Hafta bitmeden
Hafta sonunun planını yapmadıysanız ajanda sayfasına göz atabilirsiniz. Elektronik konserlerden Boğaz’daki akşam yemeğine, eski Türk filmlerinden çocuk tiyatrolarına kadar birçok etkinlik sizi bekliyor. Biletler tükenmeden yerinizi alın.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
9 EYLÜL / MEGA STAR SAHNEDE
Mega star Tarkan son albümü 10 ile bu akşam hayranları ile buluşuyor. Yolla, Çay Simit, Beni Çok Sev gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan başarılı sanatçı bir yedi gün boyunca Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde. Senenin son konserlerinde mega star ile kulaklarınızın pasını silmek istiyorsanız, acele edin. Biletler tükenmek üzere…
1 GECEDE 11 AYRI KONSER
Bu yıl 16 Eylül’de ikincisi gerçekleşecek olan Burn Rooftop Festival, İstanbul’un gözde teraslarında ünlü DJ’leri ağırlayacak. Backyard, Klein, Garten, Izaka, W Hotel Suite gibi 11 farklı mekanda gerçekleşecek olan festival, 50’yi aşkın DJ’i müzikseverlerle buluşturacak. Açık havada İstanbul semalarında güzel müzikle buluşmanın gerçekleşeceği festivalde günü ve geceyi kendi notalarıyla renklendirecek isimler ise Jinte B., J. Bernardt, Just Emma gibi birçok isim müzik severlerle buluşacak.
MÜZİK VE ALIŞVERİŞ BİR ARADA
Her sene sevilen sanatçıları sahnesinde ağırlayarak, ziyaretçilerini müzikle buluşturan, Maltepe Park, bu seneki Açık Hava Konserleri devam ediyor. Açık Hava konserlerinin üç gün daha devam edeceği AVM’de bugün Rubato yarın ise Selçuk Balcı sevenleri ile buluşacak. Katılımın ücretsiz olduğu konserlerin tümü 21.30’da başlayacak.
ENSTRÜMANLAR
Galeri 5, 11 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında Etem Şahin’in Enstrümanlar başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı sergi mekânını, enstrümanları sahneye çıkararak kullanıyor. Sergi mekânında daimi olarak yer alan piyano Etem Şahin’e göre bir enstrüman olmasının yanı sıra galeri mekânında var oluşuyla, alanı diğer sergi mekânlarından ayıran bir nesne aynı zamanda.
9 EYLÜL / HALİL SEZAİ RÜZGARI
7’den 70’e herkese hitap eden tiyatro ve müzik etkinliklerini sahnesinde ağırlayacak olan AKS’de sanatseverlerin uğrak adresi olabilir. Bugün yorumcu, besteci ve oyuncu kimliğiyle adından sıkça söz ettiren Halil Sezai unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak. Dillerden düşmeyen şarkıları ile hayranları ile buluşacak olan başarılı sanatçı müzikseverleri bekliyor.
9-10 EYLÜL / TASARIMIN KALBİ İSTANBUL’DA ATIYOR
GardenSale, bugün ve yarın birbirinden farklı tasarım ve tasarımcıları 6. kez KüçükÇiftlik Park’ta tasarım severlerle bir araya getiriyor. Her yıl ilgi ile takip edilen tekstilden takıya, vintage objelerden endüstriyel tasarım ürünlerine kadar binlerce tasarımın yer aldığı etkinlik, bu sene de dopdolu. Her biri kendi alanında özgün tasarımlarıyla dikkat çeken birçok tasarımcıyı ve çalışmalarını bulabileceğiniz etkinlik, atölyeler, sokak müzisyenleri, swing jazz session’ları ve film gösterimleri ile şenlenip, her anından keyif alacağınız bir deneyime dönüşebilir.
9 EYLÜL / EN SEVİLEN ŞARKILARIYLA…
Pop müziğin sevilen sesi Mirkelam, muhteşem sahnesi ile bu akşam Dorock XL sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek. 7’den 70’e herkesin hayranlıkla takip ettiği başarılı sanatçı bir kez daha müzikseverlerle buluşuyor. Mirkelam’ın unutulmaz şarkılarını dinlemek istiyorsanız, siz de biletler tükenmeden yerinizi alın.
İSTANBUL BOĞAZINDA MÜZİK ŞÖLENİ
Türkiye’nin sevilen sanatçılarından olan Simge, Suda Tur tarafından düzenlenen tekne konserlerinde, bu akşam boğazda sevenleriyle buluşacak. Miş Miş, Yankı, Prens ve Prenses gibi şarkıları ile adından sıkça söz ettiren başarılı şarkıcı, İstanbul boğazını renklendirecek.
TOPRAĞIN 5 BİN YILLIK SIRRI ÇÖZÜLÜYOR
5 bin yıllık seramik sanatının günümüz mutfak pratiklerine olan etkisini konu edinen Toprağın Sırrı sergisi 11-24 Eylül tarihleri arasında Akasya AVM’de misafirleri ile buluşacak. Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli müzelerinde sergilenen erken dönem sırsız seramiklerin yakın kopyalarından 60 eser sunan sergi, insan hayatında geçmişle bugün arasında kurulan bağı seramik sanatıyla gün ışığına çıkarıyor. Sergiye paralel olarak, çocukların da toprak ile tanışması için 16-17 ve 23-24 Eylül tarihleri arasında temel seramik yöntem ve malzemelerini tanıtıcı atölye çalışmaları düzenlenecek.
HEM EĞLENİN HEM ÖĞRENİN
Türkiye’nin ilk çocuk şehri KidzMondo, son iki haftaya giren yaz kampına özel indirim kampanyası ile çocukları eğlenceye davet ediyor. İster bir hafta ister iki hafta kayıt yaptırılabilme seçeneği sunan kamp, 15 Eylül’e kadar iki haftalık kayıt yaptıranlar için 1 haftanın fiyatı 389 TL, bir haftalık kayıt yaptıranlara ise kayıt ücreti ücreti 449 TL olacak. Çocukların gönüllerinden geçen mesleği hem keşfedecek hem uygulayacakları aktiviteler, indirim fırsatları ile 15 Eylül tarihine kadar KidzMondo Yaz Kampı’nda çocukları bekliyor.
MEKAN
FRANSA LEZZETLERİ İSTANBUL’DA
Güney Fransa’nın özgün lezzetlerini misafirleri ile buluşturan La Petite Maison; İstinyePark’taki keyifli atmosferinde, kendine has yorumu ile kahvaltı menüsünü de sunmaya başladı. Haftanın her günü olacak kahvaltı servisi, Fransa’nın ikonik lezzetlerini geleneksel Türk kahvaltısıyla birleştiriyor.
LEZZETLE KEYİF BİR ARADA
Any İstanbul, şehrin en güzel noktasında, yenilenen menüsü ile misafirlerine leziz deneyimler sunmaya devam ediyor. Kendine has konsepti, eğlenceli müzikleri ve kaliteli servis anlayışıyla mekan, trüflü karides, lahmacun pizza, buğday salatası, keçi peynirli burgerla menüsünü yenileyerek, lezzetle keyfi bir arada yaşatıyor.
AYIN LEZZETİ: JUMBO KARİDES
Sait Restaurant, birbirinden lezzetli mezeleri, taze ve fark yaratan sunumlarıyla Palmarina ve Bodrum Merkez’de bulunan şubeleri ile lezzet severlere hizmet vermeye devam ediyor. En taze deniz ürünleri yemek isteyenlerin tercihleri içinde yer alan mekan, mevsim sebzeleri ve deniz ürünleriyle hazırlanan mezeleriyle de dikkat çekiyor. Mevsimlik mezelerden biri olan jumbo karides ise eylül ayının öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor.
YENİDEN YORUMLANAN SALATALAR
Mövenpick Hotel Istanbul, tüm zamanların en sevilen klasik salatalarına farklı bir yorum getirerek, sağlıklı ve leziz malzemelerle hazırlanan yenilikçi salata menüsünü 30 Eylül’e kadar AzzuR Restaurant ve BarAdoX’ta lezzet tutkunlarının beğenisine sunuyor. Taze malzemeler, baharatlar ve sosların bir araya geldiği salata menüsünde misafirlerini bekliyor.
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