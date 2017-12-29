Hafta bitmeden

ÇOCUKLAR PARTİ MASKESİ YAPACAK / 30 ARALIK

Trumpland’de hafta sonu çocuklar Parti Maskesi hazırlayacak. Bugün Dünyayı Kurtaran Çocuk yarın ise En Güçlü Kim adlı tiyatro oyunlarını izleyecekler. Tümünün ücretsiz olduğu etkinlikler Trumpland Wii Sahnesi’nde saat 13.00’de minik sanatseverleri bekliyor.

SANATSEVER MİNİKLERE

2015 yılından bu yana TRT Çocuk kanalında yayınlanan ve tüm bölümleri en yüksek reyting puanı alan çizgi dizilerden biri olan İbi Baldiyar’da Yeni Serüven tiyatro gösterisiyle bugün saat 13.00’da MOİ Sahne’de çocuklarla buluşuyor. Yarın ise saat 13.00’da ve 15.00’da çocuk müzikali Rafadan Tayfa Türkiye’dir Burası sahnede olacak. Oyun, ülkemizin geleneklerini hiç olmadığı kadar samimi bir dille aktarırken, kültürümüze dair öğeleri müzikli ve danslı bir oyunla izleyiciye sunuyor.