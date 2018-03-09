Hafta bitmeden

12 MART / ÇANAKKALE KAHRAMANLARI ANILIYOR

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bu hafta, Çanakkale’nin Söylenmemiş Türküleri, Alâeddin Yavaşça’ya Vefa Konseri, Gönül Köprüsü ve Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryo programları düzenleniyor. Çanakkale gazi ve şehitlerini anacağımız 12 Mart pazartesi günü, saat 20.00’de gerçekleşecek Çanakkale’nin Söylenmemiş Türküleri programının sunuculuğunu Pelin Çift üstlenirken, Aysun Gültekin, Gülay, Necdet Kaya, Serkan Çağrı ve Ümit Tokcan CRR sahnesinde olacak. Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde ise Çetin Işıközlü’nün hazırladığı Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryo’su 18 Mart Pazar günü saat 20.00’de CRR sahnesinde yorumlanacak.

12 MART / KANLI KOMEDYA

Halkının, kendisinden nefret etmesi için adeta yanıp tutuşan Roma İmparatoru Caligula, Kanlı Komedya Caligula ile tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor. Sevilen oyuncular Levend Öktem, Ahmet Saraçoğlu, Ecem Üstündağ ve Pınar Coşkun’un rol aldığı Kanlı Komedya Caligula; M.S. 37-41 yılları arasında hüküm süren çılgın ve zalim Roma İmparatoru Caligula ve çevresindekilerin trajikomik hikâyesini sahneye taşıyor. Tek perdelik oyun, ‘Caligula’; yarın saat 16.00’da, 12 Mart Pazartesi akşamı ise 20.30’da Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahnelenecek.

14 MART / GEÇMİŞİ KAÇ PARAYA SATIN ALABİLİRSİNİZ?

Amerika’da 1929 büyük ekonomik krizinin yok ettiği varlıklı bir aileden iki erkek kardeşin uzun yıllar sonra inşaat sesleri, yıkılan binalar, alışveriş çılgınlığı arasında geçmişlerini sorgulayışlarının öyküsü... 1001 Sanat bu sezon repertuarına Arthur Miller’ın ölümsüz eseri Bedel isimli oyunu da ekledi. Kayhan Berkin’in rejisi ile sahnelenen oyunun oyuncu kadrosunda Hakan Eratik, Merve Anlağan, Murat Karasu ve Rüzgar Aksoy yer alıyor. Oyun, 14 Mart Çarşamba günü Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde sanatseverleri bekliyor.

15 MART / İSTANBUL DEYİNCE

Gerçek İstanbul tutkusunu ve şehrin yüzlerce yıllık hikâyesini, müzikler, sesler ve İstanbul üzerine yazılmış şiirlerle anlatan İstanbul Deyince oyunu, yarın ve 15 Mart Perşembe akşamı Gayrettepe KATS Sahne’de seyircisiyle buluşacak. Perküsyon ustası Orhan Topçuoğlu’nun, 3. yüzyıldan günümüze kadar İstanbul üzerine yazılmış şiirleri derlediği şiirli-vurmalı gösteride; Orhan Topçuoğlu, Eda Özel ve Onur Şenay aynı sahnede buluşuyor. 15 Mart Perşembe akşamı oyunun hemen ardından ise müzisyen Işık, piyano eşliğinde sevilen şarkılardan oluşan bir repertuarı seslendirecek.

14 MART / GEÇMİŞİ KAÇ PARAYA SATIN ALABİLİRSİNİZ?

Amerika’da 1929 büyük ekonomik krizinin yok ettiği varlıklı bir aileden iki erkek kardeşin uzun yıllar sonra inşaat sesleri, yıkılan binalar, alışveriş çılgınlığı arasında geçmişlerini sorgulayışlarının öyküsü... 1001 Sanat bu sezon repertuarına Arthur Miller’ın ölümsüz eseri Bedel isimli oyunu da ekledi. Kayhan Berkin’in rejisi ile sahnelenen oyunun oyuncu kadrosunda Hakan Eratik, Merve Anlağan, Murat Karasu ve Rüzgar Aksoy yer alıyor. Oyun, 14 Mart Çarşamba günü Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde sanatseverleri bekliyor.

14-18 MART / 2. ESKİMEYEN FİLM GÜNLERİ Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları, Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nin katılımıyla, 14-18 Mart 2018 tarihleri arasında, Yeşilçam’ın unutulmaz klasiklerinden ödüllü Türk filmlerine uzanan geniş bir seçkiyle 2. Eskimeyen Film Günleri’ni düzenliyor. Klasikler, zaman içerisinde kült haline dönüşen yapımlar, kıyıda köşede kalmış gizli hazineler ve güncel ödüllü filmlerle birlikte Türk sinemasının mevcut birikimi yeni kuşaklara aktarılıyor. Her gösterim öncesi çeşitli akademisyen ve yazarların sunumlarıyla renklenecek programda Lütfi Ö. Akad, Metin Erksan, Yılmaz Güney, Zeki Ökten, Muhsin Ertuğrul, Emin Alper, Yavuz Turgul, Yılmaz Erdoğan ve Yusuf Kurçenli başta olmak üzere pek çok yönetmenin sinemasından örneklere yer verilecek.

19-29 MART / KADINLAR GÜNÜ KUKLASI

Bugüne kadar pek çok oyunu yazıp yöneten Masal Gerçek Tiyatrosu’nun kurucusu Reha Bilgen, 4 yıldır titizlikle üzerinde çalıştığı 39 kukla ve 12 sahnenin oluşturduğu Dünya Bir Kukla Sahnesi adlı sergisini 19 Mart-29 Mart tarihleri arasında Barış Manço Kültür Merkezi’nde meraklıları için sergileyecek. Yıllardır kukla tiyatrosu ile çocuklarla bir arada olan Reha Bilgen, sergide “Dünya Kadınlar Günü” adını taşıyan kukla sahnelerinden birine de yer verecek.

6-7 NİSAN / 17 YILLIK EFSANE YENİDEN SAHNEDE

17 yıldır 100 ülkede 45 milyonu aşan seyirciyle buluşan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 17. yılına özel repertuarındaki yenilikler ve dev kadrosuyla bu kez İzmir’de sahne alıyor. 6-7 Nisan tarihlerinde Halkapınar Spor Salonu’nda Egeli seyirciyle buluşacak topluluk, Anadolu Ateşi ve Troya Müzikali gösterileriyle İzmir’de dans ziyafeti sunacak. 200’den fazla dansçının yer alacağı gösterilerde topluluğun okullarında yetişen yeni nesil dansçıları da yer alacak.

4 TEMMUZ / SINIRLARINI ZORLAMAYA GELİYOR

İngiliz rock grubu ALT-J, sahne performansıyla 4 Temmuz Çarşamba günü Volkswagen Arena’ya sınırlarını zorlamaya geliyor. İstanbul’a 2015 yılından bu yana yolları düşmeyen ve müzik kariyerlerine GarageBand ismiyle bir üniversite grubu olarak başlayan grup, 2 Haziran 2017’de çıkardıkları Relaxer isimli albümlerinin turnesi kapsamında uzun bir aradan sonra Türk hayranlarıyla buluşacak.