoğan, uzun yıllar boyu biriktirdiği erkek şiddeti haberlerini hikâyeler haline getirdi. Hepimizin civarında bol miktarda bulunan ama gazetelere düşene kadar yokmuş gibi davranılan hikayeler, Erdoğan’ın kalemiyle yeniden hayat buluyor.

BOĞAZ MANZARASINA KARŞI İTALYAN DAĞ EVİ

İtalyan Dağ Evi Alpi, içinizi ısıtacak kış menüsü ve addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi imzasıyla Eataly’deki yerini aldı. Boğaz manzarasına karşı geleneksel yemek ve tatlı çeşitleriyle, İtalyan kahvesi veya özel kokteylleri tatmak için şömine önündeki yerinizi alabilirsiniz.

KIŞ AYLARINA ÖZEL ÇAYLAR

Big Chefs’ in yenilenen kış menüsünde yer alan çayların mükemmel bitkisel karışımları kış aylarına damga vurabilir. Taze zencefil, yeşil çay, kuru portakal kabukları, taze limon ve taze nane yaprakları ile hazırlanan Zencefilli Hayat Çayı, sağlıklı içeriği ile kış günlerinin şifa kaynağı haline gelirken, lezzeti ile keyifli sohbetlere eşlik ederek damaklarda iz bırakabilir.

ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE KOKUSUNA NE DERSİNİZ

“Kendini Şımart” mottosuyla yola çıkan David People Coffee & Food, dünyanın farklı yörelerinde yetiştirilmiş kahve çekirdeklerini kendi harmanlayıp, kahve severler ile şubelerinde buluşturuyor. Kolombiya, Brezilya, Kosta Rika, Etiyopya, Kenya ve benzeri yörelerden özenle seçilen kahve çekirdeklerini kendi öğüten marka, kahve severlerin kendilerini iyi hissedeceği ve keyifle kahve tüketeceği atmosfer sunuyor.

SEVGİLER GÜNÜNE ÖZEL MENÜ

Moğol barbeküsü konseptinin Türkiye’deki temsilcilerinden Go Mongo, 14 Şubat’ta sevgililere özel menüsü ile fark yaratmak istiyor. Barbeküden tatlıya benzersiz lezzetlerle romantik bir gece vaat eden restoran, çiftlerin gece boyunca çekilmiş polaroid fotoğraflarını da hediye ediyor. Kıymalı Çin Mantısı, Moğol Barbeküsü (BBQ), ‘Yapış Yapış Çikolata’ adlı tatlısından oluşan özel Sevgililer Günü Menüsü bu özel günde sevenleri bekliyor.

UZAK DOĞUNUN BÜYÜLEYİCİ LEZZETLERİ

Japonca’da ‘’hadi gidelim’’ anlamına gelen YadaSushi, Uzak Doğu’nun büyülü dünyasından en özel üç mutfağın ruhunu ve enerjisini taşıyor. Çin, Japon ve Thai mutfağının eşsiz karışımını sunan mekân, profesyonel şefler tarafından hazırlanan özel lezzetlerini misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor. Hindistan cevizi sütü, yeşil köri ezmesi, logos ve fesleğenden oluşan Grouper Soup, Ebi Tempura, Sushi Roll ve Japon mayonezinin birleşmesiyle oluşan Volcano Roll sizleri bekliyor.