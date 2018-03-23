Hafta bitmeden
Baharın güzel havaları müjdelediği bugünlerde sanatı şehrin tüm sokaklarında yaşamaya ne dersiniz? Haftanın tüm yorgunluğunu atmak için bir etkinlik arayışındaysanız, sizin için seçtiklerimize göz atabilirsiniz.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
24 MART / HARF’TEN VE NOTA’DAN
YKKSY’de bu hafta Harf’ten ve Nota’dan dizisinde ise Oğuz Atay’ın sevdiği, andığı besteleri, güfteleri dinleyeceğiz. Müziği ve edebiyatı bir araya getiren “Harf’ten ve Nota’dan” dizisi ise bu ay bizi Atay’ın sevdiği, andığı besteler, güfteler ve makamlarla tanıştırıyor. Bu akşam yapılacak olan konser, saat 17:00’da Loca’da olacak. Müziğe ilgisi romanlarına da yansıyan Atay’ın kült romanı Tutunamayanlar’a kulak verileceği dinletide klasik tango parçalarından Hacı Arif Bey’in nihavend eserlerine uzanan renkli bir repertuvar bekliyor dinleyicileri. Dinletinin biletlerini Biletix’te bulabilirsiniz.
24 MART / IŞIKLARI KAPATIYORUZ
Tüm dünyada eş zamanlı olarak gerçekleşecek dünyanın en önemli çevre hareketlerinden biri “Dünya Saati Etkinliği” kapsamında, bugün 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklar gelecek için kapanacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Truva Atı ve Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye Camileri gibi pek çok yapı ışıklarını kapatacak. Ayrıca İstanbul Başakşehir, Beşiktaş, Bursaspor, Galatasaray, Konyaspor ve Trabzonspor Kulüpleri de etkinliğe destek verecek.
24 MART/ MAVİ’NİN RÜYASI
Mavi’nin en yakın arkadaşları oyuncaklarıdır. En büyük dileği ise müzik kutusundaki balerin ve diğer oyuncakların canlanması... Mavi bir gün oyuncakları ile oynarken uykuya dalar ve bir rüya görmeye başlar. Rüyasında oyuncakları canlanan Mavi, onların yardımı ile kendi yeteneğinin ne olduğunu keşfetmeye koyulur. Mavi’nin ve oyuncaklarının keyifli maceralarının anlatıldığı oyun bugün saat 13.00’de Atakent Kültür Merkezi’nde.
24 MART / YARAMAZ TAVŞAN MAX
Yaramaz tavşan Max, macera dolu tatilini öğrencileri sihirli tavşanlar olan bir okulda geçirir. Okulun etrafı sinsi tilkilerle çevrilidir. Sihirli yumurtayı çalmaya çalışan tilkilerle savaşan Max, güzel tavşan Emmy ve gizemli öğretmen Madam Hermione’den yardım isteyecektir. Çocuklara hem eğitici hem de öğretici bir hikaye sunan Yaramaz tavşan Max, bugün saat: 13.30 - 16.00 - 19.00’da Zeytinburnu Belediyesi’nde.
27 MART / SEVDA ŞENER ANISINA...
ENKA Kültür Sanat, 30. Yıl ENKA Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları kapsamında 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü, deneyimli tiyatro müzisyeni Çiğdem Erken ve orkestrası tarafından seslendirilen sahnelerin unutulmaz şarkıları ile kutlayacak. Çiğdem Erken ile orkestrası ve ENKA Kültür Sanat özel prodüksiyonuyla; bu yıl “hocaların hocası” Prof. Dr. Sevda Şener’in 90’ıncı doğum yılı anısına ve dördüncü kez gerçekleştirilecek Sahnelerden Aşk Şarkıları özel konserinde Çiğdem Erken’e sahnede Şener’in tiyatro dünyasına kazandırdığı kıymetli öğrencileri eşlik edecek.
27 MART / TİYATROLAR GÜNÜNDE OYUNLAR ÜCRETSİZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü ücretsiz sahneleyeceği 7 oyunla kutluyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde Hisse-i Şayia, Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde Kahvede Şenlik Var, Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde Macbeth, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde Nora-Bir Bebek Evi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde Bizim Aile, Ümraniye Sahnesi’nde Saadet Hanım, Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde Ben Çağırmadım adlı oyunlarımız 27 Mart 2018 Salı günü saat 20.30’da ücretsiz olarak sahnelenecek.
28 MART / SPİELBERG’İN YENİ FİLMİNİ İZLEDİNİZ Mİ?
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2016 yılında düzenlenmeye başlayan ve 2017-2018 sezonunda DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları, Steven Spielberg’in yönetmen koltuğunda oturduğu en yeni filmi, Başlat Ready Player One’ı sinemaseverlerle buluşturuyor. Sanal bir oyun evreninde geçen ve görsel efektleriyle büyüleyen, 3D bilimkurgu macera olan Başlat Ready Player One, İKSV Galaları kapsamında 28 Mart Çarşamba akşamı 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda izlenebilir.
BİR AVUÇ HAK
Pera Müzesi, sanatçı Aslı Uludağ tarafından sunulan “Bir Avuç Hak” isimli uzun soluklu bir performansa ev sahipliği yapıyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu sergisinden esinlenerek yaratılan ve Pera Müzesi’nin “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” sergi katında 1 Nisan Pazar gününe kadar gerçekleşecek performans, imzalanmasının 70. yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni mercek altına alıyor.
TEXAS İSTANBUL’DA
Say What You Want, Summer Son, I Don’t Want A Lover, The Black Eyed Boy, Halo gibi sayısız hite imza atmış pop-rock / britpop grubu Texas, “Sahne Üstü Ayakta” konser deneyimiyle Zorlu PSM Ana Tiyatro’da! Son albümleri Jump on Board’un turnesi kapsamında İstanbul’da ilk kez sahne alacak grup müthiş canlı performanslarıyla müzikseverleri büyüleyecek olan grup, 24 Haziran’da İstanbul’a geliyor. Konserin biletleri zorlupsm.com , biletix.com ve Zorlu PSM gişelerinden satışa çıktı.
AÇIKÇA GİZLİ OYUN
Daron Mouradian’ın Türkiye’deki ilk kişisel sergisi ‘Açıkça Gizli Oyun’, Galeri KHAS’da sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı, Daron Mouradian’ın ‘Açıkça Gizli Oyun’ isimli sergi, sanatçının çeşitli dönemlerde yaptığı resimlerden hayata geçti. Sanatçının Türkiye’deki ilk kişisel sergisi olma özelliği taşıyan Açıkça Gizli Oyun 1 Temmuz’a kadar görülebilir.
ÖYLE KOLAYSA…
Başarılı şarkıcı Mabel Matiz, bu akşam sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ya Bu İşler Ne, Öyle Kolaysa, Gel gibi şarkılarıyla büyük bir dinleyici kitlesine hitap eden Matiz, gecede Maya isimli yeni çıkacak albümündeki şarkılara da yer verecek. Hem yeni hem de eski şarkılarıyla sevenlerine keyifli anlar yaşatacak müzisyen, Vadistanbul AVM’deki Jolly Joker’de müzikseverleri bekliyor.
ÇOCUKLARIN 12D SİNEMA KEYFİ
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, çocuklar için düzenlediği etkinlikler kapsamında Esenler’in çeşitli alanlarında 12D Sinema Karavanı’nı çocuklarla buluşturuyor. Çocuklara sinema sevgisini ve alışkanlığını küçük yaşlarda aşılamak ve çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen projeyle, Mart ayı sonuna kadar Esenler’deki okullar ve sokaklarda 12 boyutlu sinema gösterimleri yapılacak.
KAHVALTINIZI NASIL ALIRSINIZ?
Şef Umut Karakuş’un Türk mutfağı Aila, misafirlerini özel lezzetlerle buluşturmaya devam ediyor. Mekan, Türkiye’nin dört bir yanından coğrafi işaretli ürünleri ve beklenmedik lezzetleriyle, misafirlerini yarın gerçek lezzetlerle Türk kahvaltısında ağırlıyor. Açık büfe türü brunch’larda aradığını bulamayan ve masaya servis yapılmasını tercih eden konukların büyük keyif alacağı bu özel kahvaltı konseptinde, Antakya’nın Sürk Peyniri’nden Domat Zeytini’ne, Varto Keçi Peyniri’nden Van Otlu Peyniri’ne kadar onlarca coğrafi işaret sahibi özgün lezzet yer alıyor.
GÜNÜN ÇORBASI
Bu hafta İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda sahnelecek Todd Mueller ve Hank Boland’ın yazdığı, müzikleri Gregg Opelka’ya ait Günün Çorbası müzikalinin çevirisi ve rejisi Taner Tunçay’a, dramaturjisi Selen Korad Birkiye’ye ait. Oyun, Amerika’da tabloid gazetelere karşı tiraj kaygısında olan bir gazetenin Pulitzer ödüllü muhabirinin ünlü bir restorana ‘günün çorbası’nın sır gibi saklanan tarifini ele geçirmek üzere gönderilmesiyle başlayan romantik bir müzikal komedi. Oyundaki karakterlere Ozan Uçar, Nermin Koçak Tunçay, Onur Ertaman, Selmin Artemiz, Gözde Türker gibi isimler hayat veriyor. Günün Çorbası müzikali 1 Nisan Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1’de izlenebilir.
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