Hafta bitmeden
Yeni yıla sayılı günler kala birbirinden iddialı konserler, partiler, mekanlar ve sergiler sizleri bekliyor. Keyifli bir yılı geride bıraktığımız şu günlerde 2018’e de eğlenceli etkinliklerle girmek istiyorsanız sizin için hazırladıklarımıza göz atabilirsiniz.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
MÜZİKSEVERLER BURAYA / 30 ARALIK
Altınçağ albümü ile 2017 yılına damga vuran Bengü ve son üç yıldır çıkardığı hit şarkıların yanında, özellikle bu sene çıkardığı Çok Çok ile bütün müzik listelerinde zirveye oturan Edis 2018’e birlikte “Merhaba” diyor! İki ünlü; Yeni yılın coşkusunu Sahne Üstü Ayakta Konser ile bugün Zorlu PSM’de yüzlerce müzikseverle bir araya gelerek kutlayacak.
UNUTULMAZ ŞARKILARIYLA
Uzun yıllar Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Emel Sayın, Selami Şahin gibi devlere ev sahipliği yapmış olan, İstanbul’un klasikleşmis köklü eğlence mabetlerinden Günay, yarın akşam Kenan Doğulu’yu ağırlamaya hazırlanıyor. İlk kez Günay sahnesinde sevenleriyle buluşacak olan Doğulu, birbirinden önemli müzisyenlerden oluşan orkestrası ve özel repertuvarı ile yılbaşı gecesi unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatabilir.
YENİ YIL ORKESTRASINI SEN YÖNET / 30-31 ARALIK
Mall of İstanbul’da yeni yıl kutlamaları başladı. Porsche otomobil kampanyası, rengarenk sirk kortejleri, çocuklar için sanat atölyeleri ve isteyen herkesin yönetebileceği 13 kişilik profesyonel orkestra ile ziyaretçileri 2018’i coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. Bugün ve yarın Anadolu Ateşi Make Up Atölyesi, Pit Pat Yılbaşı Korteji, Moi Yeni Yıl Orkestramızı Sen Yönet etkinlikleri misafirlerini bekliyor.
TEOMAN RÜZGARI / 30 ARALIK
Anadolu Yakası’nın yepyeni yaşam merkezi Emaar Square Mall, yeni yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikler ile ziyaretçilerine eğlenceli anlar yaşatıyor. Yeni yıl kutlamaları kapsamında ziyaretçileri ile ünlü sanatçıları bir araya getiren Emaar Square Mall’da rock müziğinin güçlü ismi Teoman sahne alacak. 2017 yılına müzikle veda etmek isteyen herkes 30 Aralık akşamı Teoman konserini ücretsiz izleyebilecek.
SERAMİK VE RESİM BİR ARADA / 21 ARALIK-13 OCAK
Galeri Işık, Hülya Günel’in seramik, Sait Günel’in resim sergisine ev sahipliği yapacak. Yüksek seramiker Hülya Günel ve ressam Sait Günel’in eserleri sanatseverlerle buluşacak. Her iki sanatçının sergileri, 21 Aralık 2017 - 13 Ocak 2018 tarihleri arasında FMV Galeri Işık’ta izlenebilecek.
KAPLAN SARILMASI / 5 OCAK
Hayalindeki mükemmel erkeği arayan ama bir türlü bulamayan bir kadının trajikomik hikâyesi: Şebnem Bozoklu ve Burak Altay’ın rol aldığı Kaplan Sarılması 2018’in ilk haftasında, 5 Ocak akşamı saat 20.30’da TOY İstanbul’da tiyatroseverlerle buluşacak. TOY İstanbul’un ilk prodüksiyonu olan oyunun metni Kemal Hamamcıoğlu imzasını taşırken, yönetmenliğini ise Bahar Kerimoğlu üstleniyor.
19’UNCU YÜZYIL ZARAFETİ SAHNEDE / 4 OCAK
İş Sanat’ta artık gelenekselleşen ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle biletleri satışa çıktığı gün tükenen Yeni Yıl Konseri’nde, John Rigby’nin batonu altındaki Johann Strauss Orkestrası 2018 yılına özel hazırladığı bir programla sahne alacak. Avustralyalı soprano Corinne Cowling ve İskoç tenor Nicky Spence’in seslendireceği birbirinden eğlenceli vals ve polkalara balo kostümleriyle göz kamaştıran Johann Strauss dansçıları eşlik edecek. 40 yılı aşkın süredir 19’uncu yüzyıl Viyana’sının zarafetini ve romantizmini sahneye taşıyan topluluğun konseri 4 Ocak 2018 Perşembe akşamı saat 20.30’da İş Sanat’ta.
2017’NİN SON HAFTASINDA / 28 ARALIK
Bomontiada ve sakinleri 2017’yi çeşitli etkinliklerle uğurluyor. Bomontiada, Avluda Kış konserinde 28 Aralık Perşembe günü BÜMKorkestra yer alıyor. Babylon 2017’ye farklı tarzlara hitap eden partilerle veda ediyor. Programda bugün Radyo Eksen Partisi yarın ise Oldies But Goldies var.
FORMLARLA RENKLERİN AŞKI / 6-16 OCAK
Venüs Sanat Galerisi ressamlarından Şenim Erkan kişisel sergisinde pastoral bir dünyanın kapılarını aralıyor. Eserlerinde kadın, doğa ve hayvan temalarını öne çıkaran Ertan’ın eserlerinin tümü 6-16 Ocak 2018 tarihleri arasında Venüs Sanat Galerisi’nde görülebilir.
ÇOCUKLAR PARTİ MASKESİ YAPACAK / 30 ARALIK
Trumpland’de hafta sonu çocuklar Parti Maskesi hazırlayacak. Bugün Dünyayı Kurtaran Çocuk yarın ise En Güçlü Kim adlı tiyatro oyunlarını izleyecekler. Tümünün ücretsiz olduğu etkinlikler Trumpland Wii Sahnesi’nde saat 13.00’de minik sanatseverleri bekliyor.
SANATSEVER MİNİKLERE
2015 yılından bu yana TRT Çocuk kanalında yayınlanan ve tüm bölümleri en yüksek reyting puanı alan çizgi dizilerden biri olan İbi Baldiyar’da Yeni Serüven tiyatro gösterisiyle bugün saat 13.00’da MOİ Sahne’de çocuklarla buluşuyor. Yarın ise saat 13.00’da ve 15.00’da çocuk müzikali Rafadan Tayfa Türkiye’dir Burası sahnede olacak. Oyun, ülkemizin geleneklerini hiç olmadığı kadar samimi bir dille aktarırken, kültürümüze dair öğeleri müzikli ve danslı bir oyunla izleyiciye sunuyor.
DOPDOLU BİR PROGRAM
Nişantaşı’nda konumuyla yoğun ilgi gören The Sofa Hotel ve eğlencenin kalbi Frankie İstanbul, yeni yıl için dopdolu bir program sunuyor. Metin Arolat’ın sahne alacağı mekanda sürprizlerle dolu gecenin ardından misafirler yorgunluğunu otelde atarak, yeni yılın ilk gününe keyifli başlayabilir.
BOĞAZDA YENİ YILA MERHABA
Liman Cafe ve Lounge yılbaşını keyifle karşılamak isteyenler için özel bir menü hazırladı. Peynir tabağından özel soslu hindiye, dana carpacciodan balkabaklı humusa kadar birçok lezzet sizi bekliyor. Mekan boğazın eşsiz manzarasında yeni yıla ‘Merhaba’ demek isteyen misafirleri davet ediyor.
SAĞLIKLI VE LEZZETLİ SOFRALAR
Sadece fırınlanarak yüzde 50 daha az yağlı olma özelliği ile sevilen atıştırmalıklardan biri olan Lay’s Fırından, ünlü şef Yağız İzgül ile keyifli bir workshop etkinliği düzenledi. Yılbaşına özel tatların da hazırlandığı keyifli etkinlikte küçükten büyüğe herkesin seveceği birbirinden özel lezzetler hazırlandı.
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