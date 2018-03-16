Hafta bitmeden

17 MART / YAŞAR’DAN ŞEHİR YALNIZLIĞI

Geçtiğimiz yıl, hafızalara kazınan şarkılarıyla 20. sanat yılını geride bırakan Türk Pop müziğinin sevilen sanatçısı Yaşar, 20. sanat yılını, yayımladığı ‘Şehir Yalnızlığı’ adlı albümü ile taçlandırmıştı. Yaşar, Şehir Yalnızlığıalbümü için ‘Papatyalar ve güneşe dönen çiçekler gibi’ tanımını yapıyor. Usta sanatçı, bugün sevilen eski ve yeni şarkılarıyla Palladium AVM’de sahneye çıkacak.

17-25 MART / NOTRE DAME DE PARİS İSTANBUL’DA

Victor Hugo’nun ölümsüz aşk hikayesi Notre Dame’ın Kamburu’ndan uyarlanan Notre Dame De Paris müzikali orijinal dili Fransızca’da sahnelenmek üzere, 21 performans için İstanbul’a geldi. Yaklaşık 20 yıl sonra, bugün Palais des Congres Paris’te başlayan aşk hikayesi tıpkı ilk günkü gibi büyük bir heyecanla sahnelenmeye ve seyircileri kendine çekmeye devam ediyor. Yıllardır gittiği tüm şehirlerde büyük ilgi gören ve bundan 3 yıl önce Zorlu PSM’de de İngilizce sergilenerek tüm biletleri satılan müzikal; bu defa orijinal dilinde, Fransızca olarak izleyicisiyle buluşmaya geliyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Tiyatro’da 25 Mart’a kadar sahnede olacak Notre Dame De Paris’i izleyip, müzikal tarihinin en önemli eserlerinden birine tanık olma fırsatını kaçırmayın.

17-28 MART / DESTINATION SERGİSİ

Türker Art, 28 Marta kadar “Destination“ grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Uluslararası ve güncel Türk resim sanatından önemli imzaların yer aldığı ‘Destination’ grup sergisinde, Salar Ahmadian ve Emre Tandırlı imzalı tuval üzeri son dönem çalışmalar, Alex Gross, Jeremy Geddes ve Joel Rea imzalı sınırlı sayıdaki arşivsel fine-art baskılar sergide öne çıkıyor.

20 MART / KUDÜS İŞGALE BAŞKENT OLUR MU?

Kurulduğu günden bu yana Kudüs ve Filistin konusunda farkındalık oluşturmak üzere kültür ve sanat faaliyetlerine, akademik çalışmalara imza atan Kudüs Platformu 20 Mart Salı akşamı Üsküdar Belediyesi’nin evsahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir panel düzenliyor. Moderatörlüğünü Zeynep Türkoğlu’nun üstlendiği ‘Kudüs İşgale Başkent Olur Mu? konulu panelde Prof. Dr. Berdal Aral, Prof. Halil Berktay, Prof. İsmail Taşpınar ve Turan Kışlakçı Kudüs üzerinde oynanan oyunları ve ABD’nin işgalci İsrail devletine verdiği desteğin doğuracağı sonuçlar üzerine konuşacaklar. Panelin başlangıç saati 20.00.

22 MART-5MAYIS / KENDİNE AİT BİR ODA

Leica Gallery İstanbul dört kadın fotoğrafçının farklı coğrafyalara ait kültürel tariflerle inşa edilen kadın hikayelerini gözler önüne serdiği “Kendine Ait Bir Oda” sergisine ev sahipliği yapıyor. 20. yüzyılın en önemli modernist romancılarından biri olarak kabul edilen Virginia Woolf’un aynı isimli kitabından yola çıkan sergi, 22 Mart -5 Mayıs tarihlerinde ziyaret edilebilir.

24-25 MART / ANNE VE ÇOCUK ŞENLİĞİ