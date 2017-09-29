Hafta bitmeden

30 Eylül/ Dillerden düşmeyen şarkılarla

Hakan Altun, sevilen şarkıları ile 30 Eylül’de Jolly Joker Ankara sahnesinde olacak. Dillerden düşmeyen şarkıları ile yıllara meydan okuyan şarkıcı en yeni şarkıları ve eski repertuarıyla hayranları ile buluşacak. Altun’un canlı performanısına tanık olmak için biletinizi şimdiden alın.

1 Ekim/Sibel Can rüzgarı

Türk müziğinin değerli isimlerinden Sibel Can, hayranlarıyla Harbiye Açıkhava’da buluşma geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Can’a yine Baki Kemancı şefliğindeki dev bir orkestra eşlik edecek. Harbiye Açıkhava’da yarın gece vereceği muhteşem konseri için şimdiden titizlikle çalışan başarılı şarkıcı, sahnedeki yerini alacak.

30 Eylül-22 Ekim Fotoistanbul

Her yıl, Türkiye’den ve dünyadan 50’den fazla fotoğraf sanatçısını bir araya getiren Fotoistanbul Besiktas Uluslararası Fotoğraf Festivali, bugün kapılarını dördüncü kez açıyor. 22 Ekim’e kadar sürecek olan festival kapsamında sergilerin yanı sıra; panel, yuvarlak masa tartısmaları, ustalarla sohbet, portfolyo değerlendirmeleri ve kitap imza günü gibi birçok yan etkinlik de düzenlenecek.

Şaka gibi

Ahmet Çevik Tiyatrosu’nun, 2017-2018 sezonunda sahneleyeceği Şaka Gibi adlı müzikli kabare tiyatro severlerle buluşuyor. Kabarenin oyuncu kadrosunda Türk Sanat Musikisi’nin en önemli seslerinden Yılmaz Morgül ile birlikte, Pelin Körmükçü, Özgür Özgülgün, Yelda Alp ve Ahmet Çevik gibi tiyatro sahnesinin ve ekraların usta isimleri yer alıyor. Güncel konuları farklı ve komik bir bakış açısıyla dört farklı skeç üzerinden anlatan oyun iki perdeden oluşuyor. Oyunun şarkılarını seslendiren Yılmaz Morgül, sahnede zaman zaman canlı performans da sergileyecek.

Mekan

Kahvaltının en zengin hali

Fairmont Quasar İstanbul’un geçtiğimiz Mayıs ayında başlattığı ve zengin büfeleri, eşsiz deniz ürünleri, pişirme istasyonları ve tatlı atölyeleri ile kısa sürede şehrin gözdesi olan Stations Brunch, yaz tatili sonrasında yepyeni lezzet, sunumlar ve etkinliklerle yeniden İstanbullularla buluşuyor. Üstelik yılsonuna kadar restorana giden dört kişiden biri, otelin misafiri olacak.

Lezzet tutkunları buraya

Toi İstanbul, özel tatları ile misafirlerine lezzet dolu akşamlar sunmaya devam ediyor. Kendine has lezzetini; modern dekorasyonu ve beğeni toplayan farklı müzik performansları ile taçlandıran mekan, şef İsmet Saz’ın özel Chef’s Table’ı ve yenilenen menüsü ile lezzet tutkunlarını Kuruçeşme’ye bekliyor.

Bibuçuk kanat yarışması

İstanbul’un vazgeçilmez lezzet duraklarından bibuçuk, tavuk kanadı sevenleri hem lezzetli hem de eğlenceli yarışmasına bekliyor. Yarışmaya katılmak için yapılması gereken çok basit. Instagram’da @bibucuk sayfasını takip etmek ve #KanadınıYerim etiketiyle en fazla kanadı yiyeceğini anlatan en yaratıcı video ya da fotoğrafı paylaşmak. Ekim ayında gerçekleşecek yarışmada 10 dakikada en çok kanat yiyen ilk üç kişiyi birbirinden güzel ödüller bekliyor.