Hafta bitmeden

24 MART / HARF’TEN VE NOTA’DAN

YKKSY’de bu hafta Harf’ten ve Nota’dan dizisinde ise Oğuz Atay’ın sevdiği, andığı besteleri, güfteleri dinleyeceğiz. Müziği ve edebiyatı bir araya getiren “Harf’ten ve Nota’dan” dizisi ise bu ay bizi Atay’ın sevdiği, andığı besteler, güfteler ve makamlarla tanıştırıyor. Bu akşam yapılacak olan konser, saat 17:00’da Loca’da olacak. Müziğe ilgisi romanlarına da yansıyan Atay’ın kült romanı Tutunamayanlar’a kulak verileceği dinletide klasik tango parçalarından Hacı Arif Bey’in nihavend eserlerine uzanan renkli bir repertuvar bekliyor dinleyicileri. Dinletinin biletlerini Biletix’te bulabilirsiniz.

24 MART / IŞIKLARI KAPATIYORUZ

Tüm dünyada eş zamanlı olarak gerçekleşecek dünyanın en önemli çevre hareketlerinden biri “Dünya Saati Etkinliği” kapsamında, bugün 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklar gelecek için kapanacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ve Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye Camileri gibi pek çok yapı ışıklarını kapatacak. Ayrıca İstanbul Başakşehir, Beşiktaş, Bursaspor, Galatasaray, Konyaspor ve Trabzonspor Kulüpleri de etkinliğe destek verecek.

24 MART/ MAVİ’NİN RÜYASI

Mavi’nin en yakın arkadaşları oyuncaklarıdır. En büyük dileği ise müzik kutusundaki balerin ve diğer oyuncakların canlanması... Mavi bir gün oyuncakları ile oynarken uykuya dalar ve bir rüya görmeye başlar. Rüyasında oyuncakları canlanan Mavi, onların yardımı ile kendi yeteneğinin ne olduğunu keşfetmeye koyulur. Mavi’nin ve oyuncaklarının keyifli maceralarının anlatıldığı oyun bugün saat 13.00’de Atakent Kültür Merkezi’nde.

24 MART / YARAMAZ TAVŞAN MAX

Yaramaz tavşan Max, macera dolu tatilini öğrencileri sihirli tavşanlar olan bir okulda geçirir. Okulun etrafı sinsi tilkilerle çevrilidir. Sihirli yumurtayı çalmaya çalışan tilkilerle savaşan Max, güzel tavşan Emmy ve gizemli öğretmen Madam Hermione’den yardım isteyecektir. Çocuklara hem eğitici hem de öğretici bir hikaye sunan Yaramaz tavşan Max, bugün saat: 13.30 - 16.00 - 19.00’da Zeytinburnu Belediyesi’nde.

27 MART / SEVDA ŞENER ANISINA...

ENKA Kültür Sanat, 30. Yıl ENKA Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları kapsamında 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü, deneyimli tiyatro müzisyeni Çiğdem Erken ve orkestrası tarafından seslendirilen sahnelerin unutulmaz şarkıları ile kutlayacak. Çiğdem Erken ile orkestrası ve ENKA Kültür Sanat özel prodüksiyonuyla; bu yıl “hocaların hocası” Prof. Dr. Sevda Şener’in 90’ıncı doğum yılı anısına ve dördüncü kez gerçekleştirilecek Sahnelerden Aşk Şarkıları özel konserinde Çiğdem Erken’e sahnede Şener’in tiyatro dünyasına kazandırdığı kıymetli öğrencileri eşlik edecek.

27 MART / TİYATROLAR GÜNÜNDE OYUNLAR ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü ücretsiz sahneleyeceği 7 oyunla kutluyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde Hisse-i Şayia, Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde Kahvede Şenlik Var, Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde Macbeth, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde Nora-Bir Bebek Evi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde Bizim Aile, Ümraniye Sahnesi’nde Saadet Hanım, Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde Ben Çağırmadım adlı oyunlarımız 27 Mart 2018 Salı günü saat 20.30’da ücretsiz olarak sahnelenecek.

28 MART / SPİELBERG’İN YENİ FİLMİNİ İZLEDİNİZ Mİ?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2016 yılında düzenlenmeye başlayan ve 2017-2018 sezonunda DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları, Steven Spielberg’in yönetmen koltuğunda oturduğu en yeni filmi, Başlat Ready Player One’ı sinemaseverlerle buluşturuyor. Sanal bir oyun evreninde geçen ve görsel efektleriyle büyüleyen, 3D bilimkurgu macera olan Başlat Ready Player One, İKSV Galaları kapsamında 28 Mart Çarşamba akşamı 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda izlenebilir.