Hafta bitmeden
Yaz tatilini doya doya yaşadığımız ve sıcak havanın etkisini sonuna kadar hissettiğimiz şu günlerde kendinizi kapalı bir yerde ya da farklı etkinlikler içinde bulmak istiyorsanız sizin için seçtiklerimize bakabilirsiniz. Birbirinden iddialı oyunlar, yeni çıkan kitaplar ve usta isimlerin konserleri sizi bekliyor….
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
1 TEMMUZ / AÇIKHAVA KONSERLERİ BAŞLADI
Müzik ve eğlencenin kalbinin attığı Beyoğlu’nda kapılarını açan Sanat Performance sahnesi, Temmuz-
Ağustos aylarında gerçekleşecek açık hava konserleriyle yaza damgasını vurabilir. Etkinliğin ilk durağında bu akşam Yaşar sevenleri ile bulaşacak. Ayrıca Mirkelam, Gökhan Türkmen, Mabel Matiz gibi birçok pop ve alternatif sesler yine Temmuz ayınca sahne alacak.
BENİ BOŞ YERE YORMA
Ünlü rock grubu Gripin, hayranlarıyla yarın Dorock XL sahnesinde buluşuyor. Son çıkardıkları Beni Boş Yere Yorma singleından sonra yeni albüm kayıtlarına hızlıca devam eden Gripin grubu diğer yandan da konserlerine devam ediyor. Başarılı grup kulakların pasını silmeye hazırlanıyor.
1-10 TEMMUZ / MEGA STAR SAHNEDE
Her yıl heyecanla beklenen ve her biri birbirinden coşkuyla geçen geleneksel Açıkhava konserleri ile temmuz ayında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Tarkan, 1-2-4-5-8-9-10 Temmuz tarihlerinde TARKAN fizy Konserleri’nde sevenleriyle hasret giderecek. Atlantis Yapım-Project Medya organizasyonuyla gerçekleşecek olan konser serisinde Mega Star, merakla beklenen 10 albümünde yer alan şarkıların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirecek.
İKİ KONSER BİR OYUN
29. Yıl ENKA Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları yeni haftada, yaz akşamlarının en özel performanslarına ev sahipliği yapıyor. 3 Temmuz’da Nereye Gitti Bütün Çiçekler oyunuyla Mam’art Tiyatro, 5 Temmuz’da Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, 6 Temmuz’da Sertab Erener&Emre Kula ikilisi Açıkhava’da sahne alacak.‘
ERENER RÜZGARI
Bu yıl 25’inci sanat yılını kutlayan Sertab Erener, yaz boyunca Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği özel gösterisiyle müzik severlerin karşısına çıkıyor. Bodrum, Ayvalık, Altınoluk ve Çeşme’de hayranlarıyla buluşacak olan Erener, ‘Sertab’ın Oda Müziği’ projesi ile Ege akşamlarını renklendirecek. 25 yıllık sanat hayatındaki en sevilen şarkılarının akustik sunumlarını gerçekleştirecek olan başarılı sanatçının ilk durağı, 8 Temmuz Cumartesi akşamı Bodrum Antik Tiyatro.
1-3 TEMMUZ / Roskilde canlı yayınla evinizde
Avrupa’nın en önemli müzik festivallerinden biri olan Roskilde Festival 3 Temmuz’a kadar Danimarka’nın festivale ismini veren Roskilde kentinde düzenlenecek. Festivalde bu yıl; The Weeknd, The XX, Arcade Fire ve Solange gibi dünyaca ünlü birçok yıldız isim yer alacak. Festival, Red Bull TV’den canlı olarak izlenebilecek.
MEKAN
YAZ MENÜSÜNÜ DENEDİNİZ Mİ
Ulus Tepe Majeur, yaz mevsiminin tüm rehavetini üzerinizden atacak enfes bir menüyle sizleri karşılıyor. Doğanın büyüleyici dinginliği içerisinde geçireceğiniz keyifli saatler, en hafif ve en özenli şekilde hazırlanan yaz menüsü ile taçlanabilir.
ŞEHRİN İÇİNDE GİZLİ KALMIŞ BİR VAHA
İstanbul’un en önemli yaşam merkezlerinden Taksim’de yer alan Grand Hyatt Istanbul’un, yeşillikler içindeki bahçesinde yaz sezonu başladı. Şehrin göbeğinde, kalabalıktan uzak bir alternatif sunan Grand Hyatt Istanbul’un, 26 metre uzunluğundaki havuzunda yazın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.
Alışveriş tutkunlarına özel konaklama paketi
Şehrin en şık alışveriş merkezlerine kolayca ulaşabileceğiniz Mövenpick Hotel Istanbul, 1-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Shopping Fest’te unutulmaz bir alışveriş deneyimi yaşamak isteyenler için indirimli konaklamadan, alışverişten yorulanlara özel ayak masajına ve metro kartına kadar pek çok ayrıcalığın yer aldığı sürprizlerle dolu bir alışveriş paketi sunuyor.
GÖRMEDEN OLMAZ
Açık Havada Sinema Keyfi
Zorlu Alışveriş Merkezi; komedi, animasyon, aksiyon gibi birbirinden keyifli filmleri, temmuz ve ağustos ayında her salı ve perşembe saat 21:15’te Meydan Katı Park alanında ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturuyor. Oscar yarışında adı ön plana çıkan Aşıklar Şehri, animasyon komedi filmi Patron Bebek, biyografik drama filmi Gizli Sayılar, romantik fantastik müzikal filmi Güzel ve Çirkin 4 Temmuz’dan itibaren sinemaseverlerle buluşacak.
Cesur Farecik Cik-Cik
Trumpland’de bu hafta sonu çocuklar Stres Çarkı Boyama Atölyesi ile el becerilerini geliştirecekler. Bugün En Güçlü Kim, yarın ise Cesur Farecik Cik-Cik adlı tiyatro oyunlarını izleyebilirler. Çocukların hem eğlenip hem de öğrencekleri etinliklerin tümüne katılım ise ücretsiz!
Boğazın Üstünde, Yıldızların Altında
Bu kez de Yeniköy’de İstanbul Boğazı’nın en güzel, en etkileyici gece manzarasına sahip Sait Halim Paşa Yalısı’nın rıhtımında La La Land’ı (Aşıklar Şehri) dostlarınızla birlikte seyretme keyfini kaçırmayın. 12 Temmuz akşamı yıldızların altında konforlu bir ortam sizi bekliyor.
Patiler için Yaz Partisi
Haçiko ile Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği yararına düzenlenecek olan parti 5 Temmuz Çarşamba saat 20.00’de Ataşehir Biber Restaurant’ta gerçekleşecek. Geceden elde edilecek gelirin bir kısmı Biber Restaurant tarafından Haçiko ile Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği yararına bağışlanacak.
MESLEKLERİ YAKINDAN ÖĞRENİN
Çocuklara hayallerindeki meslekleri deneyimleme imkânı sunan KidZania, 15 Temmuz’a kadar çocuk ve yetişkin birlikte giriş paketi 90 TL olacak bir yaz kampanyası düzenledi. Kampanyada girişe ek olarak fotoğraf hediyesi de sunan etkinlik alanı, online alışverişte ise çocuk ve yetişkin giriş paketini 80 TL olarak sunuyor.
HEMEN OKUMALI
YARAMAZ ŞİİRLER REFİK DURBAŞ
Türk şiirinin yaşayan en büyük şairlerinden Refik Durbaş’ın hep kitap’tan çıkan Yaramaz Şiirler kitabı, Deniz Üçbaşaran imzalı çizimleriyle hayal dünyasının kapılarını aralıyor. Durbaş’ın okul dönemindeki çocuklar için kaleme aldığı ama her yaştan okura hitap eden kitabı, Üçbaşaran’ın, dizelere eşlik eden resimleriyle görsel bir şölene dönüşüyor.
AŞKIMI ÖLDÜRDÜM
Belkİs Sami Boyar
Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), yeni projesi Tefrika Dizisi ile Türk edebiyatında bir döneme damgasını vuran tefrika romanları ve yazarları kitapseverlerle buluşturuyor. Halide Edip Adıvar’ın kız kardeşi olan Belkıs Sami Boyar’ın yazdığı ve dizinin ilk kitaplarından olan Aşkımı Öldürdüm, Sultan Toprak tarafından Latin harflerine aktarıldı.
AŞK AYETLERİ
Habiburrahman El Shirazy
Yazar Habiburrahman El Shirazy’ın kitabı Aşk Ayetleri, romantizmi hümanizmle harmanlayan, İslam’ın fedakarlık, sevgi ve sabra dayalı gerçek yüzünü göstermeyi amaçlıyor. Ayrıca romanda, hoşgörü, saygı ve kadına verilen değer, sakin ve akıcı bir anlatımla okuyucuya sunuluyor.
OMNİ DİYETİ- TANA AMEN
Pena Yayınları tarafından yayımlanan Omni Diyeti, hastalıklarla mücadele eden taze sebze, meyve türü gıdalarla beyni uyanık tutup kasların ve organların yüksek kondisyonda çalışmasını sağlayan basit bir beslenme planı olarak raflarda okuyucularıyla buluşuyor.
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