Hafta bitmeden
Birbirinden iddialı oyunlar bu hafta yine sizlerle buluşuyor. Unutulmaz konserlerden, keyifli tiyatro oyunlarına, leziz yemekler sunan mekanlardan, Hollanda sinemasına kadar birçok etkinlik sizleri sekliyor. Hafta bitmeden biletler tükenmeden yerinizi alın.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
8 ŞUBAT - KARADENİZ GECESİ
Karadeniz müziğinin sevilen grubu Koliva, bugün 18.30’da Trump Cadde’de sahne alacak. Karadeniz müziğinin en sevilen şarkılarını seslendirecek Koliva, dinleyicilerine yeni ve zengin repertuvarları ile birlikte Karadeniz müziğinin yanı sıra çeşitli halk müziği ezgileri de vaat ediyor. Konsere katılım ise ücretsiz!
8 ŞUBAT - GENÇ YETENEKTEN KONSER
Sekiz yaşında piyano çalmaya başlayan genç yetenek Hakan Başar, 8 Şubat’ta Akbank Sanat’ta müzikseverlere unutulmaz bir konser verecek. Basta Eren Turgut, davulda ise Alkan Başar’ın eşlik edeceği genç piyanist caz standartlarından oluşan bir repertuar ile izleyici ile buluşacak.
13 ŞUBAT - GENÇ YETENEKLERDEN DEV KONSER
13 Şubat Pazartesi akşamı ‘Forte 24 Genç Yetenek’ projesi yararına, Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi ev sahipliğinde, dünyaca ünlü keman sanatçısı Prof. Cihat Aşkın’ın sanat yönetmenliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı’nın yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleşecek Gecede sahneyi Halit Ergenç ve ve Zuhal Olcay paylaşacaklar.
9 ŞUBAT -KULAKLARINIZIN PASI SİLİNSİN
Eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla Nil Karaibrahimgil, 9 Şubat Perşembe, Glastonbury Festivali, Nobel Barış Ödülleri töreni gibi uluslararası sahnelere çıkan Omar Souleyman ise 10 Şubat Cuma gecesi bir kez daha Babylon’da müzikseverlerle buluşuyor
10-11 ŞUBAT - HEM GÖZE HEM KULAĞA
Mall of İstanbul’da yer alan MOİ Sahne, tiyatro oyunlarına, konserlere ve sahne gösterilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 10 Şubat’ta Pera Event organizatörlüğünde Fizy Kış Konserleri kapsamında Kalben konseri, 11 Şubat’ta çocukların merakla izlediği Canım Kardeşim Müzikali 2 ve 1000’de 1 Gece Diyalogları sizleri bekliyor.
9 ŞUBAT - EROL EVGİN’DEN ANLAMLI KONSER
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, Kayseri’de yaşanan terör saldırısı nedeniyle ertelediği, TİM Show Center konserini 9 Şubat Perşembe akşamı verecek. Evgin, müzikseverlere sürprizler de hazırladığı konserinde ölümsüz şarkılarını ve pop müzik klasiklerini seslendirecek.
11 ŞUBAT - AŞK ŞARKILARI VE ÖYKÜLER
İş Sanat’ın edebiyat ve müziği buluşturduğu proje Sevgililer Günü’nden önce Sunay Akın ve İlhan Şeşen’in imzalarıyla izleyicilere sunulacak. Sunay Akın, kendine has şaşırtıcı üslubuyla İstanbul Boğazı’ndan Ay’a kadar ulaşan aşk öyküleri anlatacak. Usta müzisyen İlhan Şeşen de bu öykülere gitarıyla eşlik edecek. Sözcükler ve notalar eşliğinde duygu dolu bir gece vadeden konser, 11 Şubat perşembe akşamı İş Sanat’ta.
4 ŞUBAT -ÇOCUK MÜZİKALLERİ FESTİVALİ
Çocukların hayal dünyalarına renk katacak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak ‘Bal Arısı’ Müzikali bugün Leyla Gencer Sahnesi’nde. Doğayı yeniden canlandırmak isteyen Bal arısı Şibal ve Habal’ın maceralarını anlatan oyunun biletlerin Biletix’te.
9 ŞUBAT - 7/24 SANAT
Türkiye’de fonksiyonel sanat üzerine yapılan tek sergi olan ‘SANAT 7/24 Vol.5’ ARMAGGAN Art & Design Gallery’de açılıyor. Genç sanatçı ve tasarımcıları desteklemek amacıyla kurulmuş olan galeri, 9 Şubat Perşembe günü sanatseverlerle buluşuyor.
4 ŞUBAT - SANATSEVER MİNİKLERE
Trump Alışveriş Merkezi’nin özel çocuk katında bu hafta sonu da birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar ‘Ahşap Oyuncak Atölyesi’ ile kendi oyuncaklarını tasarlayacak, bugün ‘Cesur Farecik-Cik-Cik’, yarın ise ‘Uçan Adam’ adlı tiyatro oyunu ile sanatla iç içe iki gün geçirecekler.
4 ŞUBAT - YAKIN DÖNEM HOLLANDA SİNEMASI İSTANBUL’DA
Akbank Sanat, 11-25 Şubat tarihleri arasında, Yakın Dönem Hollanda Sineması’na ev sahipliği yapıyor. Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte; Maraton, Bay Twister- Eğlenceli Sınıf, Finn, Soff ve Neydi O Günler isimli beş film Hollandaca orijinal ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.
MEKAN BOĞAZA KARŞI SİHİRLİ LEZZETLER
Adını zanaatkârların üretimlerini gerçekleştirdikleri yerden esinlenerek alan Atelier Real Food Restoran, ‘Boğaza Karşı Sihirli Lezzetler’ teması ile hem göze hem de damaklara hitap edecek, 9 Şubat’ta sürprizlerle dolu bir akşam yemeğine ev sahipliği yapıyor. Executive Şef Selami Güleryüz’ün bu geceye özel hazırladığı 5 aşamalı menüsü ve Sihirbaz Kubilay Tunçer de ‘Mini Sihir Şovu’ ile misafirleri ağırlayacak.
ŞANS GETİREN BAMBU ÇUBUKLARI
SANDA SPA, 14 Şubat’ta sevdikleri için iyi hissettirecek, özel bir hediye arayanları Bamboo Miracle masajını keşfetmeye çağırıyor. Şans getirdiğine inanılan bambu çubuklarıyla uygulanan Bamboo Miracle masajı, cilde ipeksi bir yumuşaklık katarken negatif enerjiyi uzaklaştırıp rahatlamaya da yardımcı olabilir.
ROMAN TİK BİR BULUŞMAYA
İstanbulluları keyifli ve şık ortamıyla fetheden Fenix, eşsiz menüsü ve özenle hazırlanan kokteylleri ile Sevgililer Gününde de misafirlerini bekliyor. Şık dekorasyonu ile mekân, Güney Amerika mutfağını yorumladığı menüsü ve eşsiz ambiyansıyla romantik bir buluşmaya ev sahipliği yapabilir.
HEMEN OKUMALI
Kadınlar Sever Hikayesi Olan Şeyleri
Erhan Sertbaş’ın yeni romanı ‘Kadınlar Sever Hikayesi Olan Şeyleri’ Sola Yayınları etiketi ile Şubat ayında raflarda yerini alacak.Yazar yeni yapıtında yalan konusu üzerinde duruyor. Kitap şimdiden bu ayın iddialı yapımları içinde gösteriliyor.
Kaytansızlar
Yazar Remzi Karabulut’un imla kurallarını uygulamadan yazdığı kitabı ‘Kaytansızlar’ Sola Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Soru işareti ve ünlem gibi noktalama işaretlerine yer vermeyen kitapta virgüller de olabildiğince az. Farklı bir şeyler okumak isteyenlere tavsiye edilir.
Kesmeşeker
Yazar Eddi Anter’in yedinci romanı ‘Kesmeşeker’ hayatın kimi zaman zor ve acılarla dolu olabileceğini gözler önüne sererken, bir çocuğun umudunu kaybettiği anlarda birden nasıl yeniden anlam kazanabileceğini ustalıkla anlatıyor.
Plan
Çiçek Sekban üçüncü kitabı ‘Plan’ ile sizi sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Dünyanın da bir ruhu olduğunu bilseydik; ona tüm bu eziyetleri yapar mıydık? Kozmik enerjinin ruhumuzla eşdeğer olduğunu hissedebilseydik ona annemiz gibi sarılırdık fikrinden yola çıkıyor.
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