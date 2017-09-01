Hafta bitmeden
Kurbanlar kesildi, büyükleri ziyaret bitti… Harçlıklar da toplandığına göre sıra kendimize vakit ayırmaya geldi. Bu bayram da yine birbirinden iddialı konser, sergi, ve tiyatro oyunları sizleri bekliyor.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
MİRKELAM RÜZGARI
Pop müziğinin sevilen sesi Mirkelam, muhteşem sahnesi ile bugün Sanat Performance sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek. Dillere pelesenk olmuş şarkıları ile 7’den 70’e herkesin gönlünde tahta kuran başarılı müzisyen bayramın ikinci gününde de hayranlarını yalnız bırakmıyor.
2 EYLÜL/ BAYRAMDA SANAT MÜZİĞİ DE VAR KABARE DE
Türk popunun güçlü ismi Nükhet Duru, büyük ilgi gören ‘Beni Nükhet Duru Sanıyorlar’ isimli kabaresiyle bugün Bodrum Pier sahnesinde sevenleriyle buluşacak. 4 Eylül’de ise sahneye çıkacak olan Gökhan Sezen, geniş Türk sanat müziği repertuarıyla müzikseverlere doyumsuz saatler yaşatmayı planlıyor. Bayram tatilini Bodrum’da geçirmeyi planlayanlar, usta isimlerin sahnesine konuk olabilirsiniz.
2 EYLÜL / BU SABAH YAĞMUR VAR İSTANBUL’DA
Türk pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, Bodrum Amfi Tiyatro sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşan grup; Ele Güne Karşı, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da, Güllerin İçinden, Benim Hala Umudum Var, Yalnızlık Ömür Boyu, Sarı Laleler, Hep Yaşın 19 gibi sayısız hitleriyle konserlerinde üç kuşağı bir araya getiriyor. Muhteşem sahne performansı bu akşam sizleri bekliyor.
2 EYLÜL-6 EKİM / YERSİZ YERSİZLİK
Resimlerindeki simetrik imajlar ile dikkat çeken sanatçı Şinasi Göktürkler’in Yersiz Yersizlik adlı dördüncü kişisel sergisi Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin yaptığı sergi, Şinasi Göktürkler’in son iki yıl içinde karşılaştığı göçmen çocuklar ve çocuk işçiler ile şekilleniyor. Sanatçı; tuval, kumaş ve kağıt üzerine resmettiği her imge ile izleyiciyi ayrı bir hikayenin içine davet ediyor. Sergi 6 Ekim’e kadar ziyaret edilebilir.
14-17 EYLÜL / DOĞA GERÇEK Mİ, GERÇEK DOĞAL OLABİLİR Mİ
Akbank Sanat, 14-17 Eylül tarihleri arasında Contemporary İstanbul fuarındaki standında yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan’ın Doğa gerçek mi, gerçek doğal olabilir mi? başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı sergide doğanın algoritması ve Fractal Geometry üzerine uzun dönemli bir araştırmanın ürünü olan ve üç bölümden oluşan çalışmalar yer alıyor.
8 EYLÜL / MUTLULUK FESTİVALİNE GERİ SAYIM BAŞLADI
Türkiye’nin en mutlu insanlarının yaşadığı il seçilen Sinop, bu kez ikincisi düzenlenen Mutluluk Festivali’nde Serdar Ateşer Big Band’i ağırlıyor. Mor ve ötesi’nden tanıdığımız başarılı müzisyenler Harun Tekin ve Burak Güvenin de sahnede olacağı festival, 8-9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.
2 EYLÜL / CESUR FARECİK
Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de bu hafta sonu da birbirinden keyifli etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar Rüzgar Gülü Yapım Atölyesi ile rengarenk rüzgar gülleri tasarlarken, birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları izleyerek keyifli bir hafta sonu geçirebilirler. Bugün En Güçlü Kim, yarın ise Cesur Farecik Cik Cik adlı tiyatro oyunları her iki gün de Trumpland Wii Sahnesi’nde saat 13.00’da sergileniyor.
MEKAN
SANAT DOLU BİR YAZ
D-Marin’in Türkiye’deki üç marinasından birisi olan D-Marin Turgutreis, bölge halkının ve yakın çevrenin sosyal, kültürel, entelektüel ve ekonomik gelişimini destekleyerek topluma katkı sağlama hedefi doğrultusunda etkinliklere devam ediyor. Her hafta başka sanatçıların eserlerinin yer aldığı mekandaki etkinlikler, 2 Ekim’deki Bodrum Çalıştayı Sergisi ile son bulacak.
İKRAMLIKLARIN ADRESİ
İstanbul Bostancı’daki Le Pain Quotidien, bayramda misafirlerini meyve ve çikolatalı lezzetlere ağırlamak isteyenlerin adresi. Mekanın limonlu, çilekli, karamelli-cevizli, elmalı, çikolatalı-espressolu tartları, danish’i, muffin’leri, kahveli ekleri, brownie, tiramisu, cheescake, makaron ve mozaik pastaları ikramlık hazırlamaya vakti olmayanların imdadına koşuyor.
EŞSİZ LEZZET PORCİNİ MANTARI
İstanbul’un en önemli yaşam merkezlerinden Taksim’de yer alan Grand Hyatt Istanbul, 34 isimli restoranında bahar aylarında doğanın sunduğu mucizevi lezzet porcini mantarı için hazırladığı özel menüsü ile misafirlerini ağırlayacak. Porcini mantarının birbirinden farklı yorumlarla pişirilmiş hali 18-30 Eylül tarihleri arasında bu lezzet deneyimini yaşamak isteyenleri bekliyor.
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