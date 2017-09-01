Hafta bitmeden

Pop müziğinin sevilen sesi Mirkelam, muhteşem sahnesi ile bugün Sanat Performance sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek. Dillere pelesenk olmuş şarkıları ile 7’den 70’e herkesin gönlünde tahta kuran başarılı müzisyen bayramın ikinci gününde de hayranlarını yalnız bırakmıyor.

2 EYLÜL/ BAYRAMDA SANAT MÜZİĞİ DE VAR KABARE DE

Türk popunun güçlü ismi Nükhet Duru, büyük ilgi gören ‘Beni Nükhet Duru Sanıyorlar’ isimli kabaresiyle bugün Bodrum Pier sahnesinde sevenleriyle buluşacak. 4 Eylül’de ise sahneye çıkacak olan Gökhan Sezen, geniş Türk sanat müziği repertuarıyla müzikseverlere doyumsuz saatler yaşatmayı planlıyor. Bayram tatilini Bodrum’da geçirmeyi planlayanlar, usta isimlerin sahnesine konuk olabilirsiniz.

2 EYLÜL / BU SABAH YAĞMUR VAR İSTANBUL’DA

Türk pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, Bodrum Amfi Tiyatro sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşan grup; Ele Güne Karşı, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da, Güllerin İçinden, Benim Hala Umudum Var, Yalnızlık Ömür Boyu, Sarı Laleler, Hep Yaşın 19 gibi sayısız hitleriyle konserlerinde üç kuşağı bir araya getiriyor. Muhteşem sahne performansı bu akşam sizleri bekliyor.

2 EYLÜL-6 EKİM / YERSİZ YERSİZLİK

Resimlerindeki simetrik imajlar ile dikkat çeken sanatçı Şinasi Göktürkler’in Yersiz Yersizlik adlı dördüncü kişisel sergisi Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin yaptığı sergi, Şinasi Göktürkler’in son iki yıl içinde karşılaştığı göçmen çocuklar ve çocuk işçiler ile şekilleniyor. Sanatçı; tuval, kumaş ve kağıt üzerine resmettiği her imge ile izleyiciyi ayrı bir hikayenin içine davet ediyor. Sergi 6 Ekim’e kadar ziyaret edilebilir.

14-17 EYLÜL / DOĞA GERÇEK Mİ, GERÇEK DOĞAL OLABİLİR Mİ

Akbank Sanat, 14-17 Eylül tarihleri arasında Contemporary İstanbul fuarındaki standında yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan’ın Doğa gerçek mi, gerçek doğal olabilir mi? başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı sergide doğanın algoritması ve Fractal Geometry üzerine uzun dönemli bir araştırmanın ürünü olan ve üç bölümden oluşan çalışmalar yer alıyor.