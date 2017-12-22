Hafta bitmeden
Yeni yıla sayılı günler kala birbirinden iddialı konserler, sergiler ve mekanlar sizi bekliyor. Keyifli bir hafta sonu için ajanda sayfamıza göz atabilirsiniz.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
KONSER
ÜÇÜ BİR ARADA KONSER
Bu akşam Zorlu Studio’da Lokalize: BAMBAŞKA Flört ile Bir Gün etkinliği gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında Tehlikeyle Flört filminin sinemalarda gösterilmiş versiyonunda bile bulunmayan sahnelerle, ses ve kurgu tekrar ele alınmış biçimiyle özel bir gösterim olarak sunulacak. Ardından grup üyeleri hayranlarıyla söyleşi gerçekleştirecek ve finalde filmin müziklerinin de olduğu repertuar müzikseverlerle buluşacak. Sanat camiasından da önemli isimlerin katılacağı gece, Flört tarihinde unutulmaz buluşmalardan bir tanesi olacak.
23 ARALIK-6 OCAK 2018
YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN
YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL
Yedi yıl Mevlana şehrinde kalan ressam Kamer Batıoğlu, Rumi Sergisi’ni Türkiye’de ilk defa Trump Art Gallery’de açıyor. Mevlana’nın ‘Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol’ şeklinde verdiği yedi öğüdü kendi yorumuyla tuallere yansıtan Batıoğlu’nun sergisi 6 Ocak 2018 tarihine kadar gezilebilir.
23 ARALIK
YASMİN LEVY RÜZGARI
Türkiye’de geniş ve tutkulu bir dinleyici kitlesine sahip olan Yasmin Levy, bu akşam Zorlu Psm’de Piu Entertainment ve 73 Organizasyon işbirliği ile sevenleriyle buluşacak. 23 Aralık doğumlu sanatçı, yeni yaşına İstanbul’da, ikinci evinde, sahnede Türk izleyicisi ile birlikte gireceği için çok mutlu olduğunu söylüyor. Daha önce de birbirinden önemli Türk müzisyenler ile beraber ortak çalışmalar yapan, birlikte sahne alan Yasmin Levy, bu kez sahnesinde Koray Avcı’yı ağırlayacak.
23 ARALIK
YENİ YILDA DEV KONSERİ
Türkiye’de koro kültürünün yerleşmesine öncülük eden Boğaziçi Caz Korosu’nun her yıl büyük ilgi gören yeni yıl konseri, bu yıl ENKA sahnesinde. Türkiye’yi yıllardır dünyanın en seçkin koro müziği platformlarında başarıyla temsil eden, dünya şampiyonluğu da dahil olmak üzere kazandığı sayısız ödül ve birincilikle adından söz ettiren Boğaziçi Caz Korosu, konserde bünyesindeki tüm topluluklarla sahne alacak. Yaklaşık 150 kişilik dev kadro, Şef Masis Aram Gözbek yönetiminde müzikseverlerle buluşacak. Seyirciye bol eğlence ve müzik dolu bir gece yaşatmayı hedefleyen konser saat 20.30’da başlayacak.
25-28 ARALIK
BİN YILIN OZANLARI
İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Bizim Havalarımız ve Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları programlarının yanı sıra CRR Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri ile sanatseverlere müzik dolu bir hafta yaşatacak. 25 Aralık’ta “Bizim Havalarımız”, 28 Aralık’ta ise “Yavuz Bingöl, Bin Yılın Ozanları” konser dizisi kapsamında halk müziği sanatçısı Davut Sulari’nin besteleriyle dinleyicilerinin karşısında olacak.
28 ARALIK
YENİ YIL KONSERİ
İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ’NDEN YENİ YIL KONSERİ
İDOB, yeni yıl heyecanını; sanat ve umut dolu bir konser eşliğinde yaşamak için özel bir gece hazırlıyor. 28 Aralık’ta gerçekleşecek seçkin bir programa sahip olan konserde; operetler, valsler ve daha bir çok sürpriz eser sunulacak. Konsere solist olarak katılacak olan; Esra Akcan, Caner Akın, Hakan Aysev, Barbora Hitay ve Ayten Telek’e Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.
SINIRISIZ EĞLENME İMKANI
Eğlence ve öğrence şehri KidzMondo’da yeni yıl sürprizleri çocukları bekliyor. Çocuklar aralık ayı boyunca yılbaşı dansları ve özel aktivitelerle neşelerini ikiye katlıyor, ayrıca sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalıyor. Eğlenirken öğrenmek isteyen çocuklar için hazırlanan yılbaşı paketi bir yıl boyuncu sınırsız giriş hakkı tanıyan KidzVIP Card, KidzMondo kupası ve rozetinden oluşuyor. Çocuklarınız kendileri için özel olarak tasarlanmış kocaman bir şehirde tüm yıl boyunca hem eğlensin hem öğrensin istiyorsanız, yeni yıl paketi, yılbaşına özel 389 TL’den satışa sunuluyor.
SERGİ
SANATIN KALBİ İSTANBUL’DA ATIYOR
Sanatın kalbi bugün ve yarın Galata Rum Okulu’nda BASE’te atacak. Tüm Türkiye’nin yeni nesil sanatçılarını ilk kez İstanbul’da Galata Rum Okulu’nda aynı çatı altında bir sergide buluşturacak olan BASE’te 20 ilde 31 üniversiteden 108 sanatçıya ait 116 yapıt olacak. Etkinlik kapsamında aralarında Alev Ebuzziya, Ali Kazma, Gülsün Karamustafa, Hale Tenger, Mehmet Güleryüz, Murat Germen, Refik Anadol, Taner Ceylan gibi isimlerin de arasında 75 değerli konuşmacı izleyicilerle buluşturacak.
YAĞLIBOYA PEYZAJ SERGİSİ
Empresyonist resmin büyük üstadı Sabahattin Camcıoğlu’nun 60 yıllık sanat birikimini yansıttığı yağlıboya peyzaj eserleri ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Tabiat ile denizin büyük bir ustalık ve renk anlayışıyla resmedildiği 40 eserin yer aldığı sergi, 16 Ocak’a kadar Göktürk İstiva Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.
KARE TAKIMI
İstanbul’un en renkli sahnesi MOİ Sahne birbirinden renkli oyunlara, gösterilere ve konserlere ev sahipliği yapıyor. Bugün saat 20.30’da müzikal gösteri Animals Musical Gate Sahne Sanatları’nın 88 kişilik dev kadrosuyla sahnede. Yarın ise saat 13.00’da TRT Çocuk ekranlarında çocukların severek izlediği çizgi dizi Kare Takımı, tüm eğlenceli karakterleriyle çocuklarla buluşuyor. Kare Takımı’nın sahneye uyarlanmış müzikal çocuk oyunu çocuklara hem eğlenceli, hem de öğretici dakikalar yaşatıyor.
MEKAN
İTALYAN MUTFAĞI SEVENLER
İtalyan mutfağının seçkin lezzetleri, şık ve rahat atmosferi ile evinde gibi hissettiren Serafina, À la carte menüsü ve canlı müzik eşliğinde yeni yıl akşamını unutulmaz kılabilir. Mekan, Etiler Akmerkez’deki şubesinin yanı sıra Vadistanbul’a açtığı yeni şubesinde de müdavimlerini ağırlayacak. Konforlu ortamı, şık dekorasyonu ve sıcak ambiyansı ile her zevke hitap eden mekan, misafirlerine zengin İtalyan ve dünya mutfağından da lezzetleri sunuyor.
BURADA HERKES ÜNLÜDÜR
La Petite Maison, Güney Fransa mutfağından lezzetleri ve keyifli ambiyansı ile unutulmaz bir yeni yıl akşamı yaşatmaya hazırlanıyor. “Burada herkes ünlüdür” mottosu ile misafirlerini mekanın başarılı ve deneyimli utive şefi Moreno Polverini’nin, Güney Fransa mutfağının orijinal reçetelerini yorumlayarak sunduğu imza yemeklerin yanı sıra mevsime özel en iyi yerel malzemelerle hazırladığı yeni yıl sunumları da gecenin favori lezzetlerinden olmaya aday. Menüde yer alan portakallı ördek but, zeytinyağında karides, buffalo mozzarella ve ev yapımı sorbeler sizi bekliyor.
ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ PİDE
Yeni yıla hazırlandığımız bu günlerde Nelipide Gurme, 2018’i kardan adamlı pidesiyle karşılıyor. Şefler tarafından domates, zeytin ve havuç kullanılarak hazırlanan pide, yeni yılınızı özel kılabilir.Tereyağı ve kaşar kullanılarak hazırlanan kardan adamlı pide, yeni yılın ilk günlerinde yüzünüzde sıcacık bir gülümse bırakıyor. Domates, zeytin ve havuç ile süslenen kardan adamlı pide, çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekecek.
HER DAMAK TADINA AYRI LEZZET
Eşsiz manzarası ve lezzetleriyle Lacivert, yeni yıl için misafirlerine keyifli bir program hazırladı. Executive şef Hüseyin Ceylan ve ekibinin mevsimin taze ürünleriyle hazırladıkları a la carte menüsünden dilediklerini tercih edebilen misafirler, geceye iyi bir başlangıç yapabilirler. Balık yemeklerinden et yemeklerine, salatalardan tatlılara kadar geniş bir lezzet seçeneği sunan mekan, her türlü damak tadına hitap ediyor. Yeni yıla keyifle ve eğlenerek girmek isteyen misafirler gecenin ilerleyen saatlerinde DJ performansı eşliğinde 45’lik partisinin tadını çıkarabilirler.
Her zevke uygun eğlence var
Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, muhteşem bir yılbaşı kutlaması için Balo Salonu, MeyTürk Restaurant ve Trendy Lounge & Bar’da sunacağı eğlence alternatifleri ile misafirlerini bekliyor. Balo Salonu’nda otelin ödüllü şefleri tarafından geceye özel hazırlanan gala yemeğinin yanısıra İpek & Mert ve Yeni Türkü canlı performansları olacak. Mey Türk Restaurant’ta Grup PeraRum ve Taverna ezgileri ile keyifli dakikalar yaşatırken, Trendy Lounge & Bar’daki eğlencede misafirler, DJ performansı ve lezzetli yemeklerin bulunduğu zengin büfe ile müzik, eğlence ve dansla dolu dakikaların tadını çıkaracak.
Yeni yıla nerede gireceksiniz?
Cornelia Diamond Golf Resort &Spa’da Yonca Lodi konseri, sürpriz yılbaşı çekilişi ve çocuklar için özel yılbaşı programı ile yeni yıla unutulmaz bir başlangıç yapabilirsiniz. Otel sizleri 29 Aralık’dan itibaren başlayan 4 günlük zengin yılbaşı programı ile keyifli bir yılbaşı tatiline davet ediyor.
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