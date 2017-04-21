Hafta bitmeden
Kulaklarımızda çocukların neşe dolu kahkahalarıyla yeni bir haftaya başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelin bugünden planımızı yapalım, miniklerin enerjisiyle günü yakalayalım.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
ÇOCUKLARIN DÜNYASINA RENK KATIN
Koku firması Froma F&F, Çocuk Bayramı haftasında Koruncuk Vakfı beş-sekiz yaş arası çocuklarını ‘Koku Adası’ adlı kukla tiyatrosuyla buluşturuyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde kokunun insan hayatındaki önemine dikkat çeken marka, Koruncuk Vakfı himayesindeki Koruncukköy Bolluca’daki düzenlediği bu etkinlikle birçok çocuğun ileride keyifle hatırlayacağı bir etkinlik yapmaya hazırlanıyor.
ŞİRİNLERLE TANIŞMAYA HAZIR MISINIZ
Beyazperdede ‘Şirinler Kayıp Köy’ ile sevenleriyle buluşan çizgi film, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bugün ve yarın Panora AVM’de. Saat 13.00’ten 20.00’ye kadar yedi seans şeklinde devam edecek olan filmin yanında minik misafirler, etkinlik alanında birçok aktivite yapmanın keyfini de yaşayabilecek.
DİLLERDEN DÜŞMEYEN ŞARKILARIYLA…
MOİ Sahne birbirinden keyifli tiyatro oyunları, konserler ve sahne gösterileriyle bu hafta da sanatseverleri bekliyor. Bugün saat 21.00’da Fizy Kış Konserleri kapsamında düzenlenecek konserde dillerden düşmeyen şarkıları ile usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nu ağırlayacak mekân, yarın ise saat 13.00’da çocuk oyunu ‘Canım Kardeşim Müzikali 2’ ile çocuklarla buluşacak.
FENOMEN OYUN SİZİ BEKLİYOR
İstanbul Optimum, bugün ve yarın 12.00’dan 20.00’a kadar gerçekleşecek Angry Birds aktivitesiyle minik misafirlerini tüm dünyada milyonları saran fenomen oyunun kahramanları Angry Birds ile buluşturacak. Optimum’dan 50 TL ve üzeri alışveriş yapan aileler danışmaya uğrayarak çocuklarına devasa sapanlarla Angry Birds oynama keyfini yaşatabilir.
ÇAĞLA ŞİKEL’DEN MASALLAR
Kanyon, bu yıl 23 Nisan için çocukların hayal dünyasına katkıda bulunacak bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Anlatıcılığını Çağla Şıkel’in üstleneceği hem eğlenceli hem de öğretici bir masal yolculuğuna katılarak farklı bir deneyim yaşamak isteyen tüm çocukları bugün sinemaya bekliyor. Şıkel çocuklara “Uyku Şampiyonasına Katılan Çocuk” adlı masalı anlatacak.
MİNYATÜR BEBEK EVLERİMİZ
Faber-Castell’in Oyuncak Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi ve Sabancı Müzesi’nde hayata geçirdiği Yaratıcılık Atölyeleri bayramı sanatla karşılıyor. Bugün gerçekleşecek ‘Minyatür Bebek Evlerimiz’ tasarım atölyesinde çocuklar bebek evlerinin tarihsel süreçteki değişikliğini gözlemleyip üzerinde sohbet edecek, ahşap malzemeleri kullanarak kendi minyatür bebek evlerini tasarlayabilecek. Saat 11.00’de başlayacak atölyeye 3-6 yaş grubu çocuklar aileleriyle, 7-12 yaş grubu çocuklar tek başlarına katılabilecek.
DÜNYA KLASİKLERİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIYOR
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir konserle kutlayacak. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’in, Howard Griffiths’in Çocuklar İçin Müzikli Masal ‘Cadı ile Maestro’ eserinde anlatıcı olarak sahneye çıkacağı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri yarın 16.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşacak. Mozart, Bach ve Howard Griffiths eserlerinin icra edileceği konserde piyano sanatçısı Kaan Baysal ve keman sanatçıları Elfida Su Turan İle İdil Olgar sahnede olacak.
23 NİSAN ATÖLYELERİ
Eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmaları ile çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için zengin bir program hazırladı. ‘Beethoven ile Müzik ve Resim Yolculuğu’, ‘Sihirli Sanat Kolyemi Kendim Yaptım’, ‘Maestro Makaronetti ile Şef Sensin’, ‘Ailece Mozaik Atölyesi’, ‘Sarkis Su İçinde Suluboya Atölyesi’ gibi eğlenceli ve yaratıcı pek çok atölye çalışması çocukları bekliyor.
PENGUENLER MİNİKLERİ BEKLİYOR
İstanbul Akvaryum, 23 Nisan’a özel gerçekleştirilecek sürpriz etkinliklerin yanı sıra, Türkiye’nin ilk Gentoo soğuk iklim penguenleri ile birlikte 17 bin canlı türünü de keşfetmeye davet ediyor. Arı Maya ve Robin Hood özel aktiviteleri, bugün ve yarın Batı Atlantik ana panel önünde 12:00, 13:30,15:00,16:30 olmak üzere iki gün, dört ayrı seansta çocuklar ile buluşacak.
EĞLENCELİ GRUP İSTANBUL’A GELİyor
Büyük bir partiye dönüşen canlı şovları ile kalpleri fetheden Molotov Jukebox, Türkiye turnesine başlıyor. Game of Thrones’, ‘Harry Potter’ gibi dizi ve filmlerin tanıdık yüzü Natalia Tena’nın önderliğinde, dünya sahnelerinin tozunu attıran topluluk, Double Dare adlı EP’lerinin ardından David Bowie, Finley Quaye ve Jonathan Quarmby ile bir araya gelerek ikinci EP’leri ‘Bang!’i yayınladı. Grup, 26 Nisan’da İzmir Ooze Venue, 28 Nisan’da Dorock XL’da, 29 Nisan’da ise Ankara If PerforV mance Hall’da sahne alacak.
ACIYI SEVMEK OLUR MU
Palladium Ataşehir, ‘Music On The Bridge’ sahnesindeki konserlerine Mehmet Erdem ile devam ediyor. 2012 yılında yaptığı iddialı çıkış ile tüm müzik ödüllerini tek tek toplayan ve sayısız konsere imza atıp zirveden inmeyerek müzik camiasının sevilen isimlerinden olmayı başaran Erdem, bugün saat 19:00’da sevenleriyle buluşacak.
MEKAN
SOKAK LEZZETLERİ SİHİRLİ FİYATLARLA
Geleneksel sokak lezzetlerini batı senteziyle harmanlayan HuQQabaz, açık havada vakit geçirmeyi sevenler için WaterGarden HuQQabaz’ın üst katını hizmete açtı. Mekân, 24 Haziran tarihine kadar seçili ürünlerde hafta içi 12.00- 14.00 saatleri arasında yüzde 25 indirimli menüleriyle öğle saatlerinin buluşma noktası olmaya aday.
KAHRAMANLARIN KAHVALTISI
The Ritz-Carlton, İstanbul, minik konukları için ‘Süper Kahramanların Kahvaltısı’ teması ile özel bir kahvaltı mönüsü hazırladı. Doğal ikramların yer aldığı açık büfe kahvaltıda, anne ve babalar boğaz manzarası eşliğinde sohbet ederken, çocuklar da süper kahramanlarla birlikte keyifli bir gün geçirmenin tadını çıkarabililer.
GALAKSİLER ARASI SEYAHATE HAZIR MISINIZ?
LEGOLAND Discovery Centre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na hazırlanan tüm minikleri uzayın derinliklerini keşfedeceği bir yolculuğuna çıkarıyor. Çocukların galaksiler arasında seyahat edeceği uzay temalı yeni Space Mission bölümü, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Halil Kayıkçı’nın çocuklarla bir araya geldiği bir etkinlikle tanıtılıyor. Etkinlik bugün Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’nde.
Yarın Ne Kadar Sürer?
Sevinç Çiftçi’nin İnsanın henüz şekillenmemiş ve katılaşmamış olma halini bize çocuk figürleriyle anlattığı, yaşamımızı sorguladığı ‘Yarın Ne Kadar Sürer?’ resim sergisi 6 Mayıs’tan itibaren Galeri Diani’de kapılarını açıyor. İsmini, Theo Angelopoulos’un ‘Sonsuzluk’ ve ‘Bir Gün’ filminden esinlenen sergide, farklı ebatlarda yağlıboya eserlerin yanı sıra, sanatçının karışık teknikle ürettiği resimlerini ve desenlerini de görmek mümkün. Ayrıca, sanatçının üretim sürecine eşlik eden defteri de sergi süresince izleyici ile buluşacak.
HEMEN OKUMALI BABİLLİLER - MICHAEL JURSA
Babil Kulesi gibi efsanelerin ve önyargıların ötesinde, Babilliler, yazı dilinin erken gelişiminde, astroloji, tıp ve matematik gibi bilimlerde bıraktıkları etkilerle insanlığın en eski yüksek uygarlığı olarak ortaya çıkarlar. Alfa Yayınları’ndan çıkan ‘Babilliler’ raflardaki yerini aldı. Babillilerin tarihini bu küçük kitapta ustaca özetleyen Michael Jursa bu uygarlığın ekonomik, toplumsal, dinsel ve kültürel özelliklerini anlaşılır bir dille sunuyor.
TOZUN AŞKI RABİA CHRISTINE BRODBECK
İslam ile 1986’da New York’ta tanışan Rabia Christine Brodbeck’in Kapı Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı ‘Tozun Aşkı’nda modern hayatın getirdiği bunalımlardan bizi kurtaracak ‘miraç yolculuğu’nun önemini anlatıyor. Brodbeck hepimizi kulluğumuzu hatırlamaya davet ediyor.
İSTİKLALDEN İSTİKBALE MEHMET NURİ YARDIM
Gazeteci yazar Mehmet Nuri Yardım’ın Mihrabad Yayınları’ndan çıkan ‘İstiklalden İstikbale’ adlı kitabı gün be gün tutulmuş bir günlük, âdeta bir ruzname gibi. Tarihten günümüze uzanan ihanet şebekelerine mercek tutulan kitapta, dünyaya adaleti, şefkati, nizamı ve merhameti getiren bir ecdadın torunlarına dikkat çekiliyor.
LALA MUSTAFA PAŞA ENES DEMİR
‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde çarpıtılarak yansıtılan, Lala Mustafa Paşa’nın hayatı kitap oldu. Tarihi arşivlere dayanılarak yazılan ‘Azerbaycan, Gürcistan ve Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa’ adlı kitaba göre, Paşa tarihte bir devlet adamı olarak öne çıkıyor. Eser Enes Demir’in kaleminden, İdeal kültür Yayıncılık aracılığıyla çıktı.
KALBİM KUDÜS’TE KALDI AHMET TURGUT
Romanın merkezinde bir aşkın doğuşu, arka fonda savaş var. Ahmet Turgut’un ‘Kalbim Kudüs’te Kaldı adlı romanı Kapı Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. I. Dünya Savaşı’nda kadim şehrin düşüşü anlatılıyor. İngiliz, Fransız ve Rus kıskacındaki Osmanlı’nın durumu, Almanya ve Avusturya’nın sinsi emelleri, Kudüs aşiretlerinin beyhude çabaları gözler önüne seriliyor.
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