Hafta bitmeden

8 ŞUBAT - GENÇ YETENEKTEN KONSER

Sekiz yaşında piyano çalmaya başlayan genç yetenek Hakan Başar, 8 Şubat’ta Akbank Sanat’ta müzikseverlere unutulmaz bir konser verecek. Basta Eren Turgut, davulda ise Alkan Başar’ın eşlik edeceği genç piyanist caz standartlarından oluşan bir repertuar ile izleyici ile buluşacak.

13 ŞUBAT - GENÇ YETENEKLERDEN DEV KONSER

13 Şubat Pazartesi akşamı ‘Forte 24 Genç Yetenek’ projesi yararına, Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi ev sahipliğinde, dünyaca ünlü keman sanatçısı Prof. Cihat Aşkın’ın sanat yönetmenliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı’nın yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleşecek Gecede sahneyi Halit Ergenç ve ve Zuhal Olcay paylaşacaklar.

9 ŞUBAT -KULAKLARINIZIN PASI SİLİNSİN

Eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla Nil Karaibrahimgil, 9 Şubat Perşembe, Glastonbury Festivali, Nobel Barış Ödülleri töreni gibi uluslararası sahnelere çıkan Omar Souleyman ise 10 Şubat Cuma gecesi bir kez daha Babylon’da müzikseverlerle buluşuyor

10-11 ŞUBAT - HEM GÖZE HEM KULAĞA

Mall of İstanbul’da yer alan MOİ Sahne, tiyatro oyunlarına, konserlere ve sahne gösterilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 10 Şubat’ta Pera Event organizatörlüğünde Fizy Kış Konserleri kapsamında Kalben konseri, 11 Şubat’ta çocukların merakla izlediği Canım Kardeşim Müzikali 2 ve 1000’de 1 Gece Diyalogları sizleri bekliyor.