Hafta bitmeden

Pera Müzesi, sanatçı Aslı Uludağ tarafından sunulan “Bir Avuç Hak” isimli uzun soluklu bir performansa ev sahipliği yapıyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu sergisinden esinlenerek yaratılan ve Pera Müzesi’nin “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” sergi katında 1 Nisan Pazar gününe kadar gerçekleşecek performans, imzalanmasının 70. yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni mercek altına alıyor.

TEXAS İSTANBUL’DA

Say What You Want, Summer Son, I Don’t Want A Lover, The Black Eyed Boy, Halo gibi sayısız hite imza atmış pop-rock / britpop grubu Texas, “Sahne Üstü Ayakta” konser deneyimiyle Zorlu PSM Ana Tiyatro’da! Son albümleri Jump on Board’un turnesi kapsamında İstanbul’da ilk kez sahne alacak grup müthiş canlı performanslarıyla müzikseverleri büyüleyecek olan grup, 24 Haziran’da İstanbul’a geliyor. Konserin biletleri zorlupsm.com , biletix.com ve Zorlu PSM gişelerinden satışa çıktı.