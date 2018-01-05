Hafta bitmeden

6 OCAK / DİLLERDEN DÜŞMEYEN ŞARKILARIYLA

Hakan Altun, sevilen şarkıları ile bugün Jolly Joker Ankara sahnesinde olacak. Dillerden düşmeyen şarkıları ile yıllara meydan okuyan şarkıcı en yeni şarkıları ve eski repertuarıyla hayranları ile buluşacak. Altun’u yakından dinleyip, keyifli bir gece geçirmek istiyorsanız biletler tükenmeden yerinizi alın.

8 OCAK / AĞ SERGİSİ

Selma Hekim ‘AĞ Sergisi’ ile 8 Ocak’tan itibaren Trump ART Gallery’de sanatseverlerle buluşacak. Yaşamın içinde yer alan zıtlıkları ve uyumları çeşitli sembollerle güçlendirerek tuvale aktaran sergi, 5 Şubat’a kadar ziyaretçileri ile buluşacak. Eserlerinde insan topluluklarının çeşitli davranış biçimlerinden yola çıkan, tüketim çılgınlığını, yalnızlıkları, savaşları ve gitgide doğadan uzaklaşmayı konu alan Hekim’in sergisinde hayalle gerçek arasında birbirine geçmiş figürleri görebilirsiniz.

11 OCAK / KENDİNE HAS FESTİVAL

Bağımsız müzisyenleri bir araya getiren Kendine Has Demonation Festivali, sekizinci yılını kutluyor! Bant Mag ve Kendine Has iş birliğiyle dün başlayan ve bugün ile yarın devam edecek olan festival, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine üç gün boyunca Anadolu ve Avrupa yakasındaki dört farklı mekanda ambient’tan synth pop’a, hip hop’tan stoner rock’a uzanan geniş bir yelpazede, bağımsız müzisyen ve grupları ağırlayacak.

12 OCAK/ YILDIZ TİLBE RÜZGARI