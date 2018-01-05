Hafta bitmeden
Kültür sanat dünyası dopdolu programı ile 2018’e hazır! Keyifli konserlerden mutlaka görülmesi gereken sergilere, çocuk etkinliklerinden en iyi lezzetleri sunan mekanlara kadar her şey yeni yılda da sizleri bekliyor. Hafta bitmeden yerinizi alın…
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
6 OCAK / DİLLERDEN DÜŞMEYEN ŞARKILARIYLA
Hakan Altun, sevilen şarkıları ile bugün Jolly Joker Ankara sahnesinde olacak. Dillerden düşmeyen şarkıları ile yıllara meydan okuyan şarkıcı en yeni şarkıları ve eski repertuarıyla hayranları ile buluşacak. Altun’u yakından dinleyip, keyifli bir gece geçirmek istiyorsanız biletler tükenmeden yerinizi alın.
8 OCAK / AĞ SERGİSİ
Selma Hekim ‘AĞ Sergisi’ ile 8 Ocak’tan itibaren Trump ART Gallery’de sanatseverlerle buluşacak. Yaşamın içinde yer alan zıtlıkları ve uyumları çeşitli sembollerle güçlendirerek tuvale aktaran sergi, 5 Şubat’a kadar ziyaretçileri ile buluşacak. Eserlerinde insan topluluklarının çeşitli davranış biçimlerinden yola çıkan, tüketim çılgınlığını, yalnızlıkları, savaşları ve gitgide doğadan uzaklaşmayı konu alan Hekim’in sergisinde hayalle gerçek arasında birbirine geçmiş figürleri görebilirsiniz.
11 OCAK / KENDİNE HAS FESTİVAL
Bağımsız müzisyenleri bir araya getiren Kendine Has Demonation Festivali, sekizinci yılını kutluyor! Bant Mag ve Kendine Has iş birliğiyle dün başlayan ve bugün ile yarın devam edecek olan festival, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine üç gün boyunca Anadolu ve Avrupa yakasındaki dört farklı mekanda ambient’tan synth pop’a, hip hop’tan stoner rock’a uzanan geniş bir yelpazede, bağımsız müzisyen ve grupları ağırlayacak.
12 OCAK/ YILDIZ TİLBE RÜZGARI
Türkiye’nin sayılı besteci ve şarkı sözü yazarlarından Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarıyla 12 Ocak’ta Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde... Gerek şarkıları gerekse sahne performanslarıyla milyonları kendine bağlayan Tilbe, bu muhteşem gecede en sevilen şarkılarını sizler için seslendiriyor. Sizde sevilen sanatçının en güzel şarkıları ile kulaklarınızın pasını silmek istiyorsanız, biletler tükenmeden yerinizi alın.
12-13 OCAK / 17’NCİ YILA ÖZEL
DEV GÖSTERİ
Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek Türkiye’yi dünyaya dans şöleni ile tanıtan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 2018 yılında 17’nci yılını 12-13 Ocak tarihlerinde İstanbul’da yapacağı gösteri ardından 9-10 Şubat tarihlerinde Congresium’da Ankaralı seyircisiyle kutlayacak. 17 yıldır 100 ülke de 45 milyonu aşan seyirciye gösteri yapan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 17’nci yılına özel büyük gösterisini repertuarındaki yeniliklerle ve dev kadrosu, dev prodüksiyonuyla sahne alacağı gösterilerin biletleri ise Biletix’de satışa sunuldu.
DAHA
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2016 yılında düzenlenmeye başlayan ve 2017-2018 sezonunda DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları, yeni yılın ilk gösterimini Onur Saylak’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu, son dönem Türk edebiyatının önemli isimlerinden Hakan Günday’ın aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan Daha ile yapıyor. Daha, 11 Ocak Perşembe akşamı 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda Onur Saylak’ın katılımıyla izleyicilerle buluşacak.
SANATSEVERLER BURAYA
Cihangir Art Project, sanatçı Azat Yeman’ın ‘Cu-de-sac’ isimli sergisi Nişantaşı Art212’de sanatseverler ile buluştu. 2014-2017 yılları arasında ürettiği eserlerden oluşan sergide sanatçının son dört yılına tanıklık edeceğiz. İsmini ‘Daha fazla ilerlemenin mümkün olmadığı nokta’ anlamına gelen ‘Cul-de-sac’da sanatçı bilinçsizliklerini fırçasıyla okumaya çalışıp rüyasını izleyiciye aktarıyor.
EN GÜÇLÜ KİM
Trumpland’de hafta sonu çocuklar Eldiven Bebek hazırlayacak. Bugün Uçan Adam, yarın ise En Güçlü Kim? adlı tiyatro oyunlarını izleyecek. Çocuklar birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları izleyerek keyifli bir hafta sonu geçirebilecekler. Saat 13.00’de gerçekleşecek etkinliklerin tümüne katılım ise ücretsiz…
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