Hafta bitmeden

YASMİN LEVY RÜZGARI

Türkiye’de geniş ve tutkulu bir dinleyici kitlesine sahip olan Yasmin Levy, bu akşam Zorlu Psm’de Piu Entertainment ve 73 Organizasyon işbirliği ile sevenleriyle buluşacak. 23 Aralık doğumlu sanatçı, yeni yaşına İstanbul’da, ikinci evinde, sahnede Türk izleyicisi ile birlikte gireceği için çok mutlu olduğunu söylüyor. Daha önce de birbirinden önemli Türk müzisyenler ile beraber ortak çalışmalar yapan, birlikte sahne alan Yasmin Levy, bu kez sahnesinde Koray Avcı’yı ağırlayacak.

Türkiye’de koro kültürünün yerleşmesine öncülük eden Boğaziçi Caz Korosu’nun her yıl büyük ilgi gören yeni yıl konseri, bu yıl ENKA sahnesinde. Türkiye’yi yıllardır dünyanın en seçkin koro müziği platformlarında başarıyla temsil eden, dünya şampiyonluğu da dahil olmak üzere kazandığı sayısız ödül ve birincilikle adından söz ettiren Boğaziçi Caz Korosu, konserde bünyesindeki tüm topluluklarla sahne alacak. Yaklaşık 150 kişilik dev kadro, Şef Masis Aram Gözbek yönetiminde müzikseverlerle buluşacak. Seyirciye bol eğlence ve müzik dolu bir gece yaşatmayı hedefleyen konser saat 20.30’da başlayacak.

25-28 ARALIK

BİN YILIN OZANLARI

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Bizim Havalarımız ve Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları programlarının yanı sıra CRR Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri ile sanatseverlere müzik dolu bir hafta yaşatacak. 25 Aralık’ta “Bizim Havalarımız”, 28 Aralık’ta ise “Yavuz Bingöl, Bin Yılın Ozanları” konser dizisi kapsamında halk müziği sanatçısı Davut Sulari’nin besteleriyle dinleyicilerinin karşısında olacak.

28 ARALIK

YENİ YIL KONSERİ

İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ’NDEN YENİ YIL KONSERİ İDOB, yeni yıl heyecanını; sanat ve umut dolu bir konser eşliğinde yaşamak için özel bir gece hazırlıyor. 28 Aralık’ta gerçekleşecek seçkin bir programa sahip olan konserde; operetler, valsler ve daha bir çok sürpriz eser sunulacak. Konsere solist olarak katılacak olan; Esra Akcan, Caner Akın, Hakan Aysev, Barbora Hitay ve Ayten Telek’e Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek. SINIRISIZ EĞLENME İMKANI Eğlence ve öğrence şehri KidzMondo’da yeni yıl sürprizleri çocukları bekliyor. Çocuklar aralık ayı boyunca yılbaşı dansları ve özel aktivitelerle neşelerini ikiye katlıyor, ayrıca sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalıyor. Eğlenirken öğrenmek isteyen çocuklar için hazırlanan yılbaşı paketi bir yıl boyuncu sınırsız giriş hakkı tanıyan KidzVIP Card, KidzMondo kupası ve rozetinden oluşuyor. Çocuklarınız kendileri için özel olarak tasarlanmış kocaman bir şehirde tüm yıl boyunca hem eğlensin hem öğrensin istiyorsanız, yeni yıl paketi, yılbaşına özel 389 TL’den satışa sunuluyor. SERGİ SANATIN KALBİ İSTANBUL’DA ATIYOR Sanatın kalbi bugün ve yarın Galata Rum Okulu’nda BASE’te atacak. Tüm Türkiye’nin yeni nesil sanatçılarını ilk kez İstanbul’da Galata Rum Okulu’nda aynı çatı altında bir sergide buluşturacak olan BASE’te 20 ilde 31 üniversiteden 108 sanatçıya ait 116 yapıt olacak. Etkinlik kapsamında aralarında Alev Ebuzziya, Ali Kazma, Gülsün Karamustafa, Hale Tenger, Mehmet Güleryüz, Murat Germen, Refik Anadol, Taner Ceylan gibi isimlerin de arasında 75 değerli konuşmacı izleyicilerle buluşturacak. YAĞLIBOYA PEYZAJ SERGİSİ Empresyonist resmin büyük üstadı Sabahattin Camcıoğlu’nun 60 yıllık sanat birikimini yansıttığı yağlıboya peyzaj eserleri ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Tabiat ile denizin büyük bir ustalık ve renk anlayışıyla resmedildiği 40 eserin yer aldığı sergi, 16 Ocak’a kadar Göktürk İstiva Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. KARE TAKIMI İstanbul’un en renkli sahnesi MOİ Sahne birbirinden renkli oyunlara, gösterilere ve konserlere ev sahipliği yapıyor. Bugün saat 20.30’da müzikal gösteri Animals Musical Gate Sahne Sanatları’nın 88 kişilik dev kadrosuyla sahnede. Yarın ise saat 13.00’da TRT Çocuk ekranlarında çocukların severek izlediği çizgi dizi Kare Takımı, tüm eğlenceli karakterleriyle çocuklarla buluşuyor. Kare Takımı’nın sahneye uyarlanmış müzikal çocuk oyunu çocuklara hem eğlenceli, hem de öğretici dakikalar yaşatıyor.

MEKAN