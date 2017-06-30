Hafta bitmeden

29. Yıl ENKA Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları yeni haftada, yaz akşamlarının en özel performanslarına ev sahipliği yapıyor. 3 Temmuz’da Nereye Gitti Bütün Çiçekler oyunuyla Mam’art Tiyatro, 5 Temmuz’da Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, 6 Temmuz’da Sertab Erener&Emre Kula ikilisi Açıkhava’da sahne alacak.‘

ERENER RÜZGARI

Bu yıl 25’inci sanat yılını kutlayan Sertab Erener, yaz boyunca Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği özel gösterisiyle müzik severlerin karşısına çıkıyor. Bodrum, Ayvalık, Altınoluk ve Çeşme’de hayranlarıyla buluşacak olan Erener, ‘Sertab’ın Oda Müziği’ projesi ile Ege akşamlarını renklendirecek. 25 yıllık sanat hayatındaki en sevilen şarkılarının akustik sunumlarını gerçekleştirecek olan başarılı sanatçının ilk durağı, 8 Temmuz Cumartesi akşamı Bodrum Antik Tiyatro.

1-3 TEMMUZ / Roskilde canlı yayınla evinizde

Avrupa’nın en önemli müzik festivallerinden biri olan Roskilde Festival 3 Temmuz’a kadar Danimarka’nın festivale ismini veren Roskilde kentinde düzenlenecek. Festivalde bu yıl; The Weeknd, The XX, Arcade Fire ve Solange gibi dünyaca ünlü birçok yıldız isim yer alacak. Festival, Red Bull TV’den canlı olarak izlenebilecek.

MEKAN