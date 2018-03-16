Hafta bitmeden
Dünyanın en iyi oyunlarından görülmeye değer sergilere ve kulakların pasını silecek konserlere kadar bu hafta yine birbirinden iddialı etkinlikler sizleri bekliyor. Hafta sonu için halen plan yapmadıysanız sizin için seçtiklerimize göz atabilirsiniz.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
17 MART / YAŞAR’DAN ŞEHİR YALNIZLIĞI
Geçtiğimiz yıl, hafızalara kazınan şarkılarıyla 20. sanat yılını geride bırakan Türk Pop müziğinin sevilen sanatçısı Yaşar, 20. sanat yılını, yayımladığı ‘Şehir Yalnızlığı’ adlı albümü ile taçlandırmıştı. Yaşar, Şehir Yalnızlığıalbümü için ‘Papatyalar ve güneşe dönen çiçekler gibi’ tanımını yapıyor. Usta sanatçı, bugün sevilen eski ve yeni şarkılarıyla Palladium AVM’de sahneye çıkacak.
17-25 MART / NOTRE DAME DE PARİS İSTANBUL’DA
Victor Hugo’nun ölümsüz aşk hikayesi Notre Dame’ın Kamburu’ndan uyarlanan Notre Dame De Paris müzikali orijinal dili Fransızca’da sahnelenmek üzere, 21 performans için İstanbul’a geldi. Yaklaşık 20 yıl sonra, bugün Palais des Congres Paris’te başlayan aşk hikayesi tıpkı ilk günkü gibi büyük bir heyecanla sahnelenmeye ve seyircileri kendine çekmeye devam ediyor. Yıllardır gittiği tüm şehirlerde büyük ilgi gören ve bundan 3 yıl önce Zorlu PSM’de de İngilizce sergilenerek tüm biletleri satılan müzikal; bu defa orijinal dilinde, Fransızca olarak izleyicisiyle buluşmaya geliyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Tiyatro’da 25 Mart’a kadar sahnede olacak Notre Dame De Paris’i izleyip, müzikal tarihinin en önemli eserlerinden birine tanık olma fırsatını kaçırmayın.
17-28 MART / DESTINATION SERGİSİ
Türker Art, 28 Marta kadar “Destination“ grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Uluslararası ve güncel Türk resim sanatından önemli imzaların yer aldığı ‘Destination’ grup sergisinde, Salar Ahmadian ve Emre Tandırlı imzalı tuval üzeri son dönem çalışmalar, Alex Gross, Jeremy Geddes ve Joel Rea imzalı sınırlı sayıdaki arşivsel fine-art baskılar sergide öne çıkıyor.
20 MART / KUDÜS İŞGALE BAŞKENT OLUR MU?
Kurulduğu günden bu yana Kudüs ve Filistin konusunda farkındalık oluşturmak üzere kültür ve sanat faaliyetlerine, akademik çalışmalara imza atan Kudüs Platformu 20 Mart Salı akşamı Üsküdar Belediyesi’nin evsahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir panel düzenliyor. Moderatörlüğünü Zeynep Türkoğlu’nun üstlendiği ‘Kudüs İşgale Başkent Olur Mu? konulu panelde Prof. Dr. Berdal Aral, Prof. Halil Berktay, Prof. İsmail Taşpınar ve Turan Kışlakçı Kudüs üzerinde oynanan oyunları ve ABD’nin işgalci İsrail devletine verdiği desteğin doğuracağı sonuçlar üzerine konuşacaklar. Panelin başlangıç saati 20.00.
22 MART-5MAYIS / KENDİNE AİT BİR ODA
Leica Gallery İstanbul dört kadın fotoğrafçının farklı coğrafyalara ait kültürel tariflerle inşa edilen kadın hikayelerini gözler önüne serdiği “Kendine Ait Bir Oda” sergisine ev sahipliği yapıyor. 20. yüzyılın en önemli modernist romancılarından biri olarak kabul edilen Virginia Woolf’un aynı isimli kitabından yola çıkan sergi, 22 Mart -5 Mayıs tarihlerinde ziyaret edilebilir.
24-25 MART / ANNE VE ÇOCUK ŞENLİĞİ
Kemer Country 24- 25 Mart tarihlerinde düzenlenecek Sweet Weekend Anne& Çocuk şenliği ile keyifli bir hafta sonuna daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Etkinlikte çocuklar için sihirbaz gösterisi, çocuk tiyatrosu, oyun atölyelerinin yanı sıra pek çok farklı etkinliklerle minikler keyifli saatler yaşayabilir. Annelerin de unutulmadığı etkinlikte Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak da 25 Mart Pazar günü anneler için çok özel bir söyleşi gerçekleştirecek.
28-29 MART / BERLİNER ENSEMBLE, İSTANBUL’DA
DasDas, tiyatro dünyasının en saygın isimlerinden Bertolt Brecht tarafından 1949 yılında kurulan Berliner Ensemble’ı ağırlayacak. Çağdaş Alman Tiyatrosu’nun temel taşı kabul edilen Berliner Ensemble topluluğu, Brecht’in ölümsüz oyunlarından ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ni sahneleyecek. Dünyanın en köklü topluluğu, 28 ve 29 Mart tarihlerinde iki oyun ile İstanbullularla buluşacak.
BENİM GÜZEL PABUÇLARIM
Günün birinde sirkten kovulan sevimli bir palyaçonun maceralarının anlatıldığı Benim Güzel Pabuçlarım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahneleniyor. Dersu Yavuz Altun’un yazıp yönettiği oyun, Ayşe Günyüz, Çağrı Büyüksayar, Gülsüm Alkan, Oğuzhan Oğuz, Samet Silme, Sefa Turan rol alıyor. Çocukların keyifle izleyebileceği oyun, 18 Mart Pazar günü saat 15.00’de Ümraniye Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.
KÜRK MANTOLU MADONNA
Sabahattin Ali’nin ilk kez tiyatroya uyarlanan ölümsüz eseri “Kürk Mantolu Madonna” 19 Mart’ta UNIQ Hall’de seyircisiyle buluşuyor. Okuyucusunda derin izler bırakan öykünün tiyatro uyarlaması babasının isteğiyle Almanya’ya giden Raif’in Maria Puder’e âşık olduğunda memnuniyetsiz hayatının nasıl değiştiğini konu alıyor.
BAHAR KONSERLERİ BAŞLIYOR
Arsu Sahne dört yıldır yetenekli öğrenciler ile ustaları aynı sahnede bir araya getirmeye devam ediyor. 4. Sezon Bahar Konserlerine bugün K.K.T.C. Devlet Sanatçısı Rüya Taner ile başlıyor. Saat 18:00’de başlayacak konser programında ünlü sanatçı, R. Schumann, C. Debussy, F.Chopin, Ed. Grieg, F. Mendelsshon ve Z.Kodaly’nin eserlerini seslendirecek. Yetişkin 50 TL öğrenci 40 TL olan biletleri tükenmeden alabilirsiniz.
ANNE VE ÇOCUK ŞENLİĞİ
Kemer Country 24- 25 Mart tarihlerinde düzenlenecek Sweet Weekend Anne& Çocuk şenliği ile keyifli bir hafta sonuna daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Etkinlikte çocuklar için sihirbaz gösterisi, çocuk tiyatrosu, oyun atölyelerinin yanı sıra pek çok farklı etkinliklerle minikler keyifli saatler yaşayabilir. Annelerin de unutulmadığı etkinlikte Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak da 25 Mart Pazar günü anneler için çok özel bir söyleşi gerçekleştirecek.
BİR İHANETİN ARDINDAN YAŞANANLAR…
İstanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta perdelerini biri çocuk oyunu olmak üzere altı oyun ile açıyor. Sahnelenecek oyunlardan Bayrak’ın senaristliğini Berkun Oya, yönetmenliğini ise Kubilay Karslıoğlu üstleniyor. Bayrak’ta cinayetle son bulan bir ihanetin bir aileyi trajik çöküşe nasıl sürüklediği anlatılırken, ilişkiler üzerinden aile kavramı, iletişimsizlik ve şiddet olguları sürprizli kurgu ve içeriğiyle sorgulanıyor. Bayrak, bu akşam Cevahir Salon 2’de sahnede olacak.
MÜZİK DOLU BİR HAFTAYA NE DERSİNİZ?
İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bu hafta, Âşık Veysel “Dostlar Beni Hatırlasın”, Napoli Mandolin Orkestrası, Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları ve German Lopez programlarıyla müzikseverleri bekliyor. Âşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Âşık Veysel ölümünün 45. yıl dönümünde türkülerle 20 Mart Salı saat, Napoli Mandolin Orkestrası, 21 Mart Çarşamba, Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları” konser serisi kapsamında bu ay, “Âşık Mahzuni Şerif” eserleri ile 22 Mart Perşembe saat 20.00’de sahnede olacak.
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