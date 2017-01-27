Hafta bitmeden

BİRBİRİNDEN ÖZEL DÖRT KONSER

30 – OCAK - Emel Sayın- Yavuz Bingöl- Hilal Özdemir- Kubilay Dökmetaş-

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, bu hafta ‘Bin Yılın Ozanları’ programı ile 30 Ocak’ta Yavuz Bingöl’ü, ‘Dört Mevsim Türküler’ başlıklı konseriyle 1 Şubat’ta Hilal Özdemir’i, “Makam Zamanı” adlı proje ile 3 Şubat’ta günü Emel Sayın’ı ve “İstanbul’da Pazar Günleri” kapsamında da 5 Şubat’ta Kubilay Dökmetaş’ı sahnesinde konuk ederek İstanbullu sanatseverlerle buluşturuyor.

28 OCAK - YENİ NESİL KURTOĞLU

Müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan, Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu Aydın Kurtoğlu bu akşam Trump Cadde sahnesinde. ‘Yak’ isimli şarkısıyla müzik listelerinde yükselişini sürdüren Kurtoğlu’nın konserine katılım ise ücretsiz.

1-3 ŞUBAT MÜZİK, EĞLENCE VE DANS BİRARADA

Radyo Eksen DJ’leri bu akşam senenin ilk Radyo Eksen Partisi için kabine geçiyor. İçlerinden geldiği gibi çalan DJ’ler müzikseverleri eskiden yeniye indie ska, alternatif, punk, klasik rock dinlemeye Babylon’a davet ediyor. Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören Fas asıllı sanatçı Hindi Zahra 1 ve 2 Şubat’ta renkli performansıyla Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars 3 Şubat Cuma akşamı Babylon’da sahne alıyor.

28 OCAK - DEĞMESİN ELLERİMİZ

Mall of İstanbul’da yer alan MOİ Sahne’de, Pera Event organizatörlüğünde Fizy kış konserleri kapsamında bugün Fatma Turgut konseri düzenlenecek. ‘Model’ grubuyla birlikte yaptığı ‘Değmesin Ellerimiz’ ve ‘Pembe Mezar’ gibi şarkılarla geniş kitlelerce tanınan şarkıcı dinleyenlerin kulaklarının pasını silmeye hazırlanıyor.

14 ŞUBAT - AŞK’A ŞARKILAR

Zorlu PSM, çok özel bir gecede çok özel bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türk pop müziğinin en başarılı isimlerinden Kenan Doğulu, 14 Şubat Salı akşamı, Zorlu PSM Ana Tiyatro Sahnesi’nde sahne üstü ayakta konseptiyle müzikseverlerle buluşacak. Doğulu, Atlantis Yapım ve Zorlu PSM işbirliğiyle, Sevgililer Günü’nde 23 yıllık profesyonel sanat kariyerindeki birbirinden özel şarkılarını seslendirecek.

28 OCAK - AŞK MI LAZIM

Geçtiğimiz kasım ayında Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan ikinci albümü “Sahiden” ile hayran kitlesini her geçen gün arttıran, Türk pop müziğinin sevilen ismi Buray, hayranları ile buluşmaya devam ediyor. ‘1 Şişe Aşk’ ve ‘Aşk Mı Lazım’ şarkıları dillerde pelesenk olan şarkılarıyla başarılı şarkıcı 28 Ocak’ta Aramızda, 31 Ocak’ta Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, 3 Şubat’ta da Moi Sahne.

HER AŞK BİRAZ KOMİKTİR

Yetişkinler için komedi oyunu ‘Her Aşk Biraz Komiktir’ ve çocuklar için ‘Pepee’ oyunu hafta sonu sanatseverlerle buluşacak. Yarın saat 13.00’te çocukların televizyon ekranlarında severek izlediği Pepee’nin sahneye uyarlanmış oyunu 19.00’da kadın-erkek arasında yaşanan ve çözülemeyen olayları komedi diliyle aktaran yetişkin komedi oyunu ‘Her Aşk Biraz Komiktir’ sahnede olacak. İrfan Yargı’nın yazıp yönettiği oyunda, Hande Katipoğlu, İrfan Yargı, Begüm Öner, Kerem Poyraz Kayaalp ve Atilla Pekdemir rol alıyor.

HEARTBREAK HOTEL

Çizgi romancı ve mimar Çağrı Coşkun, solo sergisiyle UNIQ İstanbul’daki UNIQ Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Mesleki rutinini kırmak, bağımsızlaşmak ve üretmek için yola çıkan Coşkun’un eserleri ‘Heartbreak Hotel’ sergisiyle ziyaretçilerini bekliyor.

HEMEN OKUMALI

ÇUBUK KÖPEK DONUT PEŞİNDE-TOM WATSON

Pena Yayınları, Çubuk Köpek serisine bir yenisini ekledi. Eğlenceli hikâyeleriyle büyükleri de içinde olmaya çağıran, çocukların vazgeçilmez dostu “Çubuk Köpek”in yeni macerası, ‘Çubuk Köpek Donut Peşinde’ raflarda yerini aldı.

PLAN-ÇİÇEK SEKBAN

Diriliş Kehaneti ve Etemenanki kitaplarının yazarı Çiçek Sekban üçüncü kitabı ‘Plan’ ile sürükleyici, şaşırtıcı ve benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor. Kitap, dünyanın da bir ruhu olduğunu bilseydik; ona tüm bu eziyetleri yapar mıydık? düşüncesiyle yola çıkıyor.

ARAYIŞ-ARDA EREL

İlk kitabı ‘Senin İçin’le büyük bir okuyucu kitlesine ulaşan Arda Erel’in ikinci kitabı ‘Arayış’ 6 Şubat günü tüm kitapçılardaki yerini alıyor. İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan kitap, başımıza gelen her şeyin, aslında kendi seçimlerimiz olduğunu hatırlatıyor, yani içimizden geçen her ne ise onu yaşadığımızı.

ÖNCEKİ KIZ-JP DELANEY

Yazar JP Delaney’nin 2016 Frankfurt Kitap Fuarı’nda en çok konuşulan kitabı ‘Önceki Kız’, şubat ayında okuyucularıyla buluşuyor. Kitap, hayatında bir dönüm noktasında olan Emma ve Jane’nin geçmiş ve gelecekteki hikâyelerini konu alıyor.

AKLIMDA KALMASIN OYUN VE SPOR BİR ARADA

Florya’da denize sıfır konumu, lezzetli yemekleri, 8 farklı spor stüdyosu ve eğitici oyun merkezi ile çocuklu ailelerin konsept yaşam merkezi Code, sömestir tatilinde de aileleri bekliyor. Dört farklı konsepti tek çatı altında toplayan mekan, çocuklar için özel eğitmenler eşliğinde oyun ve spor ile iç içe bir program hazırlıyor.

HER CUMARTESİ LATİN RÜZGARI

Conrad İstanbul Bosphorus’da dans, müzik, eğlence ve hareketi bir arada yaşayacağınız Latin rüzgarları başlıyor. Porto Riko ve Küba başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinden çıkan Tango, Cha Cha ve Salsa danslarını öğrenmek isteyenler Sağlık Kulübü’nde buluşuyor. Dersler her pazartesi ve salı günü saat 19:00’da ve her cumartesi 16:00’da gerçeleşecek.

ŞÖLEN HAVASINDA ÖĞLE YEMEĞİ

İstanbul Taksim’de yer alan Grand Hyatt İstanbul, konumu itibariyle şehrin gürültüsünden uzak 34 isimli restoranında özel menüler hazırlıyor.

34 Restoran, üç çeşit yemekten oluşan küçük porsiyonlar&büyük lezzetler adını verdiği yeni menüsünü 34 TL’den başlayan fiyatlarla sunuyor.

BOĞAZDA AİLECE KAHVALTI KEYFİ

Yarıyıl tatilinde ailece keyifli dakikalar geçirmek isteyenlere İstinye sahilinde yer alan Balık Restaurant Serpme Kahvaltısıyla birbirinden lezzetli yemekler sunuyor. Mekan, hem kahvaltı menüsü hem de balık sofralarıyla boğazda keyifli vakit geçirmek isteyenleri bekliyor.

ZİRVEDE SÖMESTİR TATİLİ

Karne heyecanını ve yarıyılın yorgunluğunu eğlence ve aktivitelerle çıkartmak için Alkoçlar Uludağ Otel sizleri bekliyor. Kayak pistlerine hakim konumuyla kayak tatilini ailece yapmak isteyenleri bekleyen otel, ücretsiz grup kayak dersleri ve ekipman imkanı ile misafirlerine ayrıcalıklı bir tatilin kapılarını aralıyor.

HAYALLER ŞEKİL ALSIN

Çocukların el becerisini geliştirmek, onları sanata yönlendirmek ve hayal güçlerini zenginleştirmek için en özel malzemeler arasında yer alan kil özellikle okul öncesi eğitimde büyük önem taşıyor. Neşe Erberk Eğitim Kurumları’nda şubat ayına özel olarak gerçekleştirilecek olan ücretsiz kil atölyeleri 3-6 yaş arası çocukların katılımıyla yapılacak. 30 dakikalık bireysel atölyelerle, çocuklarınızın yaratıcılıkları destekleyin.

HAYVANAT BAHÇESİ MÜZİKALİ

Sömestre tatili ile birlikte Metroport Çocuk Karnavalı başladı. Hayvanat Bahçesi Müzikali, Edding ile Tasarım Atölyeleri, Parti Hayvanları Oyunu gibi pek çok eğlence dolu etkinlik çocukları bekliyor. İki haftalık yarıyıl tatili süresince her çarşamba, perşembe ve cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında yerinizi alın.

DEDEKTİF MİNİKLER

Marmara Forum, yarıyıl tatiline eğlencesi bol bir etkinlikle merhaba diyor. 5 Şubat’a kadar sürecek etkinlik ile çocuklar, gizem dolu bir macerada ipuçlarını çözerek çılgın bilim adamının dünyayı değiştirecek büyük icadını kaçıran kişiyi bulmaya çalışacaklar. Çocuklar, giyecekleri kostümler ve kullanacağı malzemelerle kendilerini dedektif gibi hissedecek.