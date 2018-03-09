Hafta bitmeden
Baharın sinyallerini vermeye başladığı bugünlerde en keyifli etkinlikler yine sizi bekliyor. Konserlerden tiyatro oyunlarına, çocuk etkinliklerinden sergilere kadar her şeyi sizin için derledik.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
12 MART / ÇANAKKALE KAHRAMANLARI ANILIYOR
İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bu hafta, Çanakkale’nin Söylenmemiş Türküleri, Alâeddin Yavaşça’ya Vefa Konseri, Gönül Köprüsü ve Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryo programları düzenleniyor. Çanakkale gazi ve şehitlerini anacağımız 12 Mart pazartesi günü, saat 20.00’de gerçekleşecek Çanakkale’nin Söylenmemiş Türküleri programının sunuculuğunu Pelin Çift üstlenirken, Aysun Gültekin, Gülay, Necdet Kaya, Serkan Çağrı ve Ümit Tokcan CRR sahnesinde olacak. Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde ise Çetin Işıközlü’nün hazırladığı Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryo’su 18 Mart Pazar günü saat 20.00’de CRR sahnesinde yorumlanacak.
12 MART / KANLI KOMEDYA
Halkının, kendisinden nefret etmesi için adeta yanıp tutuşan Roma İmparatoru Caligula, Kanlı Komedya Caligula ile tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor. Sevilen oyuncular Levend Öktem, Ahmet Saraçoğlu, Ecem Üstündağ ve Pınar Coşkun’un rol aldığı Kanlı Komedya Caligula; M.S. 37-41 yılları arasında hüküm süren çılgın ve zalim Roma İmparatoru Caligula ve çevresindekilerin trajikomik hikâyesini sahneye taşıyor. Tek perdelik oyun, ‘Caligula’; yarın saat 16.00’da, 12 Mart Pazartesi akşamı ise 20.30’da Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahnelenecek.
14 MART / GEÇMİŞİ KAÇ PARAYA SATIN ALABİLİRSİNİZ?
Amerika’da 1929 büyük ekonomik krizinin yok ettiği varlıklı bir aileden iki erkek kardeşin uzun yıllar sonra inşaat sesleri, yıkılan binalar, alışveriş çılgınlığı arasında geçmişlerini sorgulayışlarının öyküsü... 1001 Sanat bu sezon repertuarına Arthur Miller’ın ölümsüz eseri Bedel isimli oyunu da ekledi. Kayhan Berkin’in rejisi ile sahnelenen oyunun oyuncu kadrosunda Hakan Eratik, Merve Anlağan, Murat Karasu ve Rüzgar Aksoy yer alıyor. Oyun, 14 Mart Çarşamba günü Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde sanatseverleri bekliyor.
15 MART / İSTANBUL DEYİNCE
Gerçek İstanbul tutkusunu ve şehrin yüzlerce yıllık hikâyesini, müzikler, sesler ve İstanbul üzerine yazılmış şiirlerle anlatan İstanbul Deyince oyunu, yarın ve 15 Mart Perşembe akşamı Gayrettepe KATS Sahne’de seyircisiyle buluşacak. Perküsyon ustası Orhan Topçuoğlu’nun, 3. yüzyıldan günümüze kadar İstanbul üzerine yazılmış şiirleri derlediği şiirli-vurmalı gösteride; Orhan Topçuoğlu, Eda Özel ve Onur Şenay aynı sahnede buluşuyor. 15 Mart Perşembe akşamı oyunun hemen ardından ise müzisyen Işık, piyano eşliğinde sevilen şarkılardan oluşan bir repertuarı seslendirecek.
14 MART / GEÇMİŞİ KAÇ PARAYA SATIN ALABİLİRSİNİZ?
Amerika’da 1929 büyük ekonomik krizinin yok ettiği varlıklı bir aileden iki erkek kardeşin uzun yıllar sonra inşaat sesleri, yıkılan binalar, alışveriş çılgınlığı arasında geçmişlerini sorgulayışlarının öyküsü... 1001 Sanat bu sezon repertuarına Arthur Miller’ın ölümsüz eseri Bedel isimli oyunu da ekledi. Kayhan Berkin’in rejisi ile sahnelenen oyunun oyuncu kadrosunda Hakan Eratik, Merve Anlağan, Murat Karasu ve Rüzgar Aksoy yer alıyor. Oyun, 14 Mart Çarşamba günü Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde sanatseverleri bekliyor.
14-18 MART / 2. ESKİMEYEN FİLM GÜNLERİ
Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları, Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nin katılımıyla, 14-18 Mart 2018 tarihleri arasında, Yeşilçam’ın unutulmaz klasiklerinden ödüllü Türk filmlerine uzanan geniş bir seçkiyle 2. Eskimeyen Film Günleri’ni düzenliyor. Klasikler, zaman içerisinde kült haline dönüşen yapımlar, kıyıda köşede kalmış gizli hazineler ve güncel ödüllü filmlerle birlikte Türk sinemasının mevcut birikimi yeni kuşaklara aktarılıyor. Her gösterim öncesi çeşitli akademisyen ve yazarların sunumlarıyla renklenecek programda Lütfi Ö. Akad, Metin Erksan, Yılmaz Güney, Zeki Ökten, Muhsin Ertuğrul, Emin Alper, Yavuz Turgul, Yılmaz Erdoğan ve Yusuf Kurçenli başta olmak üzere pek çok yönetmenin sinemasından örneklere yer verilecek.
19-29 MART / KADINLAR GÜNÜ KUKLASI
Bugüne kadar pek çok oyunu yazıp yöneten Masal Gerçek Tiyatrosu’nun kurucusu Reha Bilgen, 4 yıldır titizlikle üzerinde çalıştığı 39 kukla ve 12 sahnenin oluşturduğu Dünya Bir Kukla Sahnesi adlı sergisini 19 Mart-29 Mart tarihleri arasında Barış Manço Kültür Merkezi’nde meraklıları için sergileyecek. Yıllardır kukla tiyatrosu ile çocuklarla bir arada olan Reha Bilgen, sergide “Dünya Kadınlar Günü” adını taşıyan kukla sahnelerinden birine de yer verecek.
6-7 NİSAN / 17 YILLIK EFSANE YENİDEN SAHNEDE
17 yıldır 100 ülkede 45 milyonu aşan seyirciyle buluşan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 17. yılına özel repertuarındaki yenilikler ve dev kadrosuyla bu kez İzmir’de sahne alıyor. 6-7 Nisan tarihlerinde Halkapınar Spor Salonu’nda Egeli seyirciyle buluşacak topluluk, Anadolu Ateşi ve Troya Müzikali gösterileriyle İzmir’de dans ziyafeti sunacak. 200’den fazla dansçının yer alacağı gösterilerde topluluğun okullarında yetişen yeni nesil dansçıları da yer alacak.
4 TEMMUZ / SINIRLARINI ZORLAMAYA GELİYOR
İngiliz rock grubu ALT-J, sahne performansıyla 4 Temmuz Çarşamba günü Volkswagen Arena’ya sınırlarını zorlamaya geliyor. İstanbul’a 2015 yılından bu yana yolları düşmeyen ve müzik kariyerlerine GarageBand ismiyle bir üniversite grubu olarak başlayan grup, 2 Haziran 2017’de çıkardıkları Relaxer isimli albümlerinin turnesi kapsamında uzun bir aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak.
KUKLA ŞENLİĞİ
Dünyaca ünlü kukla sanatçıları 12. İzmir Uluslararası Kukla Günleri kapsamında düzenlenecek, 4. Kipa Kukla Şenliği ile İzmir’de. Almanya, Fransa, Rusya, Avustralya, İsviçre, İtalya, Bulgaristan ve Brezilya gibi dünyanın pek çok farklı ülkesinden dünyaca ünlü kukla sanatçıları birbirinden seçkin gösterileri ile 18 Mart’a kadar Çiğli ve Balçova Kipa AVM’lerde ziyaretçilerini bekliyor. Gösteriler yanında Kipa AVM’lerde çocuklar için kukla atölyeleri düzenlenecek ve katılımcılar kendi el hünerleriyle kukla yapmayı öğrenebilecekler.
SANATIN BİRÇOK YÖNÜ BU SERGİDE
İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi, 2017-2018 sanat sezonunun 5. sergisinde, Türkiye’nin ilk ve tek sanat portalı lebriz.com sanatçılarını ağırlıyor. 14 sanatçının resim, heykel, cam, seramik ve fotoğraf gibi farklı dallardaki eserlerinin yer aldığı karma sergi, 14 Mart Çarşamba günü özel bir seçki olarak sanatseverle buluşacak. Akın Yıldırım, Alev Gözonar, Ayfer Kalsın, Bahar Artan Oskay, Bahar Kocaman, Gülten İmamoğlu, Hakan Esmer, Hale Eryaman, Kerim Suner gibi 14 sanatçının sanatın çok yönlü anlatım olanaklarını izleyiciye aktardıkları yaklaşık 27 eseri görücüye çıkacak.
SANATSEVER MİNİKLER BURAYA
Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de çocuklar bu hafta sonu atölyede Ahşap Çiçek Boyama yapıyor. Atölye etkinlikleri, bugün ve yarın 14.00-16.00 saatleri aralığında gerçekleşecek. Ayrıca çocuklar, birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları izleyerek keyifli bir hafta sonu geçirebilecekler. Bugün, Nasıl Ettin Hoca, yarın ise En Güçlü Kim adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi’nde saat 13.00’de gerçekleşecek. Etkinliklerin tümüne katılım ise ücretsiz…
SU MANZARALARI SERGİSİ
Büyük bir kısmı ilk kez sergilenen ve tamamı Arkas Koleksiyonu’na ait Su Manzaraları seçkisi yoğun ilgi üzerine bahara kadar uzatıldı. 19. yüzyılın ilk yarısından 20. yüzyılın ikinci yarısına uzanan sürece tarihlenen 88 yapıt, Eugene Bodin’den Jean-BaptisteCamille Corot’ya, Maurice de Vlaminck’ten Francis Picabia’ya, Henri Lebasque’dan Hippolyte Camille Delpy’e dek 70 sanatçının imzasını taşıyor. 19. yüzyılda Sanayi Devrimi’yleyaşanan sosyo-ekonomik dönüşümlerin sanatta yarattığı kırılmayı ve başta romantizm olmak üzere ön ayak olduğu yeni akımları manzara resmi üzerinden izleme olanağını sunan sergi; tüm doğal güzelliğiyle Avrupa coğrafyasını da gözler önüne seriyor. 5 ayda 23 binin üzerinde sanatseveri ağırlayarak rekora koşan sergi, 31Mart’a kadar kapılarını açık tutacak.
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