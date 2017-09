Hafta bitmeden

9 EYLÜL / HALİL SEZAİ RÜZGARI

7’den 70’e herkese hitap eden tiyatro ve müzik etkinliklerini sahnesinde ağırlayacak olan AKS’de sanatseverlerin uğrak adresi olabilir. Bugün yorumcu, besteci ve oyuncu kimliğiyle adından sıkça söz ettiren Halil Sezai unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak. Dillerden düşmeyen şarkıları ile hayranları ile buluşacak olan başarılı sanatçı müzikseverleri bekliyor.

9-10 EYLÜL / TASARIMIN KALBİ İSTANBUL’DA ATIYOR

GardenSale, bugün ve yarın birbirinden farklı tasarım ve tasarımcıları 6. kez KüçükÇiftlik Park’ta tasarım severlerle bir araya getiriyor. Her yıl ilgi ile takip edilen tekstilden takıya, vintage objelerden endüstriyel tasarım ürünlerine kadar binlerce tasarımın yer aldığı etkinlik, bu sene de dopdolu. Her biri kendi alanında özgün tasarımlarıyla dikkat çeken birçok tasarımcıyı ve çalışmalarını bulabileceğiniz etkinlik, atölyeler, sokak müzisyenleri, swing jazz session’ları ve film gösterimleri ile şenlenip, her anından keyif alacağınız bir deneyime dönüşebilir.

9 EYLÜL / EN SEVİLEN ŞARKILARIYLA…

Pop müziğin sevilen sesi Mirkelam, muhteşem sahnesi ile bu akşam Dorock XL sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek. 7’den 70’e herkesin hayranlıkla takip ettiği başarılı sanatçı bir kez daha müzikseverlerle buluşuyor. Mirkelam’ın unutulmaz şarkılarını dinlemek istiyorsanız, siz de biletler tükenmeden yerinizi alın.