Hafta bitmeden

23 NİSAN ATÖLYELERİ

Eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmaları ile çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için zengin bir program hazırladı. ‘Beethoven ile Müzik ve Resim Yolculuğu’, ‘Sihirli Sanat Kolyemi Kendim Yaptım’, ‘Maestro Makaronetti ile Şef Sensin’, ‘Ailece Mozaik Atölyesi’, ‘Sarkis Su İçinde Suluboya Atölyesi’ gibi eğlenceli ve yaratıcı pek çok atölye çalışması çocukları bekliyor.

PENGUENLER MİNİKLERİ BEKLİYOR

İstanbul Akvaryum, 23 Nisan’a özel gerçekleştirilecek sürpriz etkinliklerin yanı sıra, Türkiye’nin ilk Gentoo soğuk iklim penguenleri ile birlikte 17 bin canlı türünü de keşfetmeye davet ediyor. Arı Maya ve Robin Hood özel aktiviteleri, bugün ve yarın Batı Atlantik ana panel önünde 12:00, 13:30,15:00,16:30 olmak üzere iki gün, dört ayrı seansta çocuklar ile buluşacak.

EĞLENCELİ GRUP İSTANBUL’A GELİyor

Büyük bir partiye dönüşen canlı şovları ile kalpleri fetheden Molotov Jukebox, Türkiye turnesine başlıyor. Game of Thrones’, ‘Harry Potter’ gibi dizi ve filmlerin tanıdık yüzü Natalia Tena’nın önderliğinde, dünya sahnelerinin tozunu attıran topluluk, Double Dare adlı EP’lerinin ardından David Bowie, Finley Quaye ve Jonathan Quarmby ile bir araya gelerek ikinci EP’leri ‘Bang!’i yayınladı. Grup, 26 Nisan’da İzmir Ooze Venue, 28 Nisan’da Dorock XL’da, 29 Nisan’da ise Ankara If PerforV mance Hall’da sahne alacak.